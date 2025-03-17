Kârları yıllık yüzde 26 düştü getirileri yüzde 55 yükseldi

Borsada işlem gören şirketlerin 2024 bilançoları açıklandı. Performansı en yüksek 15 firmanın kârı ortalama %26 gerilerken hisselerinin yıllık getirisi ortalama %55,81 oldu.

Borsada işlem gören şirketlerin 2024 yıl sonu bilançoları açıklandı. SPK’dan ek süre alan 28 şirket dışında bilançolar tamamlandı. Mali tablolar incelendiğinde performansta belli bir zayıflama dikkat çekiyor. En yüksek kârı açıklayan 15 şirketin yıllık kârı ortalama %26 geriledi. Kârlılıkları gerileyen bu şirketlere ait hisselerin performansı ise yatırımcısının yüzünü güldürdü. 15 hissenin yıllık getirisi ortalama %55 oldu. Aynı sürede BIST 100 Endeksi yüzde 22 yükseldi.

Ortalamanın üzerine çıkanlar

Borsada kârlılıkları ile ortalamaların üzerine çıkan sektörler banka, inşaat, savunma ve telekomünikasyon oldu. Bu sektörlerdeki hisselerin getirileri %80 üzerine çıktı.

Borsayı desteklemeye devam edecekler

Güçlü kârlılıkları ile öne çıkan şirketlerin borsayı desteklemeye devam etmesi beklenmeli. Bu şirketlerin defter değerine göre hâlâ makul seviyede bulunmaları yatırımcıların radarında yer almaya devam etmelerini sağlıyor.

Kârı en yüksek THY, piyasa değeri en yüksek

Garanti Bilanço açıklayan borsa şirketleri içerisinde en yüksek kârı Türk Hava Yolları elde etti. Şirket, 2024 yılında 113 milyar TL net kâr açıkladı. Piyasa değerinde ise 602 milyar TL ile Garanti Bankası ilk sırada yer aldı. Aselsan 533 milyar TL, Koç Holding 465,8 milyar TL ve Türk Hava Yolları 465,6 milyar TL ile geriden geliyor.

Haftalık en fazla yükselenler

Haftalık bazda en fazla yükselenler içerisinde Tekfen Holding yüzde 29,4 ile öne çıktı. Gıda sektöründen Ülker ve Tukaş ise dikkat çekiyor. İkisi de yüzde 15 getiri sağladı.

ZEYNEP’E SOR

FAVÖK MARJI MI, NET KAR MARJI MI?

FAVÖK marjı; operasyonel kârlılık, karşılaştırabilme, kullanışlılık. Nihai kârlılığı görmeme, yetersizlik, dışlayıcılık, manipülasyon riski.

Net kâr marjı; gerçek kâr, önemli ve kritik gösterge, genel performans. Esas faaliyeti tam yansıtamama, geçicilik, karşılaştırma güçlüğü.

Uzun vadede belirleyici olan mali yapı. Şimdilerde de piyasadaki olumlu seyirden etkileniyor

Batıçim Çimento’nun zirvesi olan 8 TL bölgesini tekrar test etme olasılığı nedir? / Celal Yıldırım

Celal, bir hissenin fiyatı konjonktüre bağlı olarak farklı motivasyonlardan kaynaklı hareket edebilir. Söz konusu dayanaklar şirketin mali performansı, sektörün yönelimi veya genel piyasa koşulları olabilir. Uzun vadede belirleyici olan şirketin büyümesi ve beklentiler olurken, kısa vadede piyasa koşulları öne çıkar. Batıçim, ek süre alması nedeniyle henüz yıl sonu verilerini paylaşmadı. Dokuz aylık tablolara göre satışları ve esas faaliyet kârı geriledi. Dönem sonu kârlı yapıya kavuşmasında %53 gerileyen finansman giderleri etkili oldu. Fiyatı son altı ayda düşerken, piyasadaki olumlu seyre bağlı olarak yukarı yönlü bir ivme yaşıyor.

Yatırımları için gerekli kaynağı şimdiden sağladı. Net satış hedefi ise sınırlı seviyede duruyor

Aksa Enerji’nin 2025 yılına ilişkin beklentisi nedir? Bilgi alabilir miyim? / Hayri Akgül

Hayri, Aksa Enerji, bu yıl ve sonrası için 2.000 MW’ın üzerinde yeni kurulu güç yatırımı planlıyor. Bu yatırımların Türkiye’de olduğu kadar yurt dışını da kapsadığını not etmeli. Şirketin Özbekistan, Kazakistan ve Gana’da önemli yatırımları var. Ayrıca, Senegal, Tacikistan ve diğer bölgelerdeki yatırımlar da devam ediyor. Türkiye’de de Mersin, Kırşehir, Balıkesir ve Karaman’da yatırımları söz konusu. 2025 yılı için belirlediği yatırım hedefi 23 milyar TL ve söz konusu harcamaların finansmanı için gerekli kaynaklar şimdiden temin edilmiş. Firmanın yıl sonu satış hedefi 36,85 milyar TL olurken bu tutar geçtiğimiz yıl 31,6 milyar TL idi.

YATIRIM FONLARI

İş Portföy’ün TMG Fonu, yurt dışı piyasalardaki fırsatlardan yararlanmayı hedefliyor

Yabancı Hisse Senedi Fonu (TMG), gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalarda işlem gören şirketlerin hisselerine yatırım yaparak çeşitlendirilmiş bir portföy hedefliyor. Fon, toplam değerinin %85,95’ini yabancı hisselerde, %11,18’ini yabancı BYF’lerde değerlendirerek geniş bir piyasaya yöneliyor. Toplam büyüklüğe 3,8 milyar TL olan TMG, %57,92 doluluk oranı ile 42.710 yatırımcıya hitap ediyor. Fon, yurt dışındaki ekonomik döngülerden istifade ederek yatırımcılara getiri sağlamayı hedefliyor. Son bir yılda %16,43 getiri elde ederken, son bir ayda %6,12 geriledi. Geçen sürede değerinde yaşanan düşüş ve yatırımcı sayısındaki azalma, piyasalardaki belirsizliklerin fon üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. TMG, yurt dışı fırsatlarından yararlanmak isteyenlere hitap ediyor.

TAHVİL

Emir Varlık Yönetim, TLREF+%3,25 faizden bono ihraç etti

Emir Varlık Yönetim, 14.03.2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%3,25 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 16.03.2026 olacak.

TLREF+%3,25 YILLIK FAİZ

14 Mart tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,16 seviyesinde bulunuyor. Emir Varlık’ın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %3,25 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFEMIR32615 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GÜBRE FABRİKALARI

İştiraki Razi’deki hisseleri için ihale sürecini uzattı. Geçen sürede ihaleye dair ek bilgi gelmedi

Gübre Fabrikaları, %48,88 oranında pay sahibi olduğu İran’da bulunan bağlı ortaklığı Razi’deki hisselerinin tamamını satıyor. Şirket, söz konusu iştirakin paylarının satışına yönelik olarak ihale açarken son tarihi geçtiğimiz 13 Mart’a uzattı. Öte yandan gerek ihaleye katılım gerekse verilen teklifler hakkında yatırımcısına ek bir açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz kasım ayında, Razi hakkında İran’da açılan davada iştirakin 59.379.352 dolar ödemede bulunması yönünde karar çıkmıştı. Gübre Fabrikaları karara karşı yasal süreci işletme hakkının olduğunu belirtirken sonrasında Razi’deki paylarını satma yönünde kararını paylaştı. Öte yandan şirket, 2024 yıl sonu mali tablolarını açıklamak için SPK’dan ek süre istedi. Kurul, 11 Nisan 2025 gününe kadar ek süre verdi.

MİA TEKNOLOJİ

Mikromobilite için sosyal etkileşim platformu geliştiriyor. Teknopark yönetimi projeyi onayladı

Mia Teknoloji, sürdürülebilir ulaşımı teşvik eden “Sürdürülebilir Ulaşım İçin Kullanıcı Odaklı Paylaşım ve Etkileşim Ağı” projesinin, Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığını duyurdu. Onayla birlikte proje çalışmaları resmen başladı. Toplam 11,44 milyon TL bütçeye sahip olan yazılım projesinin 18 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Mikromobilite alanında geliştirilen platform, elektrikli scooter ve bisiklet gibi ulaşım araçlarını kullanan bireyler arasında sosyal etkileşimi artırmayı amaçlıyor. Kullanıcılar, seyahat deneyimlerini paylaşabilecek, grup gezileri organize edebilecek ve rota önerileri sunabilecek. Aynı zamanda, şehir içi ulaşım süreçlerini daha bilinçli ve keyifli hale getirecek bir topluluk oluşturulması amaçlanıyor.

BERA HOLDİNG

Bağlı iştiraki radar sistemleri teknolojilerine bileşenler üretiyor. Aselsan’dan yeni sipariş aldı

Bera Holding’in %90,71 bağlı şirketlerinden MPG Makine, Aselsan ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Şirket, hava savunma ve radar sistemlerinin alt sistemlerine yönelik 2.063.000 euro tutarında sipariş aldı. Sipariş kapsamındaki teslimatlar yıl içinde tamamlanacak. Aselsan’ın tedarik zincirinde konumlanan MPG Makine, radar sistemleri ve hava savunma teknolojilerine bileşenler üretiyor. Yerli ve milli savunma sanayisine yapılan bu katkılar, Türkiye’nin askeri altyapısının dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda önemli bir yere sahip. Söz konusu gelişme aynı zamanda Bera Holding’in savunma sanayinde büyüme hedefini desteklerken sektördeki varlığını daha da güçlendirmesine olanak tanıyor. Bera Holding, geçtiğimiz yıl ise gelir ve kârını düşürdü.