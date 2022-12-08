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İYİ Parti’den yumruk kararı: AK Parti grubu konuşurken salonu terk ettiler

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü

2023 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurul’daki görüşmeleri yüksek tansiyonla sürüyor. Sadece sözlü atışmalar, tartışmalar değil yumruklu kavgalar yaşanıyor. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e attığı yumruk nedeniyle AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık hakkında disiplin süreci başlatılmasını isteyen İYİ Parti, bu konuda adım atılıncaya kadar, bütçe görüşmeleri süresince AK Parti grubunun konuşmalarında salonu terk etme kararı aldı.

Dün bütçe görüşmeleri başlamadan önce İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu tarafından açıklanan karar doğrultusunda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçelerinin görüşmelerinde konuşma sırası AK Parti’ye geldiğinde İYİ Parti Genel Kurul salonunu terk etti. Müsavat Dervişoğlu, Örs’ün uğradığı yumruklu saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Meclis’te yaşanan olayın son dönemde bilinçli olarak tırmandırılan gerginliğin geldiği seviyeyi gösterdiğini belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın, Örs’e kasten ve vahşice yumruk attığını söyleyen Dervişoğlu, “İYİ Parti milletvekillerinin duruma anında ve yerinde müdahalesi olmasaydı belki de saldırgan eylemini tamamlayacak, Hüseyin Örs’ü kaybedecektik” dedi. Örs’ün geçen yıl TBMM’de kalp krizi geçirdiğinin bütün milletvekilleri tarafından bilindiğini de hatırlatan Dervişoğlu, “Zafer Işık’ın yaptığı bu eylemin basit bir yaralama suçu olarak tanımlanması mümkün olamaz. Meclis’te yaşanan bu şiddet olayı, elim bir olayın ötesinde bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen şiddettir” dedi.

“Senden özür dilemeni bekleyen mi var?“

Dervişoğlu, Işık’ın yaptığı eylemin Türk Ceza Kanunu’na göre, kastı aşan eylem ve adam öldürmeyle sonuçlanabilecek, kişinin hayatına karşı işlenmiş suç olduğunu, bu nedenle hakkında hukuki işlem yapılmasını istedi. “Bu saldırılar, muhalefetin görevini yapmasını engellemek için yapılıyor. Bu konunun hukuken takipçisi olacağız” diyen Dervişoğlu, “Yaptığımız konuşmalar suç duyurusu niteliğindedir. Milletvekilimiz yoğun bakımda olduğundan hukuki müracaat için avukatlara vekalet işlemleri tamamlanmamıştır. Hukuken müracaatta bulunacaktır” dedi. Dervişoğlu, AK Partili Işık’ın, “Özür dilemeyeceğim” şeklindeki açıklamasına ilişkin de, “Senden özür dilemeni bekleyen mi var? “ tepkisini gösterdi.

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