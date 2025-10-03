Kârını %1.436 artırdı kimse ciddiye almadı

Sürdürülebilirlik, şirketlerin faaliyetlerini yürütürken çevresel, sosyal ve ekonomik dengeleri gözetmesini gerektirir. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil firmalar bu hassasiyeti gösterenler olarak öne çıkar. Endeks kapsamında toplam 89 şirket yer alıyor. Bu şirketlerden 10’u kârını %50’nin üzerinde büyütmeyi başardı. En yüksek kâr artışı %1.436 ile dikkat çekti. Kârını en fazla düşüren firmanın oranı da %96 oldu.

Listeye ilk sıradan giren Yünsa’nın altı aylık dönemde kârı 9,3 milyon TL’den 142,7 milyon TL’ye yükseldi. Büyüme %1.436 seviyesinde bulunuyor. Gerçekleşen artış, gelirlerindeki yükselişten ziyade enfl asyon muhasebesiyle alakalı. Net parasal pozisyon kalemindeki 114,4 milyon TL büyüme dönem sonu kârı hızlı artırdı. Hissenin fiyatı hazirandan itibaren yükselse de eylülde satıcıların ağırlıklı olduğu bir piyasa yaşandı.

Listenin ikinci sırasına yer alan Pegasus, kârını 2 milyar TL artırdı. Büyüme oranı %403 oldu. Gelirlerini hızlı artırmayı başaran şirketin dönem sonunda net kâra geçmesini sağlayan ise finansman gelirleri oldu. Hissenin fiyatı bir yılı geçkin süredir yatayda dalgalı bir seyir izliyor.

Kârı hızlı düştü

Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan Aydem Enerji, kârını %96,7 geriletirken kayıp 3,9 milyar TL’yi buldu. Şirketin giderlerden kaynaklı esas faaliyet kârındaki %33’lük düşüşü daha da derinleştiren, net parasal pozisyon kalemindeki kayıp oldu. Hissenin fiyatı, Haziran 2024’te test ettiği en yüksek seviyesi 37,71 TL’nin hayli gerisinde duruyor.

ZEYNEP’E SOR

YILDIZ PAZAR MI, ANA PAZAR MI?

Yıldız Pazar; Büyük ölçek, likidite, kurumsal ilgi, şeffaflık, güvenilirlik. Sınırlı getiri olasılığı, rekabet yoğunluğu, sınırlı sürpriz, yavaş tempo.

Ana Pazar; Orta ölçek, hızlı büyüme, fiyat fırsatı, çeşitlilik, ilgi. Likidite sorunu, dalgalanma, artan risk, sınırlı şeff afl ık, sürdürülebilirlik sorunu.

Gelirdeki artış yetersiz kalıyor. Giderleri kontrol edebilmeli. Faaliyet kârlılığını yakalamalı

Şok Market’in yıl sonu beklentisi nedir? Zarardan kurtulabilecek mi? / Aydın Temur

Aydın, geçtiğimiz yıl artan gelire rağmen düşen bir kârlılık elde eden Şok Marketler, bu yılın altı aylık döneminde de satışlarını %4 artırdı. Buna rağmen esas faaliyetlerinden 10,2 milyar TL dönem sonunda da 723 milyon TL zarar oluştu. Mevcut tablo, artan gelire rağmen giderlerin daha hızlı büyüdüğünü ve faaliyet marjlarının zayıf kaldığına işaret ediyor. Şirketin kârlı bir yapıya kavuşabilmesi için faaliyet zararını giderebilmesi gerekiyor. Fiyat politikası ve hacim büyümesinin sınırlı kalması halinde brüt kâr artışının kârlılığı toparlamaya yetmesi zor görünüyor. Giderlerini kontrol altına alabilmesi hisseyi de güçlendirecektir.

Son iki yıldır yatayda dalgalı seyir ağır basıyor. Uzun vadede yükselen trend korunuyor

İş Yatırım’ın fiyatı hakkındaki düşüncenizi öğrenebilir miyim? / Safa Kavak

Safa, İş Yatırım Menkul Kıymetler Ağustos 2023’ten bu yana zayıf bir seyri izliyor. Yatayda dalgalı seyir öne çıkarken bu süre zarfında 47 TL’nin üzerine çıkma noktasında zorlandı. Öte yandan hissenin uzun vadeli fiyat hareketi takip edildiğinde oldukça güçlü çıkışıyla dikkat çektiği gözleniyor. Son beş yılda fiyatını yaklaşık 28 kat artırmayı başardı. Bu güçlü çıkış karşısında mevcut hareketi borsanın geneli de nazara alındığında hazmetme süreci olarak değerlendirmek mümkün. Son açıkladığı altı aylık mali tablosunda gelir ve kâr artışının korunduğu gözleniyor. F/K oranı ise 9,95 seviyesinde bulunuyor. Veriler fiyatı destekler nitelikte

YATIRIM FONLARI

PKV fonuna, para da geliyor yatırımcı da

Pardus Portföy’ün yönettiği Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (PKV), 24,4 milyar TL büyüklüğüyle kısa vadeli serbest fonlar içinde en büyük üçüncü fon konumunda. Geçen altı ayda istikrarlı şekilde her ay büyüdü. Son olarak eylülde 4,4 milyar TL nakit girişi yaşandı. Portföyünün %32,1’i Takasbank Para Piyasası, %32,2’si Borsa İstanbul Para Piyasası, %26,7’si TL mevduatından oluşuyor. Yatırımcısı her ay istikrarlı şekilde artan fonun, eylüldeki yatırımcı sayısı 6.213 oldu. Yüzde 0,54 gibi sınırlı bir pazar payı olsa da %88 ile yüksek doluluğu sahip bulunuyor. PKV, son altı ayda %26,97 yükseliş kaydederken, aynı sürede kısa vadeli fonların ortalaması %22,12 oldu. Ortalamanın üzerinde performansı olan fonun yıllık yönetim ücreti %1,25. Kategorideki 29 fonun en düşük ücretlisi %0,64 ve en yükseği %2,49 seviyesinde.

TAHVİL

Erciyas Çelik Boru, %56,12 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Erciyas Çelik Boru, 01.10.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 165.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %48 olurken, bileşik faizi de %56,12’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 121 gün vadeli olup ödeme tarihi 30.01.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %15,91 olacak.

TLREF+%48 YILLIK FAİZ

1 Ekim tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %40,17 seviyesinde bulunuyor. Erciyas Çelik Boru’nun çıkardığı bononun yıllık %48 basit faiz oranı, TLREF’in 7,83 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 01.10.2025 olurken piyasada TRFERCY12623 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

RÖNESANS

Yabancı ortağın paylarını alıyor. Rekabet Kurulu’ndan onay geldi. Sıra diğer şartlarda

Rönesans Gayrimenkul, müşterek yönetime tabi iki iştirakindeki yabancı ortak Euro Crescent firmasına ait %50 payların alımıyla ilgili geçtiğimiz temmuzda iki sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Şirket, yaptığı yeni açıklama ile Rekabet Kurulu’ndan gerekli onayın alındığını belirtti. Önemli bir koşul tamamlanırken pay alımların gerçekleşmesi, kalan diğer ön koşulların sağlanmasına bağlı. Kurtköy ve Esentepe projelerindeki %50’lik pay devri, Rönesans’ın bu projelerdeki kontrolünü artırması anlamına geliyor. Rekabet Kurulu’nun onayı, yatırımın ölçeği ve etkisi yönünden devirde kamu menfaati açısından sakınca görülmediğini de teyit etmekte. Rönesans açısından bu satın alma, ortak girişim yapısından çıkıp mülkiyetin tamamına dair daha serbest adım atmasına imkan tanıyacak.

TÜRK TELEKOM.

KKTC’de fiber altyapı yatırımına başlıyor. Girişim yurt dışı açılımı için örnek olabilir

Türk Telekom, KKTC’nin fiber optik altyapısının geliştirilmesi işini üstlendi. Yatırım, firmanın KKTC’de kurulu grup şirketleri aracılığıyla hayata geçirilecek. Fiber hizmetlerin doğrudan hane ve işletmelere ulaştırılması hedefl eniyor. Telekomünikasyon sektöründe fiber altyapı yatırımı, hem bağlantı kalitesini hem de hizmet çeşitliliğini artırarak uzun vadeli gelir artışına olanak tanıyor. KKTC gibi altyapı yatırımı potansiyeli yüksek bir bölgede Türk Telekom’un konumlanması, şirketin uluslararası açılım sağlaması açısından önemli bir deneyim ve gelişim olarak görmeli. Girişimin kısa vadede doğrudan finansal katkısından çok, bölgesel etki alanını genişletmesi ve kamu iş birlikleri yoluyla altyapı gücünü tahkim etmesi açısından değerlendirmekte yarar var.

SASA

Elyaf yatırımını tamamladı. 650 milyon dolarlık tesis kasımda tam kapasiteyle devreye alınıyor

Sasa, Adana’daki yeni elyaf tesisinin yatırım sürecini tamamlayarak deneme üretimine geçtiğini duyurdu. Yıllık 350.000 ton kapasiteye sahip tesisin, Kasım 2025 itibarıyla tam kapasiteyle devreye alınması planlanıyor. Tesisin bugünkü yatırım değeri 650 milyon dolar seviyesinde ve yıllık ciroya 400 milyon dolar katkı sağlaması hedefl eniyor. Elyaf, özellikle tekstil ve nonwoven sektörlerinde artan talep sayesinde yüksek marj potansiyeli taşıyor. Firmanın yatırımı, hem iç pazardaki ithalat ikamesi açısından hem de ihracat gelirleri bakımından dikkate değer bir genişleme sağlaması bekleniyor. Ciroya yaklaşık %20’lik katkı potansiyeli taşıyan yatırım şirketin nakit yaratma kapasitesini güçlendirecek. Hisse, Kasım 2022’deki zirvesi 10,28 TL’nin hayli gerisinde.