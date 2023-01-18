Kartal Mitingi’nde ortaya çıkan sonuç…

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın Kartal mitingi, Millet İttifakı’nın kendilerini dışlamaları halinde, adaylarını çıkarmada kararlı olduklarını ortaya koydu.

“3. İttifak” olarak adlandırılan Emek ve Özgürlük Hareketi, geçen pazar İstanbul Kartal’da, 50 bin kişinin katıldığı miting düzenledi. Altı bileşenden oluşan ittifak, bu mitingi, ”Savaşa, yoksulluğa, baskılara dur diyelim, birlikte değişelim” sloganı ile isimlendirdi. Selahattin Demirtaş’ın, Edirne Cezaevi’nden gönderdiği “Emekçiyiz Biz” şarkısı da seçim şarkısı olarak okundu ve söylendi.

Kartal Mitingi’ne Emek ve Özgürlük ittifakı içerisinde yer alan, Halkların Demokratik Partisi-HDP, Türkiye İşçi Partisi-TİP, Emek Partisi-EMEP, Emekçi Hareket Partisi-EHP, Toplumsal Özgürlük Partisi-TÖP, Sosyalist Meclisler Federasyonu -SMF, Emekçi Hareket Partisi-EHP, Ezilenlerin Sosyalist Partisi-ESP üyeleri katıldılar.

Konuşmacılar, AKP- MHP için ezcümle, “Seçiminde AKP ve MHP’yi göndereceğiz” ifadesini kullandı. Altılı Masa’ya da, “En geniş mutabakatla ortak adayın çıkması için işe başlıyoruz “ çağrısıyla, “Bu sese kulak vermiyorsanız, çantada keklik değiliz. Eğer yerimiz olmayacaksa, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak adayımızı çıkarırız!” açıklamasını yaparak, tavır ve duruşlarını açık bir şekilde ortaya koydular.

Kartal Mitingi’nde yapılan konuşmalar ve atılan sloganlar, EMEK ve Özgürlük İttifakının 3. İttifak olarak konumunu ortaya koydu. AKP-MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na net bir şekilde karşı oldukları anlaşıldı. Millet İttifakı’na yapılan çağrıda ise kendilerinin de içinde yer aldığı toplumsal mutabakatı oluşturması istendi. Bu mutabakat oluşturulursa seçimden galip çıkılması için ortak cephede yer alınacağının altı çizildi. 3. İttifak, ‘’Bu geniş toplumsal mutabakat oluşturulamaz ve onlar dışında kalırlarsa, kendi adaylarını çıkarma kararlılığında oldukları’’ mesajını belirginleştirdi.

Bu somut açıklamalar üzerine Altılı Masa’nın, cumhurbaşkanı seçiminde HDP desteğini alabilmesi için HDP’nin kapatılmasına karşı duruşunun sürmesi ve HDP’ye dışlayıcı tavır yerine, diyalog geliştirmesi gerektiğine inanıyorum.

Yüzde 50+1 gerektiren seçimde buna ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır…

GÜNÜN SÖZÜ:

İran’da baskıcı molla rejimi adam asarak gözdağı verirken, muhalefet tek cephe içinde mücadelesine devam ediyor.