Kahramanmaraşlı sanayicilerin beklentileri…

İstanbul Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği (İTHİB), deprem zararına uğrayan üyelerinin durumlarını izlemek için Kahramanmaraş’a gidip incelemelerde bulundu. Yoğun şekilde çalışan göçü yaşayan kentte, İTHİB’in Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası, Ticaret Borsası ile tekstil ve metal sanayii temsilcileriyle birlikte yaptıkları toplantıyı izleyen muhabirimiz Yener Karadeniz, izlenimlerini bugün EKONOMİ'de yer alan haberde aktarıyor.

Kentte depremin 40.’ıncı gününde sanayicilerin anlattıkları özetle şöyle:

Çalışanların büyük kısmı kenti terk etmiş. Bölge iş insanları, 30 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip kentte, teşvik ve destek adına elle tutulur bir çalışma olmadığını söylemiş.

Bölgede tekstil ve çimento yatırımları gerçekleştiren Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz’ün haberdeki açıklamalarını aktarıp değerlendirmede bulunmak istiyorum: “Kahramanmaraş olarak büyük felaket yaşadık. Özellikle Türkiye’ tekstil hammadde ve iplik üretiminin yarısına yakınını üreten, tekstil ihracatında çok önemli yeri olan vilayetimizdeki tesis büyük yıkıma uğradı.İşçilerimiz göç etti. Özellikle enerji desteğine ihtiyacımız var. 10 bin kişi çalıştırıyordum. Rekabet gücümüz kırılmış oldu. Sanayicinin kendi imkanlarıyla yüzde 95 hasar alan sanayi bölgesindeki tesisleri ayağa kaldırmaları mümkün değil,2022 yılını 1.5 milyar dolar ihracatla kapattık. Bu yıl 2-2.5 milyar doları hedefl iyorduk Ama şuanda planlarımız yok oldu. Kentteki 5 OSB’ den dördü çok hasar gördü. Her sektör için ciddi destekler bekliyoruz. 2 bin 500 iş yerimiz küçük sanayi sitemizinde1500 işyeri hasarlı. Yeni kredi imkanı sağlanmalı. Yeni yatırımlar için kent 6. Bölge teşvik kapsamına alınmalı. Şehrimizin 3 ana sektörü olan, tekstil, mutfak eşyaları ve kuyumculukta elişi emeğine dayalı sektör bilgisiyle yetişmiş insan kaynağını kaybetmememiz için sistematik bir destek programı oluşturulmalı.”

Kahramanmaraş sanayiinin bir planla 3-5 yılda toparlanabilmesi için ekonomi yönetiminin kentin sanayisinin gelişmesinde büyük katkısı olan Hanefi Öksüz’ün söylediklerini ele alıp önerilerini kentin sanayicileriyle hayata geçirmeleri gerekir. Bütün deprem kentlerinde de kent iş insanlarıyla benzer çalışmalar yapılabilir.

GÜNÜN NOTU:

Depremde yıkılan kentlerin ihyası ancak kent insanlarının katkısıyla sağlanabilir.