Kadın ve çocuğa şiddetten sabıkası olana üyelik yok

Hafta sonunda kongre üyesi olduğum Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu Toplantısı’na katıldım. Kulübün anayasası niteliğinde olan tüzüğünün çağın gerekliliklerini karşılaması, aynı zamanda 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla yapılan genel kuruldan haftalar öncesinden başlanarak üyelere mesaj üstüne mesaj gönderildi. Tüm üyeler gibi bana da “Bu kadarı da fazla” diyecek kadar çok mesaj gönderildi. Hele geçen hafta SMS’ler günde birkaç kez gelirken ilk kez kulüp WhatsApp mesajlarıyla da çağrılar yaptı ve üyelerden katılıp katılmayacaklarına ilişkin onay istedi.

Bütün bu çağrılar sonuç verdi ve genel kurul için gerekli katılım oranı ikiye katlandı. Öyle ki toplantının yapıldığı Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun tribünleri dolunca localar da açıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un annesi Çiğdem Simavi, eşi Nevbahar Koç ve oğlu Kerim de destek için salondaki yerlerini aldı. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım’ın yeri ayrılmıştı ama başkan yine gelmedi. Toplantıda Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na ulu önder Atatürk’ün adının verilmesinin onaylanması dakikalarca alkışlandı. Toplantıda Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na ulu önder Atatürk’ün adının verilmesi konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi dakikalarca alkışlandı. Stadyumun ismi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gerekli izin alındıktan sonra resmileşecek.

Başkan Vekili Erol Bilecik’e üyelere atılan mesajları sordum, “Toplantının önemini vurgulamak ve üyelerimizin katılımını sağlamak istedik. Galiba biraz sınırı aştık” diye espriyle karışık bir cevap verdi.

Genel kurula dönersek… Ali Koç, dört yıldır tüzük üzerinde çalıştıklarını ve ‘akıl akıldan üstündür’ yaklaşımıyla katılımcı bir süreç işlettiklerini vurguladı. Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin’in açıklamaları dikkat çekiciydi. Kulübün üye yapısı hakkında bilgi veren Pekin, üye sayısının 59 bin 752 olduğunu söyledi. Pekin’in verdiği bilgiye göre mevcut üyelerin yüzde 77’si aktif, yüzde 23’ü askıda ve bunların yüzde 96’sının aidat borcu var. Toplam üyelerin yüzde 24’ünün toplam 13 milyon 252 bin TL aidat borcu bulunuyor.

Pekin: Duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz

Pekin, “Yeni metnimizde üç yıl ve daha fazla aidat borcu olan kongre üyelerinin üyelikten çıkarılmasını öngördük. Kendilerine üç ay süre vereceğiz. Borçlarını ödesinler, bu kulüpten çıkarılma hiçbir Fenerbahçeliye yakışmaz” dedi.

Fethi Pekin, kulüpteki temsilci üyeliğin de kaldırılacağını açıkladı. 10 bine yakın temsilci üyenin yarısından fazlasının aidat borcu olduğunu kaydeden Pekin, bu üyelerden kongre üyeliğine geçmek isteyenler için çeşitli imkanlar sunacaklarını belirtti. Kongre üyeliği için getirilen şartları ve kriterleri biraz ağırlaştırdıklarını da vurgulayan Pekin, şöyle devam etti: “Ancak sayı bakımından herhangi bir sınırlama yok. Bu hususta zaten hassasiyeti tartışmasız olan ve bir sivil toplum örgütü gibi çalışmakta olan kulübümüzün özellikle kadına, çocuğa ve diğer canlılara yönelik şiddet eylemlerinden sabıkası olanlara üyelik açmayacağını ve bu duruşumuzdan da taviz vermeyeceğimizi vurgulamak istiyorum.”

■ Bir kongre üyesi dört binden fazla kişiye referans olmuş!

Fethi Pekin, üyelik başvurusunda referans gösterilen üyelere ilişkin de bazı kriterler getirdiklerini vurguladı devam etti: “Niye getirdik, üye ilişkilerinden bazı bilgiler istedik. Karşımıza şöyle rakamlar çıktı. Bir kongre üyemiz dört bin küsur kişiye referans olmuş. Bir kongre üyemiz iki bin küsur kişiye referans olmuş. Başka bir kongre üyemiz bin küsur kişiye referans olmuş. Bu hayatın olağan akışına aykırı. Bunu sınırlandırdık. Örneğin referans olacak üyenin en az beş yıllık kongre üyeliği bulunması ve disiplin cezası almamış olması gibi şartlar öngördük.”

■ Aidat artışında 12 aylık ÜFE-TÜFE ortalamasının yarısı esas alınacak

Fenerbahçe’de üyeler olarak yıllık 500 TL aidat ödüyoruz. Fethi Pekin, üye giriş ücretlerindeki ve aidatlardaki yıllık artışlara düzenleme getirdiklerini, aidat artışlarında 12 aylık ÜFE-TÜFE ortalamasının yarısının esas alınmasını öngördüklerini söyledi. Pekin, “Bu her yıl yönetim kurulunun siz genel kurula gitmeden maksimum yapabileceği artış oranı. Bunun üzerinde bir artış yapmak isterse yine sizin huzurlarınızda oylanmak suretiyle yapılabiliyor” dedi.

LEFTER, CAN BARTU VE ALEX’İN YANINA EDA ERDEM’İN HEYKELİ DİKİLECEK

Başkan Ali Koç, konuşmasında Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları’nı sıklıkla andı. Koç, “Filenin Sultanları Japonya’ya gitti. Orada da Allah yollarını açık etsin. Bu takımın dört en önemli oyuncusu Fenerbahçe sporcularıdır. Filenin Sultanlarını kutlarken ayrı bir parantez kaptan Eda’ya, savunma bakanı Gizem’e, Türk oğlu Türk olan Vargas’ımıza ve Aslı Kalaç’a özel bir parantez açmak istiyorum. Hem ülkemizi hem Fenerbahçemizi müthiş bir şekilde temsil ettiler ve ülkemizin layık olduğu yere gelmesinde büyük katkı sundular. Yönetim Kurulu toplantısında aldığımız karar neticesinde Alex, Lefter, Can Bartu’nun yanında Eda Erdem’in de heykeli olacak. Kendisi de bilmiyor, şu an itibarıyla da öğrenmiş oldu. Gani gani hak ettiğini düşünüyoruz” diye konuştu.