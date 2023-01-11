Kalyon İnşaat İtalyanlarla İstanbul’da lüks outlet kuruyor

Kalyon İnşaat ile İtalyan lüks tasarım outlet markası RDM Group Fingen, dünya markalarından oluşan 200 markayı bünyesinde barındıracak lüks bir outlet projesini hayata geçirecek. İstanbul Arnavutköy’de İstanbul Havalimanı’nın yakınında kurulan outlet 65 bin metrekarelik alana sahip olacak. İki grubun yüzde 50-50 ortak olduğu projede kiralanabilir alanlar için görüşmelere başlandı. Lüks outlet’in 2024 yılının üçüncü çeyreğinde kapılarını açması planlanıyor. Kiralama işini ise alışveriş merkezleri, perakende destinasyonlarında konsept geliştirme, kiralama, kiracı performans yönetimi hizmetleri sunan WeConsult üstlendi. Miraç Baz, Ortaç Özortaç ve Mert Durdağ’ın ortak olduğu WeConsult, yurt dışında yapımı süren alışveriş merkezlerinin konsept geliştirme ve kiralama işini üstlenmiş durumda. Bu projeler arasında Limak İnşaat’ın yatırımcı olduğu konut ve alışveriş merkezi projesi Diamond of Skopje de var. Bu yılın üçüncü çeyreğinde açılması planlanan alışveriş merkezinin kiralanabilir alanı 47 bin metrekarenin üzerinde. Merkezde 180 mağaza yer alıyor.

Peki Kalyon’un lüks outlet’teki ortağı RDM Fingen Group kim? Grup, 1979 yılında kuruldu. Moda, perakende ve gayrimenkul geliştirmeye yoğunlaşan grubun gayrimenkul geliştirme portföyü, 1,8 milyar dolarlık perakende, konut ve konaklama varlıklarından oluşuyor. Hali hazırda toplam 600 bin metrekareden fazla yüzölçümüne sahip 20’den fazla projeyi yönetiyor. Moda ve perakende alanında Calvin Klein, Guess ve Jean Paul Gaultier gibi bazı önemli küresel markaların lisanslarını alıp geliştirmiş. Avrupa’nın en büyük outlet alışveriş merkezi olan Serravalle de dahil olmak üzere uluslararası bir ortaklık aracılığıyla İtalya’da beş büyük merkezi açtı. Grubun birçok büyük İtalyan markası ile outlet işlerini destekleyen güçlü ilişkileri var.

RDM Group Çin’de 7 adet lüks outleti faaliyete geçirdi

RDM aralarında Avrupa’nın en büyük outlet alışveriş merkezi olan Serravalle’nin de bulunduğu İtalya’da beş büyük merkez geliştirdi. 2011 yılında Çin pazarına da girdi ve Florentia Village markasıyla lüks dizayner markalarının yer aldığı outletler kurmaya başladı. Şu anda Hong Kong, Tianjin, Şangay, Guangzhou, Wuhan, Chengdu ve Chongqing’de olmak üzere Çin genelinde yedi merkezde müşterilerine ulaşıyor. Şirketin outlet’leri kendine özgü İtalyan mimarisi; plazalar, galeriler, çeşmeler ve anıtsal binaları bir araya getirerek Floransa, Roma ve Rönesans dönemini anımsatıyor. Florentia Village; Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya’dan 300’ün üzerinde ünlü markayı yıl boyunca yüzde 80’e varan indirimlerle sunuyor. Florentia Village bugüne kadar 500 bin metrekare toplam kiralama alanına ve 1.200 mağazaya ulaşarak yılda 23 milyona yakın ziyaretçi çekti.