Kıbrıs’ta üç büyük kentte muhalefetin zaferi…

KKTC’deki yerel seçimlerde, üç büyük kent Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de seçimleri muhalefet kazandı.

KKTC’de hafta sonu yapılan yerel seçimlerde, iktidar Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve koalisyon ortakları yerel seçimlerde, üç büyük kentte Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de seçimi kaybetti, ağır bir yenilgiye uğradı.

Bunu nasıl yorumladıklarını KKTC’li dostlarımla konuştum. Belirttikleri nedenleri şöyle sıraladılar:

0-Hayat pahalılığı çok yüksek. Türkiye’nin 25 puan üstüne çıktı. Pahalılık bir işkence halini aldı.

0-Yeni yıl için asgari ücret önerisi 10.600 lira olarak sınırlı kaldı. Çalışanların yüzde 70’inin asgari ücretli olduğu ülkede bu tepkilere yol açtı.

0-Seçimlere 4 gün kala, Şehitler Günü’nde Dernek Başkanı Gürsel Benan, şehit mezarlarının devletçe yapımının durdurulmasını protesto eden konuşmasında iktidara sert tepki gösterdi. ”Sayın Tatar bu işler laf değil; yürek ve vicdan işidir. Sizler nasıl milliyetçi, nasıl KKTC’yi savunan kişilersiniz, Tarih sizi affetmeyecek…” deyince, şehit yakınlarına konuşma yasağı getirildi. Onlar da “ağzı bantlı” olarak törene katıldılar.

Bu gibi etkiler seçimleri “yerel seçim” olmaktan çıkardı.

Buna ek olarak KKTC devlet Başkanı Ersin Tatar’ın 30 kişilik bir heyetle yaptığı Londra gezisinin Hazine’ye 80 bin Sterlin’e mal olduğu, bir gazeteci tarafından ortaya çıkarıldı. Gazeteci bununla 120 şehit mezarının yapılabileceğini vurguladı.

Bu gelişmelerle pazar günü yapılan yerel seçimlerde muhalefet partileri büyük atak yaparak, üç önemli ilde seçimleri kazandılar.

Sonuçta 203 bin seçmen, hem ekonomik gidişe ‘’hayır‘’ dedi, hem de politikanın ‘’temiz insan‘’ işi olduğunu tescil etti.

GÜNÜN SÖZÜ:

VOİ, Kıbrıs Türkü Önay Kasap’ın İngiltere’de United sendikası olarak, 450 grevden yüzde 80’inde başarılı olduğunu haber konusu yaptı.