İstanbul’dan Gaziantep’e sanat turu

"Atatürk Heykelleri: Cesaret ve İlhamın Sergisi"

Heykeltıraş Selçuk Yazıcı'nın "Atatürk Heykelleri: Cesaret ve İlhamın Sergisi", Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 92. yıl dönümünde SANKO Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. Sergi, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki mücadeleleri Yazıcı'nın heykelleri aracılığıyla gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun aralarında bulunduğu davetlilerin katıldığı açılışta Vali Çeber bir konuşma yaparak, Atatürk'ün liderliğine vurgu yaptı ve Cumhuriyetin kuruluş sürecinin önemini belirtti.

Culinary Forum gastronomi buluşması, 26-27 Şubat'ta Antalya'da!

Gastronomi sektörü bu kez 26 Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek olan "Culinary Forum"da bir araya geliyor. Culinary Forum Kurucusu Murat Aslan, gastronomide küresel oyuncu olmanın tek yolunun eğitim odaklı vizyoner paylaşımlarla mümkün olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerimize, meslektaşlarımıza, sektörümüze ve en önemlisi de Türkiye gastronomisine katkı sağlamak hedefimiz" diyor.

Bu yıl üçüncü kez "XPERIENCE" temasıyla 26-27 Şubat tarihlerinde Antalya Nirvana Cosmopolitan Hotel'de gerçekleşecek olan Culinary Forum, gastronomi sektörünün önemli isimlerini bir araya getirecek. Türkiye'nin dört bir yanındaki 57 üniversiteden yaklaşık 4 bin 500 gastronomi ve aşçılık öğrencisi ile horeka sektör liderleri, şefler, gastronomi uzmanları ve akademisyenler etkinlikte yer alacak.

İki gün boyunca yaklaşık 7 bin kişiyi ağırlayacak olan etkinlikte, sektörün önde gelen isimleri öğrencilere tecrübelerini aktarırken, networking ve portfolyo buluşmaları da gastronomi ve aşçılık öğrencilerinin kariyerlerinde yeni rotalar çizmelerine yardımcı olacak.

İGA İstanbul Havalimanı'nda "İGA'nın Yüzleri" sergisi

İGA İstanbul Havalimanı’nın farklı kültürlerden insanları bir araya getiren küresel bir merkez olma özelliği, "İGA'nın Yüzleri / Bastığım Yerdeyim – The Faces of iGA / I Am Where I Stand" adlı yeni bir sergiye dönüştürüldü. İGA ART Galeri'de ziyarete açılan bu sergi, havalimanını ziyaret eden 100 farklı yolcunun portrelerini bir araya getiriyor.

Sergi, İGA İstanbul Havalimanı'nın sadece bir aktarma merkezi olmadığını, aynı zamanda dünyanın 321 farklı noktasına yapılan uçuşlarla farklı kültürlerin buluştuğu bir nokta olduğunu vurguluyor. Her bir portre, yolcuların umut, heyecan ve keşif dolu anılarının bir yansıması olarak öne çıkıyor. Serginin küratörlüğünü Prof. Dr. Gülveli Kaya yapıyor ve 30 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebiliyor…

71. Sait Faik Hikâye Armağanı başvuruları başladı!

Sait Faik Abasıyanık anısına Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 71. Sait Faik Hikâye Armağanı başvuruları başladı. Öykü yazarları, 2024 yılında yayımlanmış ve daha önce ödül almamış olan eserleriyle yarışmaya katılabilecekler. Katılım için 15 adet hikâye kitabının 28 Şubat tarihine kadar Darüşşafaka Cemiyeti'ne ulaştırılması gerekiyor. Bu yıl, Sait Faik Hikâye Armağanı'nın yanı sıra Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına "Doğan Hızlan Özel Ödülü" de verilecek. Bu ödül, kısa listede yer alan yazarlardan birine takdim edilecek.

Pera Müzesi'nde Schubert gecesi: Ludus Ensemble sahne alıyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, "Pera Klasikleri" konser serisi kapsamında bu ay Ludus Ensemble'ı ağırlıyor. 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak konser, müzikseverlere Schubert'in unutulmaz eserlerinden oluşan özel bir seçki sunacak.

Banu Selin Aşan (keman), Eylül Umay Taş (keman), Filip Kowalski (viyola) ve Çağlayan Çetin'den (viyolonsel) oluşan Ludus Ensemble, 2013 yılından bu yana klasik müzik dünyasında önemli bir yer edindi. Topluluk, Latince "oyun" anlamına gelen "ludus" kelimesinden aldığı ilhamla, farklı coğrafyalardan ve dönemlerden bestecilerin eserlerine kendi özgün yorumlarını katıyor.

Bu özel ortam, dinleyicilere hem görsel hem de işitsel bir ziyafet sunacak.

İki yeni şube ve ilk corner mekânlarını açacaklar

"Celebra La Tradicion (Gelenekleri Kutla)” sloganıyla misafirlerini karşılayan Ranchero'nun kuruluş hikâyesi Rıza Tanyeri’nin 70'li yılların sonunda Londra'da Meksikalı Patricia Gonzalez ile tanışıp evlenmesi ile başlıyor. Türkiye'ye yerleştikten sonra eşiyle birlikte 2005 yılında ilk restoranlarını açıyorlar ve bugün sekiz şube ile hizmet veriyorlar. İki yeni restoran ve bir corner konseptinin yanı sıra yıl içinde içinde farklı şehirlerde de yeni mekânlar açmak planlanıyor.

Ranchero Restaurant, özgün atmosferi, orijinal yemekleri ve kokteylleriyle Meksika kültürünü Türkiye'ye taşımayı hedefliyor. İstanbul'da Suadiye, Nişantaşı, Ataşehir Watergarden, Büyükyalı Fişekhane ve Kanyon şubeleriyle hizmet veren Ranchero, Kıyı İstanbul'daki yeni restoranıyla İstanbul'da altı şubeye ulaşacak.