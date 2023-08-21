Javier Milei adlı biri…

Arjantin’de Ekim ayında Başkanlık seçimi var. Ön seçimi eski bir TV yıldızı 52 yaşındaki J. Milei adlı pek tanınmadık biri aldı. Milei’nin ilk demeci ‘’Kuzulara yol göstermeye değil, aslanları uyandırmaya geldim‘’ oldu. Kuzular kimdi, aslan olarak kimler kast ediliyordu?

Milei’nin programına bakalım: Merkez Bankası tasfiye edilecek. Peso olmayacak. Yeni para birimi ABD doları olacak. Organ ve silah satışına izin verilecek. Kürtaj yasaklanacak.

Dahası var ama onları sıralamak bile istemiyorum.

Şimdi soruyu soralım: Hiç bir şey vaat etmeyen, bir öngörüsü olmayan bir insan nasıl oy nasıl alır?

Milei‘nin çıkışı şu iki satırda saklı: Sadece Kirchnerizmi sona erdirmeyeceğim, bu ülkeyi batıran, işe yaramaz, cani nitelikli siyasi kastı da bitireceğim…

‘’Kast‘’ sözünün altını çizelim. Aday, ülkede siyasi çalkantılar ne olursa olsun, egemenlerin ‘’son sözü‘’ söylediği bir ‘’kast‘’ yapısının oluştuğunu söylüyor. Bu nedenle gençler bu oylamada onun arkasında durdu.

Çünkü o farklıydı ve bedeli ne olursa olsun, sistemi tepetaklak etmek istiyordu.

Dağınık saçları ve uzun favorileri ile atipik bir politikacı tipolojisi çizen Milei, 5 saldırgan köpek besliyor ve kendini ‘’anarko- kapitalist‘’ olarak niteliyor. Bolsonaro ve Trump’a ‘’hayran‘’ olduğunu gizlemiyor.

Arjantin’in göstergeleriyse tam bir yangın yeri: 1 Dolar 350 peso ve futbol maçlarında yabancı seyirciler peso yakıyorlar. Enflasyon resmi rakamla % 115. Faiz oranı telaffuz edilmez bir düzeyde % 118.

Arjantin halkının tek şansı vergi salan padişah örneği ‘’zil çalıp oynamak‘’.

Kadına ve kadın haklarına da yer yok. Latin Amerika’da ‘’maço’’ davranışlar kabul görüyor, bu nedenle o sadece kürtaja karşı değil, aynı zamanda ‘’Kadın Bakanlığını kapatırım‘’ diyecek dek fütursuz.

Arjantin, bu seçimiyle ‘’her şey devlet eliyle olmalı‘’ diyen Peronizmi de gömüyor. 1946‘dan bu yana Arjantin sahnesinin kaybolmayan yıldızı Juan Peron’un oluşturduğu sistem, anlaşılan bu seçimle tarihe karışacak.

Latin Amerika’da bir yeni sağın yükselişinden çok, mevcut sistemden yana yorgun düşmüş Arjantin’in bu adayını yeni bir ‘’çıkmaz deneme’’ olarak görmekte yarar var.

GÜNÜN NOTU:

Türkiye’nin özel yatırımlarda ligden düşmesi çok düşündürücü….