Kaimakk, havalimanından Londra ve Dubai’ye açılacak

TUM; Cengiz Holding, Kalyon Holding, İbrahim Çeçen Holding ve Saat&Saat’in ortaklığıyla 2017 yılında kuruldu… Tam olarak 17 Eylül 2017 tarihinde kurulan Tum İçtur Kiralama Yönetim ve İşletme Hizmetleri A.Ş.’nin kurucuları Cenin İnşaat San.ve Tic.A.Ş., GLN Denizcilik ve Turizm A.Ş. (Yeni ünvanı Kalyon Kentsel Dönüşüm Proje Yatırımları Anonim Şirketi), İçtur Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Turizm San. ve Tic. A.Ş. ve Terha Kiralama ve Danışmanlık Tic. A.Ş. idi. Bu şirketler yazının girişinde saydığım grupların şirketleri… TUM adını da ortakların yani Talha Kaya, Uğur Cengiz ve Mehmet Kalyoncu’nun isimlerinin baş harflerinden alıyor.

TUM, İstanbul Havalimanı’nda pastane, kafe, bar, restoran, kahve zinciri ve fast-food restoranlarının olduğu 34 bin metrekarelik yeme içme alanını yönetiyor. Burası dünyada tek çatı altında hizmet veren en büyük yeme içme alanı… Toplamda bu alanda gelir noktası olarak nitelendirilen 125 kiralanabilir mağaza var. Hali hazırda 90’ın üzerinde işletmenin faaliyet gösterdiği alanda bu yılsonuna kadar tüm noktalar dolmuş olacak.

Bu köşeyi okuyanlar hatırlayacaktır; havalimanında özellikle dış hatlarda yerli ve yabancı birçok ünlü marka hizmet veriyor.

Mehmet Gürs, Ömür Akkor, Didem Şenol ve Sahrap Soysal gibi gastronomi dünyasında tanınan şeflerin restoranları dış hatlarda ilgi çeken yerlerden. House Cafe ve Godiva kısa bir süre önce açıldı. Arkadiy Novikov’un kurucusu olduğu ünlü Rus restoran-bar zinciri Novikov ile büyük bir alan için görüşmeler yapıldığını yine bu köşede yazmıştım. Nusret Gökçe’nin markası Salt Bae epey büyük bir alanda hizmet vermeye hazırlanıyor. Amerikalı Slim Chickens, Obicà Mozarella Bar, Carluccio’s, Bottega Prosecco Bar, Cups&Clouds ve Max Brenner havalimanında yerini alan diğer uluslararası markalardan…

Yeme içme alanındaki 100’üncü nokta olacak

Bugün size TUM’un ortaklarından Terha’nın havalimanındaki yatırımlarından söz etmek istiyorum. Terha’nın başında Talha Kaya var. Saat&Saat’in patronu Ramazan Kaya’nın oğlu olan Talha Kaya, yeme içme alanındaki işlerini yeni markalarla büyütüyor. Terha, The Gang Foods çatısı altında yapan İstanbul Havalimanı'nda Mood up Coffee Shops, The Gang Pasta ve Godiva’da her gün binlerce müşteri ağırlıyor. The Gang Foods aynı zamanda Maslak ve havalimanında bulunan üretim mutfaklarında catering hizmeti de veriyor.

Yakında havalimanındaki Terha markalarına bir yenisi eklenecek: Kaimakk. Terha’nın en büyük projesi olarak nitelendirilen Kaimakk, Türkiye’deki ve dünyadaki en lüks Türk Lokum ve tatlıları markası olma iddiasıyla yola çıktı. İstanbul Havalimanı’nda 600 metrekarelik alanda özel bir mimariyle yapımı süren mağazanın iki aya kadar açılması planlanıyor. Bu arada Kaimakk, İstanbul Havalimanı’nda açılacak 100’üncü yeme içme noktası olacak.

Talha Kaya’yı projeyi ve hedeflerini sormak için aradım. Yurt dışında olan Kaya, görkemli bir tanıtımı planlanan projeyle ilgili fazla detay vermek istemedi. Havalimanında 14 mağazaları olduğunu ve büyüdüklerini dile getiren Kaya, Kaimakk için İstanbul’dan sonraki lokasyonların Londra ve Dubai olacağını sözlerine ekledi.

Dünyanın en lüks yemek çetesi olmayı hedefliyor!

Terha hakkında biraz daha bilgi vermek isterim. Grubun internet sitesinde baktığınızda şirketler kısmında TUM’un yanı sıra The Gang Foods, Go Superyachts, Entertainment Ecosystem ve Saat&Saat yer alıyor. Sitede The Gang Foods için gurme sokak yemeklerini müzik, sanat ve moda ile birleştirdiği ve dünyanın en lüks yemek çetesi olmayı hedeflediği vurgulanıyor. The Gang Foods, ilk sokak tarzı makarna mağazası The Gang Pasta’yı Şubat 2022'de İstanbul Havalimanı'nda açtı. The Gang Foods, makarnanın dışında The Gang Pizza, The Gang Hotdogs, The Gang Burger ve The Gang Coffee ile dünyaya yayılmayı planlıyor.

Go Superyachts, Türkiye kıyıları ve Yunan Adaları boyunca ultra lüks yat kiralama deneyimini sunuyor.

Entertainment Ecosystem’in çatısı altında Antalya'da bulunan film ve eğlence stüdyosu/platosu, dünyanın dört bir yanındaki film yapımcılarını, yapımcıları ve oyuncuları bir araya getirmeyi amaçlıyor. Şirketin web sitesinde bu plato dünyanın en büyüğü olarak nitelediriliyor.