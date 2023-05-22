JLL, Türkiye’deki operasyonlarını CEO’larının şirketine devrediyor

Türkiye seçimin ikinci turuna kilitlenirken iş dünyasında bazı sektörlerde taşları yerinden oynatacak gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelerden biri geçen hafta gerçekleşti ve merkezinde 12 yılı aşkın süredir Türkiye’de sermaye piyasalarından mülk yönetimine, ofis kiralamadan lojistik ve proje yönetimine birçok alanda faaliyet gösteren dünya devi JLL yer alıyor. Yıllık geliri 20,9 milyar dolar olan, 80 ülkede faaliyet gösteren ve 103 bin çalışanı bulunan JLL, 16 Mayıs’ta Türkiye’de yeni bir ortaklığa imza attığını açıkladı. Londra’dan yapılan açıklamadan sonra JLL Türkiye de iş ortaklarına bir bilgilendirme yazısı gönderdi ve yukarıda saydığım işlerini Value Solution Partners’a devredeceğini bildirdi.

Açıklamada, “JLL’nin Value Solution Partners ile kurduğu ortaklığı sizlerle paylaşmak isteriz. Value Solution Partners JLL Türkiye’nin mevcut yönetimi tarafından kurulmuş olup JLL’nin Sermaye Piyasaları, Perakende Kiralama, Perakende Mülk Yönetimi, Ofis Kiralama, Kiracı Temsilciliği, Lojistik ve Proje Yönetim departmanlarını ve işlerini devralacaktır.

Bu anlaşma gelecekte Türkiye’deki iş ve müşterilerimiz ile uyumlu hizmetler ve işler geliştirmemize olanak sağlayacaktır.

JLL, iş yeri yönetimi ile entegre tesis yönetimi hizmetlerini sunmaya devam edecektir. Value Solution Partners, mevcut JLLTürkiye lider ekibi tarafından onların işe ve iş ortaklarına bağlılığını sergiler bir şekilde yönetilecektir. Bu anlaşma Türkiye’deki tüm gayrimenkul ihtiyaçlarınız için JLL’yi tercih etmeye devam edebileceğiniz anlamına gelmektedir. Mayıs ayı sonunda yürürlüğe girmesi beklenen ortaklık ile ilgili entegrasyon gelecek aylarda tamamlanacaktır” denildi.

JLL Türkiye’nin Eş CEO’ları yeni şirket kurdu

1 Haziran’dan itibaren JLL Türkiye’nin web sitesi dahil ismi değişecek ve Value Solution Partners olacak. Bu yapılanmanın detaylarına ve yankılarına geçmeden önce Value Solution Partners’ın halen JLL Türkiye’nin Eş CEO’ları olarak görevlerine devam eden Dora Şahintürk ve Tarkan Ander tarafından kurulduğunu belirteyim. Ander ve Şahintürk, 1 Aralık 2019’da Eş CEO ve Eş Ülke Müdürü olarak atanmış ve şirkette ‘paylaşımlı üst yönetim’ modeli uygulanmaya başlanmıştı.

Bu yeniden yapılanmanın sektördeki yansımaları ise çok farklı oldu. Sektörün önde gelen isimlerinden bazıları bu kararı Türkiye’den çıkış, kimi ise yeniden yapılanma olarak nitelendiriyor. Sektörün duayenleri temsilcileri, “JLL, Orta Avrupa ve Balkanlar’da yaptığı gibi Türkiye’de de işlerini yerel bir şirkete veriyor. Bu tür global şirketler toplam cirolar belli seviyelerin altında kalınca o ülkede kendi ofisini tutmaz. Maalesef artık JLL, Türkiye’de doğrudan değil dolaylı olarak temsil edilecek” yorumunu yaptı.

‘İmtiyazlı ortaklık yaptık, üç yıl işlerini biz yürüteceğiz’

Bu önemli gelişmeyi JLL Türkiye kanadına da sordum. 1 Haziran’a kadar JLL Türkiye’nin, 1 Haziran’dan sonra ise Value Solution Partners’ın Kurumsal İletişim Direktörü olarak görevine devam edecek olan Miray Kanık, JLL ile farklı bir ortaklığa imza attıklarını söylüyor. Kanık, sözlerine şöyle devam ediyor: “JLL ile imtiyazlı ortaklık yaptık. Türkiye’den çekilmiyorlar. Üç yıl Türkiye’deki işlerini biz yürüteceğiz. 1 Haziran’da isim değişikliği olacak. JLL’in gerekçesi şu; yurt dışında gayrimenkulde uzmanlar. Türkiye’de de daha çok ofis kiralama gibi alanlara yönelmek istiyorlar.”

■ Referansları arasında Türkiye’nin en prestijli projeleri var

JLL Türkiye, ülkemizde ofisten alışveriş merkezine birçok gayrimenkul ve perakende projesinde imzası olan bir şirket… Şirketin konsept geliştirmede referansları arasında İstinyePark, Zorlu Center, Vadi İstanbul, Emaar Square Mall ve Galataport ilk akla gelenler… Sermaye piyasaları ve konuttaki referanslarının içinde İstinyePark, Palladium, Starcity Outlet, Riva Konut, Cevahir AVM ve Carrefoursa Merter arazisi var. Proje yönetiminde Bayer, BASF, Coca-Cola, General Electric ve Boeing’in genel müdürlükleri ile MEXT-MESS Teknoloji Merkezi bulunuyor. Stratejik danışmanlık ve değerlemeye baktığımızda ise Galataport, İstinyePark, İstanbul Airport City, Piyalepaşa İstanbul, Quasar, Galleria, Raffl es Hotel; ofis kiralamada ise Emaar Square, River Plaza, Nida Kule dikkat çekiyor.

■ 40’ın üzerinde alışveriş merkezinin kiralama ve yönetim hizmetlerini yürütüyor

JLL Türkiye’nin önemli faaliyet alanlarından biri alışveriş merkezleri… Şirket hali hazırda Türkiye genelinde 40’ın üzerinde alışveriş merkezinin kiralama ve yönetim hizmetlerini yürütüyor. Bunların 20’ye yakınını Kipa alışveriş merkezleri oluşturuyor. Palladium, Starcity Outlet, Biz Cevahir Haliç AVM, İst Marina, Atlaspark, Kale Outlet Center, Watergarden, 42 Maslak, West Park Outlet, Markantalya, Carrefoursa Bursa, Atlantis, Taurus, Kentpark, Next Level, Kuzu Eff ect, Meysu Outlet, Forum Diyarbakır ve Batman Petrol City şirketin kiralama ve yönetimini üstlendiği diğer alışveriş merkezleri…