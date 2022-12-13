Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı’na yürüdü, Bakan Bozdağ “Randevu istese verirdim” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında evlendirilen ve cinsel istismara uğrayan kızı için Meclis’ten, Adalet Bakanlığı’na yürüdü. Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü toplantı çağrısı ile CHP TBMM Grubunu dün sabah saatlerinde toplandı. 10 dakika süren toplantının ardından milletvekilleriyle birlikte Meclis’ten, Adalet Bakanlığı’na yürüyen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada 6 yaşında çocuğa yönelik istismar iddiaları nedeniyle çok öfkeli olduğunu söyledi.

“Buraya, bu evladımızın sesi olmak için geldik” diyen Kılıçdaroğlu, “Konu Parlamentoda dile getirildiğinde Aile Bakanı açıklama yapıyor ve ‘İki yıldır biz bu meseleyi biliyoruz‘ diyor. İki gün değil, iki ay değil, ‘İki yıldır bu meseleyi biliyoruz' diyor. İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da iki yıldır ne yaptınız Allah aşkına ya? Yüzünüze, gözünüze dursun. Sistematik bir tecavüz var ve siz bunu iki yıldır biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede, olayı haber yaptılar da bizler de duyduk” dedi.

Adaleti sağlayacak kurum olan Adalet Bakanlığı’nın önünde olduğunu ancak bakanlığın sessizliğini koruduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Aile Bakanlığı’nın ne yaptığını zaten kimse bilmiyor. Bir de 'fotoroman' var. Polislerin elini kolunu bağlamış durumda. Polislerimiz bu olayları bilmiyor mu? Kim onların önüne engel olarak çıkıyor? Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaları kapatıyor, güçlerini kimden alıyor? 6 yaşındaki bir evladımızın uğradığı bu haksızlık karşısında kimler suskunluğunu koruyor? Buraya, bu evladımızın sesi olmak için geldik. Buradan bu kızımıza seslenmek istiyorum; 84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor. Bu ülkenin sağcısı solcusu, inançlısı inançsızı, doğulusu batılısı, kuzeylisi güneylisi kim olursa olsun bu haksızlık karşısında tahammül edemiyor ve öfkeleniyor. Ben onların öfkesini dile getirmek için buradayım” dedi.

Bakan Bozdağ: Görüşmek isteseydi görüşürdüm

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun Adalet Bakanlığı’na yaptığı yürüyüşün ardından sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada; Kılıçdaroğlu’nun Adalet Bakanlığı’ndan randevu istemediğini belirterek, “Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm” dedi.

Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun görüşme yerine basın açıklaması ile yetindiğini belirterek, “Canı sağ olsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız. Adalet Bakanlığı, olan biten hakkında sessiz kalmadı ama belli ki Sayın Kılıçdaroğlu'na doğru bilgi aktarılmıyor” dedi.

Yargılama sürecini başladığını kaydeden Bozdağ, “Yargılama sonunda maddi hakikat ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır” açıklamasını yaptı.