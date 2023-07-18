Kamunun borcu / iş dünyasının kredi sıkıntısı…

Seçim öncesi tamamen duran ticari kredilerin seçimler sonrasında açılması bekleniyordu ama iş dünyasının finansmana erişim sıkıntısı olanca boyutlarıyla sürüyor. EKONOMİ’nin değerli muhabiri, arkadaşımız Merve Yiğitcan’ın bugün gazetemizde yayımlanan “Kronik finansman yetmezliği” haberi, durumu çok yönlü ele alarak ortaya koyuyor. İş çevreleri kamu bankalarının finansman musluklarının “damlatan” yapıdayken, özel sektör bankalarının ise kredi musluklarının “tıkanan” durumda olduğunu ortaya koyuyor. Durumu yansıtan sektör temsilcileri, üretim çarkının dönmesi için kredi musluklarının bir an önce açılması gerektiğini vurguluyorlar. Aksi halde, üretim ve ihracat sektörlerinin zorlanacağını şirket kapanmaları ve istihdam daralmaları yaşanacağının altını çiziyorlar. Enfl asyonla mücadelede parasal sıkılaştırmaya güç verildiğini belirten reel sektör temsilcileri, kamuda oluşan yüksek borçlanma ihtiyacının özel sektörün kullanabileceği kaynakları sınırlandırdığını, bunun bir olumsuzluk yarattığını belirtiyorlar.

Bu konuda çok anlamlı bir tespitleri var: Seçimler sonrasında bankacılık ticari kredileri artırıcı bir yola giremedi… Sonra da bunu şöyle rakamlandırıyorlar: Bankacılık sektörünün yıllık ticari kredi büyümesi, haziranda kamu bankalarında yüzde 15’ler, özel bankalarda ise yüzde 5’ler seviyesinde kaldı. Sanayi sektörünün bu noktada çok akli ve o oranda anlamlı bir önerisi var: Sınırlı kaynakların kullanımında üretici ve ihracatçılara pozitif ayrımcılık yapılsın!

Ankara Sanayi Odası’nın aylık olağan Meclis toplantısında TOBB Başkanı Hısarcıklıoğlu beklemediğim bir çıkış yaptı ve ‘’kredi sorunu konusunda’’ kaygılarını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu bu eleştiriyle yetinmeyerek, ‘’yüksek kamu borçlanmasına neden olan EYT düzenlemesi, Kur Korumalı Mevduat gibi konular nedeniyle hazırlanan ek bütçeye rağmen bankaların ekonomik aktivite ve büyüme konularından olumsuz etkilendiğini’’ belirtti.

Bana göre, kamu sektörünün borçlanması ve özel sektörün krediye erişme konularının yeniden ele alınması gerekiyor. Kamu harcamaları kısıtlanmazsa yaşadığımız birçok sıkıntı aynen böyle devam edecektir.

GÜNÜN NOTU:

Voleybol Kadınlar Milli Takımı’nın şampiyonluğu, altyapıya yatırımının sonucudur, fi lenin şampiyon kadınlarını candan kutluyorum.