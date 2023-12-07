Kasımdaki alışveriş çılgınlığı kargoda tarihi rekor getirdi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız bu yıl uluslararası turnuvalardaki zaferleriyle gönlümüze taht kurdu. Futbolda da kızlar emin adımlarla ilerliyor. UEFA Uluslar C Ligi’nden B Ligi’ne yükselmeyi garantileyen takıma destek için geçtiğimiz hafta sonu Litvanya’ya gittik. Eksi 8 derecede Litvanya takımıyla oynayan kızlar maçı zorlanmadan 4-0 kazandılar. Litvanya’ya milli takımın sponsorlarından Sürat Kargo’nun Genel Müdürü Cem Oğuz ile gittik. Oğuz’la kargo sektörünü, şirketi ve büyük kasım indirimlerini konuştuk. Sürat Kargo’da 4 bin 700’ü şirket bordrosunda olmak üzere 8 bin kişinin çalıştığını, bu yıl 500 milyon TL yatırım yaptıklarını anlatan Oğuz, yılı 100 milyona yakın gönderiyle kapatacaklarını vurguladı. Oğuz, sözlerine şöyle devam etti:

Şirketin günlük ve aylık taşıma rekorları kırıldı

“2016’ya kadar sektörün önceliği e-ticaret değildi. Çok ucuza hizmet veriliyordu. Pazar e-ticarete yönelince sektörde buraya adapte oldu. Şube ve kurye sayısı arttı ama sektörün hacmi arttı. Sürat Kargo olarak Covid döneminde yüzde 25-30 büyüdük. Yılda yüzde 7,5 büyümeye devam ediyoruz. Sektörde üçüncü büyük şirketiz. Bu yılı 91-92 milyon gönderim ile kapatacağız. Yüzde 80’i bireysel, yüzde 20 kurumsal müşteri. Geçen yıl 85,7 milyondu. Sektörde bu rakam geçen yıl 1 milyar 145 milyondu. Bu yıl 1,3 milyar bekleniyor.”

Cem Oğuz, kasım ayındaki alışveriş kampanyalarının şirketin tarihi rekor kırmasını sağladığını da belirtti ve ekledi: “Kasım ayında 9,6 milyon gönderi taşıdık. Geçen yıl 7,6 milyondu. Günlük ortalama 400 bin oldu. 13 Kasım’da 750 bin rakamına ulaştık.”

2023’te 1000 kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Oğuz, seneye 500 kişilik artış öngördüklerini söyledi. 50 elektrikli araç siparişi verdiklerini, bu sayıyı 100’e çıkaracaklarını belirten Oğuz, 50 acentenin önüne de şarj istasyonu kuracaklarını vurguladı. Oğuz, Trendyol ile Azerbaycan operasyonuna başladıklarını, sonraki hedefl erinin Türki cumhuriyetler ve MENA bölgesi olduğunu kaydetti. Oğuz, “Müşteri algısını ve memnuniyetin artırmak istiyoruz. Beş yıl içerisinde pazar payımızı artırıp lider olmayı hedefliyoruz” dedi.

Gönderilerin yüzde 23’ünü ticari kuryeler taşıyor, esnafa gelir kapısı açılıyor

Cem Oğuz, tüketicinin gönderisini esnafa yönlendirebildiğini, esnafa her teslimat için 3 TL ödediklerini söyledi. Oğuz, “Esnaf başta sıcak bakmıyordu. Ama gittikçe artan bir ilgi var. Trafik oluştu, müşteri de kazanabiliyor. Bir de ticari kuryeler var. Gönderilerimizin yüzde 23’ü ticari kuryelerimizle tüketiciye ulaşıyor. Ticari kuryeler sektör genelinde aylık 40–45 bin TL kazanıyor diyebiliriz” dedi.

Kadın futbolunu özellikle seçtik, voleybolun bize ihtiyacı yok ama futbolun var

Cem Oğuz, futbolda tüm kadın milli takımlarına iki yıllığına sponsor olduklarını ancak daha uzun süre devam ettirmek istediklerini söyledi. Oğuz, şöyle konuştu: “Kadını seçmemizin temel nedeni pozitif ayrımcılık. Şirket yönetiminde de bunu prensip edindik. Benim üç genel müdür yardımcım kadın, genel müdürlükte yöneticilerimizin yüzde 70’i kadın. Bu yaklaşımımızı mavi yakada da sürdürüyoruz. 26 aktarma merkezimiz var ve gün gelecek tamamının yöneticileri kadın olacak. Kadın futbolunu özellikle seçtik. Voleybolun bize ihtiyacı yok ama futbolun var. Kadınlar için antrenör olmak isteyenlere yönelik bir destek programını da düşünüyoruz. Futbolcu kızlarımızı da voleybolcular gibi görünür kılmak, hikayelerini anlatmak için destek olacağız.”