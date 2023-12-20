Keneviri çorabın içine koydular hedef, marka olup dünyaya satmak

Kenevir doğanın mucize bitkilerinden… İnşaattan sağlığa, gıdadan tekstile yüzlerce sektörde kullanılabilen bir hammadde olarak nitelendiriliyor. Özellikle sağlamlığı ve üretilirken az su tüketilmesi tekstil için tercih sebebi olmasını sağlıyor. Büyük tekstil firmaları bu alana ciddi yatırım yapıyor. Türkiye’de de kenevir gıda ve giyim gibi sektörlerde kullanılmaya başlandı. Bugün yazacağım genç girişimciler ise keneviri çorap üretiminde kullanıyor.

Bir yıllık Ar-Ge çalışmasından sonra üretime başladılar

Öncelikle bu genç girişimcilerin şirketini anlatayım. Berk Limboz, Hüseyin Becerikli ve İbrahim Halil Türkmen 2020 yılında Twisocks’u kurdu. Fason üretim yapan şirket, 10’un üzerinde ülkeye ürün gönderiyor. Muhammed Zahid Yıldırım, üç ortağı kenevire yönlendirdi ve yeni bir kapı açılmasına vesile oldu. Birlikte kenevirin doğal ve sürdürülebilir özelliklerini bambu, yün ve pamukla birleştirerek çorap üretmeye başladılar. Kenevirli çorapları ve hedefl erini ortaklardan Berk Limboz ile konuştuk. Tüm Türkiye’yi gezdiğini, özellikle Samsun’da kenevirle ilgili çalışmalardan etkilendiğini belirten Limboz, “Kenevir kullanımı birçok sektörde artıyor. Biz de çorapta bir pencere açalım dedik. Çorapta bu alanı domine etmek, Türkiye’nin de satışlarını geliştirmeye katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

Markalarla görüşmeye başladıklarını, toptan ve e-ticarette toptan satış yaptıklarını kaydeden Limboz, şöyle devam etti: “Biz butik üretim yapıyoruz. Kenevir sert bir ürün, üzerinde çalışmamız gerekti. Pamuk, bambu ve pamuk gibi farklı ürünlerle karıştırdık. İtalya’dan numune iplik getirip deneme yaptık. Yaklaşık bir yıl süren Ar- Ge çalışmaları sonucunda kenevirden birçok çorap çeşidi üretebilir hale geldik. Hedefimiz ürün gamımızda kenevirli çorap oranını yüzde 80’e çıkarmak. Türkiye’de bu pazarın çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Çorapları Türkiye’den sonra en iyi pazarımız olan Yunanistan’a satacağız. ABD, Almanya, İngiltere gibi kenevirin karşılığı olan ülkelerde bir Türk oyuncu olmak istiyoruz. Ciddi bir pazar payı elde edeceğimize inanıyoruz. Sadece çorap değil giyime de yaymak istiyoruz. Çoraptan sonra gömlek üretme planımız var. Biz Türkiye’den çıkan global bir marka olmak istiyoruz.”

“Yenilikçi ve kaliteli ürünlerle Türkiye’nin payını koruyabiliriz”

Berk Limboz, çorapta Çinli şirketlerin Romanya, Macaristan, Fransa, Yunanistan, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde satış merkezleri kurduğuna dikkat çekti. Limboz, “Hal böyleyken Türk markaları olarak yenilikçi ürünler ve yüksek kalitemizden taviz vermeyerek Türkiye’nin pastadaki payını koruyabiliriz. Çeşitlilik ve yenilikçi ürün üreterek, sadece bu ülkelerde değil Türk Cumhuriyetler, Asya başta olmak üzere dünya genelinde pazar payımızı diri tutabiliriz” dedi.

İnsanlar artık kıyafetine göre çorap seçiyor

Berk Limboz ile tüketici tercihlerini de konuştuk. Şu bilgileri verdi: “Eskiden insanlar çorabı çok umursamazdı ama artık bir kombin ürünü oldu. İnsanlar artık kıyafetine göre çorap giyiyor. Yedek çorap taşıyan önemli bir kesim var. Spor çorapları çok satılıyor. Her zaman en çok siyah ve düz çorap satıyor. Kadınlar siyah ve beyaz çorap tercih ediyor.”