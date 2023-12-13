Kadınlara psikolojik destek verirken iş fırsatı da yaratıyor

Temsilcilerine doğrudan satış yöntemiyle gelir sağlama fırsatı sunan Avon Türkiye, deprem felaketinden sonra 200 bin temsilcisinin 55 bininin bulunduğu bölgeye odaklandı. Öncelikle acil ihtiyaçlar için destek verildi. Bölgeye daha hâkim olan KAMER ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu aracılığıyla 10 milyon TL’nin üzerinde yardım ve bağış yapıldı. Ardından KAMER ile uzun soluklu bir yardım hareketi başlatıldı. 3-8 Mart tarihleri arasında satılan ürünlerden oluşan 874 bin TL’lik kârı KAMER’e bağışladı. Global Avon Vakfı aracılığı ile de 100 bin dolar bağış yapıldı.

Mart-Kasım arası 11 ilde 13 bin temsilci Avon’a katıldı

Bir yandan da Avon Türkiye için önemli olan bölgedeki temsilciler için harekete geçildi. Ödeme vadeleri uzatıldı, ürüneri zarar gören temsilcilerin borçları silindi. Bölgedeki liderlerin prim alabilmesi için aylık limit seviyeleri düşürüldü, kazançları 9 ay boyunca ocak ayı ile aynı tutacak şekilde korudu. Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül ile buluştuk ve deprem bölgesine ilişkin çalışmalarını konuştuk. KAMER ile ‘Kadınlariçin- Biriz’ kampanyası başlattıklarını hatırlatan Gül, şöyle konuştu:

“Depremin üzerinden 9 aydan fazla bir süre geçti ancak, hala bölgede ihtiyaçlar çok fazla, kayıpları kabullenmek çok zor ve yalnızlık, çaresizlik duyguları içinde yaşam sürdürmeye çalışan 100 binlerce kadın, genç ve çocuklarımız bulunuyor. Deprem bölgesine herkes destek verdi ama biz kalıcı ve sürdürülebilir olsun dedik. KAMER ile deprem bölgesindeki 5 bin kadına bir yıl boyunca psikolojik destek vermek üzere yola çıktık. 8.595 kadına ulaşır hale geldik. KAMER’e yarattığımız kaynaklarla toplam 449.530 kişiye ulaştık. Bölgenin unutulmaması, desteğin sürmesi gerekiyor. Bölgedeki çalışmalarımızı 2024’te de sürdüreceğiz.” Bölgedeki kadınları desteklemek ve gelir elde etmelerine katkı sunmak için çalıştıklarını da belirten Gül şöyle devam etti: “Deprem bölgesi doğrudan satışın çok tercih edildiği bir bölgeydi. Hatay, bizim nüfus başına temsilci sayımızın en yüksek olduğu ildi. Depremzede temsilcilerimizden ayrılmak isteyen hiç olmadı. İş yerleri yıkılan veya işini kaybedenler, Avon’dan kazanç sağlayabilmek için katalog istiyor, kazançlarını artırmak için dönüş yapıyorlar. Depremden etkilenen 11 ilde, mart ve kasım ayları arasında 13 bin yeni temsilcimiz Avon’a katıldı. Bölgede 7 satış noktamız mevcuttu. Deprem sonrası bölge istihdamına ve ticaretine katkı sağlamak adına 4 satış noktası daha açtık. Bölgeye yakın Mersin ve Batman’da da yeni satış noktalarımızı hayata geçirdik.”

MAĞAZA SAYISINI 2024’TE 100’ÜN ÜZERİNE ÇIKARACAK

Orkun Gül, Türkiye’nin Avon pazarları arasında çok başarılı bir konumda olduğunu vurguladı ve devam etti: “Tüm Avon pazarları arasında ilk 8’deyiz. Özellikle Türkiye’nin mağazalaşma ve dijital kanallara yönelik çalışmaları, Avon Global tarafından diğer ülke operasyonlarında da uygulanmaya başladı. Bu arada yılı 70 mağaza ile tamamlayacağız. Seneye 100 mağazanın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde de Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa’da mağaza sayısını artıracağız.”

“SADECE CİRO DEĞİL ÜRÜN ADEDİ DE ARTTI, PAHALI ÜRÜN ALANLAR BİZE YÖNELDİ”

Orkun Gül, Avon’un olduğu kategorilerde ürün fiyatlarının yüzde 80-100 arasında arttığını söyledi ve ekledi: “Biz Avon olarak her zaman kaliteli ürünleri en uygun fiyata sunmaya çalışıyoruz. Bu yıl sadece ciro değil ürün adedinde de artış sağladığımız başarılı bir yıl oldu. Yeni tüketici grupları oluştu. Pahalı fiyat segmentinden alışveriş yapanlar Avon alıyor. Parfümde Türkiye ve globalde lideriz. Türkiye’de parfümü renkli kozmetik ve kişisel bakım ürünleri izliyor. Mağazalarımızda renkli kozmetik kategorisi 2,5 kat büyüdü.”