Kimya bu yıl geride kaldı 2025’te beklentiler güçlü

Yılbaşından bu yana BIST Kimya Petrol Plastik Endeksi, BIST 100 Endeksi’nin gerisinde kaldı. Sektör hisselerinin ortalama performansı yüzde 13’te kalırken, BIST 100 yüzde 32 yükseldi. 2025 yılına dair sektör temsilcileri umutlu olsa da riskler hâlâ gündemde.

2024 yılında kimya sektörü, global ekonomik yavaşlama ve emtia fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle diğer sektörlere kıyasla daha düşük bir performans sergiledi. Örneğin sektörün en önemli firmalarından Tüpraş, Temmuz 2021- Mayıs 2024 arasında 10,08 TL’den 189,76 TL’ye kadar çıkarken, şimdilerdeki fiyatı 148,70 ile Eylül 2023’teki seviyelere denk geliyor. Yılbaşından bu yana ise sadece yüzde 21 yükseliş kaydetti. Hektaş yılın en büyük kaybedenlerinden oldu. Sektörde bazı hisselerin ağır kayıplar yaşaması, sektör endeksinin genel performansını olumsuz etkiledi.

2025’te güçlenme beklentisi

Sektör analistleri, 2025’te özellikle kimya ve petrokimya alanında toparlanma öngörüyor. Aksa ve Gübre Fabrikaları gibi hisseler, yüksek getiri sağlayan hisseler arasında öne çıkıyor. Aksa yılbaşından bu yana yüzde 30 ve Gübre Fabrikaları ise yüzde 71 yükseldi. Gübre Fabrikaları’nın temmuzdan bu yana yükselişinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile başbayilik sözleşmesini yenilemesi ve ardından Gübretaş Maden’i halka açma kararının etkisi olduğu gözleniyor. Öte yandan, global enerji fiyatlarının dengelenmesi ve faiz oranlarının düşüş trendine girmesi sektör açısından daha güçlü bir atmosferin oluşmasını sağlaması beklenmeli. Sektörde geride kalan hisselerden biri de Sasa. Şirketin yatırımlarının devreye girecek olması performansına ilerleyen süreçte olumlu etkilemesi beklenmeli.

Yatırımcılar için kritik noktalar

2025’e girerken yatırımcıların dikkat etmesi gereken en önemli konular arasında, şirket bazlı performans farklarının analizi yer alıyor. BIST Kimya Petrol Plastik sektörü, çeşitlilik ve volatilite açısından hem risk hem de fırsatları birlikte sunuyor. Güçlü temellere sahip şirketlerin takip edilmesi uzun vadede güçlü getirilerin de kapısını aralayacak.

ZEYNEP’E SOR

BRÜT KÂR MI, OPERASYONEL KÂR MI?

Brüt kâr; üretim verimliliği, ürün kârlılığı, hızlı karşılaştırma, temel performans. Tek boyutlu, karşılaştırma zorluğu, yetersiz analiz.

Operasyonel kâr; gerçek kâr, gider kontrolü, anlamlı analiz. Dış etkenlere duyarlılık, karmaşıklık, değişebilirlik, yatırım giderini kapsamama.

Mersin’deki yatırımını 31,8 milyon dolara gerçekleştirecek. İhracatını büyütmeyi hedefliyor

Çimsa’nın Mersin’deki yatırımı hakkında bilgi alabilir miyim? Şirkete katkısı ne olacak? / Erhan Kılıç

Erhan, Çimsa yapı malzemeleri alanında büyümek ve katma değerli ürün kapasitesini genişletmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda Mersin Fabrikası’nda CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) tesisinin kapasitesini artıracak. Gerçekleştireceği yatırım için 31.750.000 dolar bütçe oluşturacağını belirtti. Bu yılın son çeyreğinde gerekli izinler için başvurularını yaparak harekete geçecek. Çimsa, CAC iş kolunda küresel konumunu daha da ileriye taşımak istediğini ifade ediyor. Yatırımı 2026 yılının ilk yarısı içerisinde tamamlanacak. Dokuz aylıkta ihracatı yurt içi satışlarını geçen şirket, yurt dışı gelirini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Kârlılığı zayıfladı. Geçen yılın gelirini yakalasa da dönem sonu kârında ciddi düşüş var

Smart Güneş’in son aldığı işin firmaya katkısının ne düzeyde olduğunu öğrenebilir miyim? / Arif Güler

Arif, firmaların temel gayesi gelir üretmek ve elde ettikleri geliri hissedarıyla bölüşebilmektir. Bu itibarla gelirin büyüğü kadar küçüğü de kıymetlidir. Sonuçta firma müşteri memnuniyetini koruduğu sürece gelirinin büyüme potansiyeli artacaktır. Son olarak %100 bağlı iştirakinin Işık Plastik’ten aldığı siparişi kesinleştirdiğini duyurdu. Siparişin tutarı hakkında ek bilgi vermedi. Bununla birlikte koşulların da etkisiyle 2024 yılında Smart Güneş’in kârında daralma söz konusu. Dokuz aylık dönemde gelirini %1 artırmasına rağmen dönem sonunda %63 gerilemeyle kârını 329,2 milyon TL’ye düşürdü. Benzer tablo yıl sonunda da olabilir.

YATIRIM FONLARI

QNB Finans Portföy’ün FKE Fonu döviz tabanlı istikrar arayanlara bir yılda %18 kazandırdı

QNB Finans Portföy Kristal Serbest (Döviz-avro) Fonu (FKE), yatırım stratejisini euro cinsinden borçlanma araçları ve kira sertifikalarına dayandırıyor. Fonun toplam değeri 18,2 milyar TL olup %48,32 doluluk oranına sahip. Portföyde özel sektör dış borçlanma araçları (%31,36), döviz mevduatı (%22,56), yatırım fonları (%13,15) ve döviz katılım hesapları (%11,68) öne çıkıyor. FKE, düşük riskle getiri arayanlara alternatif oluşturuyor. Fonun yıllık yönetim ücreti %0,65 ile rekabetçi bir seviyede bulunuyor. FKE’nin stratejisi, belirsizlik ortamında döviz bazlı varlıklara yönelerek yatırımcıyı kur dalgalanmalarına karşı korumak. Son bir yılda %18,07’lik getiri sağlarken 6 aylık getirisi de %5,62 oldu. Uzun vadede döviz bazlı güvenli liman arayanlar için FKE, bir seçenek sunuyor.

TAHVİL

Tacirler Yatırım, %54,03 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Tacirler Yatırım, 3 Aralık 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %48, bileşik faizi ise %54,03’e denk geliyor. 175 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %23,01 olacak. 3 Aralık tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,58 seviyesinde bulunuyor.

%48 YILLIK BASİT FAİZ

Tacirler Yatırım çıkardığı bononun yıllık %48 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 1,58 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında firma açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 4 Aralık 2024 olurken vade tarihi 28 Mayıs 2025 olacak. Bono piyasada TRFTCMD52515 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

NETAŞ

Sürekli iş yaptığı müşterisinden yeni iş emri aldı. Sipariş sürdürülebilir hizmeti destekliyor

Netaş, Türkiye’de yerleşik bir müşterisiyle süregelen iş ilişkisi kapsamında yeni bir anlaşma imzaladı. 2029 yılına kadar, yerli sunucu ürünlerinin satışını, kurulumunu ve bakım/ onarım desteğini içeren 1,1 milyon dolar tutarında iş emri aldı. Söz konusu iş birliği, Netaş’ın yerli teknoloji ürünlerinin sürdürülebilir şekilde müşterilere sunulması yönündeki hizmetini destekliyor. Tutar, yıllık gelirinin %0,5’i seviyesinde. Bu itibarla toplam gelirini büyütme noktasında hacimsel olarak önemli katkısı bulunmuyor. Bununla birlikte oluşan gelirin sinerjisine önemli bir katkısı söz konusu. Firmanın yıl başından bu yana açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı %15,4 seviyesinde bulunuyor. Dokuz aylık faaliyet döneminde gelirini %37 büyütürken dönem sonunda zarar yazdı.

AKFEN GYO

SPK’dan onayı aldı. Projelerine yönelik kullanacağı fonun oranlarında değişikliğe gitti

Akfen GYO, sermaye artırımı sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin raporunda revizyona gittiğini duyurdu. Değişiklikle ilgili olarak SPK’dan da görüş aldığını duyuran firma, Kurulun görüşü ile uyumlu olarak hareket ettiğini açıkladı. Şirket daha önce Tersane Otel Projesi için 830 milyon TL fon ayırdığını dile getirmişti. Yeni değerlendirme ile değişikliğe gitti. Açıklamada söz konusu fonun, projenin nihai değerlendirmeleri sonucunda artan maliyet ve riskler nedeniyle Yalıkavak Villa Projesi ve Tuzla 2. Otel (Tuzla Novotel) Projesi için kullanılacağı ifade edildi. Buna göre Yalıkavak Villa Projesi için %70-%80 ve Tuzla 2. Otel (Tuzla Novotel) Projesi için %20-%30 arası kullanım söz konusu olacak. Fonlar arasında gerektiğinde %10 oranında geçiş söz konusu olacak.

KARTONSAN

Bağlı ortaklığın tehlikesiz atıkların toplama ve ayırma faaliyetini durdurdu. Diğer işler sürecek

Kartonsan, %100 bağlı ortaklığı Dönkasan Dönüştürülen Atık Kağıt’ın, “Tehlikesiz Atıkların Toplama ve Ayırma” faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Karar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” kapsamında verilen izin belgesi doğrultusunda alındı. İştirak, bu faaliyet alanında yer alan 17 çalışanın da sözleşmesini sonlandırdı. İştirakin söz konusu faaliyeti dursa da hurda kağıt alım ve satımına ilişkin faaliyetlerinin kesintisiz olarak devam edeceği belirtildi. Yeni düzenlemenin bağlı ortaklığın diğer iş süreçlerini etkilemeyeceğini ve şirketin genel faaliyetlerinde veya finansal yapısında önemli bir değişikliğe yol açmayacağı ifade edildi. Şirket son bilançosunda ise zarar açıkladı.