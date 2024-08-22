Kimyada zayıf kalanlar volatiliteye yol açıyor

Kimya sektöründe endeks üzerinde ağırlığı yüksek hisseler getirileri ile öne çıkarken zayıf performans sergileyenler volatiliteyi artırıyor

BIST Kimya, Petrol, Plastik Endeksinde yer alan hisseler arasında özellikle Tüpraş ve Aksa öne çıkıyor. Tüpraş, yılbaşından bu yana %21,88 getiri sağlarken, son bir yılda %43,84 oranında getiri sağladı. Benzer şekilde, Aksa da son bir yıl içinde %56,13 getiri elde ederek sektörün en iyi performans gösteren hisselerinden biri oldu.

Tüpraş 6,79 Fiyat/Kazanç oranıyla dikkat çekiyor ve yatırımcıların ilgi alanında yer alıyor. Petkim’in Yükselişi Sektörde yer alan Petkim, yılbaşından bu yana %30,15’lik getiriyle dikkat çeken şirketlerden. Sektör endeksindeki ağırlığı %8,31 olan Petkim, son bir yılda da %23,12 performans sergiledi. Petkim’in Fiyat/Kazanç oranı 5,19 seviyesinde bulunuyor.

Sasa Polyester, Gübre Fabrikaları ve Hektaş performanslarıyla hayal kırıklığına yol açan hisseler arasında yer aldı. Özellikle Hektaş, yılbaşından bu yana %41,39, son bir yılda ise %55,14 oranında değer kaybetti. Sektör endeksindeki ağırlığı %3,60 olan Hektaş’ın bu zayıf seyri, yatırımcıların temkinli olmasını gerektiriyor.

Sektör endeksi üzerindeki etkiler

Kimya, Petrol, Plastik sektör endeksinde ağırlığı yüksek hisselerin performansları, genel sektör trendlerini belirlemede kritik rol oynuyor. Tüpraş’ın sektördeki %45,60’lık ağırlığı, genel endeks performansını doğrudan etkilerken, zayıf seyir gösteren diğer hisseler sektördeki volatiliteyi artırıyor. Yatırımcılar, bu hisselerin performansını yakından izlemeli ve yatırım stratejilerini bu doğrultuda güncellemelidir.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ Ford Otosan (#FROTO): 3 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 13 yükseldi.

■ Garanti Bankası (#GARAN): 3 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 137 yükseldi.

■ Koç Holding (#KCHOL): 3 gündür yükseliyor. BBir yılda yüzde 45 yükseldi.

■ Yapı ve Kredi Bank. (#YKBNK): 3 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 101 yükseldi.

■ Vestel (#VESTL): 3 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 16 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Anadolu Grubu Holding (#AGHOL): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %24,61 geriledi.

■ Alarko Holding (#ALARK): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %1,44 geriledi.

■ Coca Cola İçecek (#CCOLA): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %22,41 geriledi.

■ Enerjisa Enerji (#ENJSA): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %6,75 geriledi.

■ TAB Gıda (#TABGD): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %-14.57 geriledi.

NE OLDU?

■ Banka dışı finans sektörünün işlem hacmi %77 arttı.

■ Citi, TCMB’nin faiz indirimi için Kasım’a kadar bekleyeceğine inanıyor.

■ Morgan Stanley: TCMB’den yakın zamanda faiz indirimi beklemiyoruz.

■ Ağustos enflasyonu öncesi TCMB faizi ile TÜFE farkı 11,8 puanda.

■ Hazine alacakları temmuz sonu itibarıyla 29,2 milyar TL.



NE OLACAK?

■ ABD İkinci El Konut Satışları takip edilecek.

■ Euro Bölgesi Hizmet Sektörü PMI verileri izlenecek.

■ Perşembe günü TCMB Tüketici Güven Endeksi verileri izlenecek.

■ Endekste 10.000 seviyesindeki psikolojik seviye takip ediiyor.

■ Altın güçlü görünümünü korumaya devam ediyor.

ZEYNEP’E SOR

OPERASYONEL KÂR MI, NET KÂR MI?

Operasyonel kâr; ana faaliyet performansı, faaliyet yönetimi, karşılaştırma, finansal analiz, planlama. Vergi ve faizi görmez, yanıltıcılık, kısa vadeli odaklanma.

Net kâr; genel performans, kapsamlı değerleme imkanı, vergi ve faizi içerir. Operasyonel performansı gizler, farklı uygulamalar, tek seferlik giderler.

Bedelsiz sermaye artırımında şirketin değeri artmaz. Sermayeyle birlikte hisse adedi artar

Bire on bedelsiz veren bir hissenin, 11 adedinin toplam fiyatı ile ilk baştaki 1 hissenin fiyatı aynı. O halde bedelsiz hissenin ne anlamı var?/Necmi Arslan

Necmi, bir şirket bedelsiz sermaye artırımına gittiğinde, kararlaştırdığı sermaye artış oranında hissedarına hisse sendi verir. Verdiğin örnekte olduğu gibi eğer şirket yüzde 1000 bedelsiz sermaye artışına gitmişse, her ortak pay başına 10 hisse senedi alacaktır. Bedelsiz sermaye artırım sonrasında ortağın elindeki hisse miktarı 11 adete çıkacaktır. Ancak buna rağmen şirketin piyasa değerinde herhangi bir değişim olmayacak. Yine ilk baştaki değerdedir. Bu nedenle, hisse sayısı arttıkça, her bir hissenin fiyatı azalır. Sonucunda toplam 11 hissenin değeri, başlangıçtaki 1 hissenin değeriyle aynıdır.

Bedelsiz sermaye artırımının ana gayesi şirketin ödenmiş sermayesini büyütmektir. Şirketin sermayesi artarken, hissedarın elindeki hisse sayısının artmasına yol açar. Ortağın avantajı, sermayedeki payını koruduğu için tasfiye halinde sermayeden alacağı miktarın artmasıdır. Kısa vadede ise psikolojik olarak hisse fiyatı düştüğü için, daha fazla yatırımcının ilgi göstermesine yol açar. Bu da fiyatı yukarı destekler. Yatırımcı tabanı genişlerken işlem hacmini büyütür. Tüm bunlara karşın bedelsiz sermaye artırımı, şirketin piyasa değerinde bir değişiklik yapmaz. Artan sermaye ile birlikte hisse sayısı çoğalır.

Kârdaki artış devam ediyor. Dolaylı bağlı ortaklıkların kapsama alanları genişlemesi olumlu

Ahlatcı Doğal Gaz hissesinde ısrarla bekliyorum. Sizce bu hisse çıkacak mı? Boşuna bekliyor olabilir miyim? /Abdullah Tanrıverdi

Abdullah, yatırımlarını duygusal kararlara dayandırma. Borsada zararın önemli kısmı duygusal verilen kararlardan kaynaklıdır. Aksine kararların araştırmaya ve finansal gerekçelere dayalı olsun. Bir araştırmanın neticesinde vardığın kararın da arkasında dur. Yeter ki kararın dayanağında bir değişim olmasın. Bu açıdan Ahlatcı Doğal Gaz için karar verirken öncelikle seni bu hisseye yönlendiren gerekçede bir değişim olup olmadığına bakmalısın. Gerekçene güvenmen kaydıyla değişim söz konusu değilse pozisyonunu değiştirmen için bir neden de olmayacaktır. Yaklaşık 1,5 yıl önce borsaya gelen Ahlatcı Doğal Gaz, halka arzdan sonra güçlü bir performans sergiledi.



2023’ün ikinci yarısından sonra ise yatay ve düşen bir seyir gözlendi. Geçtiğimiz yıl gelirlerini düşüren firmanın, 2024’ün ilk çeyreğinde gelirdeki düşüşü sürdü. Bununla birlikte dönem sonunda kârını artırdı. Açıklamalar kârda büyümenin süreceğine işaret ediyor. Temmuz ayında dolaylı iştiraki Enerya Antalya Gaz Dağıtım’ın kapsama alanına Manavgat dahil oldu. Haziran ayında da Buharkent ilçesi Enerya Aydın Gaz Dağıtım’ın alanına girdi. Gelişmeler kârı destekler nitelikte.

YATIRIM FONLARI

Son altı ayda en yüksek getiriyi sağlayan risk değeri 1 olan fonlar arasında Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu %28,23’lük bir getiriyle liderlik ediyor. Bu fon, 15 milyar 277 milyon TL’lik portföy değeriyle dikkat çekiyor. İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu ise %27,95’lik getiriyle ikinci sırada yer alıyor. Bu fonun son altı ayda yatırımcı sayısı ortalamaların üzerinde artış gösterdi. Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu %27,94’lük getiri oranıyla üçüncü sırada bulunuyor.

YATIRIM ARAÇLARI

EMEKLİLİK FONLARI

Son 6 ayda en fazla kazandıran risk değeri 1 olan emeklilik fonları arasında MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF, %28,34 son altı ay getiri oranıyla öne çıkıyor. Bu fon, yatırımcılara hem istikrarlı kazanç sağladı hem de güvenli bir yatırım aracı olarak dikkat çekti.



AgeSA Hay. ve Em. İki. Para Piyasası EYF, %25,66 oranında yatırımcı sayısında artış göstererek dikkatleri üzerine çekti. Bu artış, fona olan ilginin arttığına işaret ediyor.



Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF, %40,94 gibi etkileyici bir yatırımcı artışı ile sektörün en fazla ilgi gören fonlarından biri haline geldi.



Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF, büyük portföy değeri ile yatırımcılara istikrarlı kazançlar sunmaya devam ediyor.



Para Piyasası Emeklilik fonları yılbaşından bu yana enflasyonun üzerinde kazandırdı. Ancak uzun vadede baktığımızda bu fonların getirileri enflasyonun altında kaldı. Yatırımcıların politika faizini ve enflasyon beklentilerini göz önünde bulundurarak bunlarda değişim meydana geldiğinde portföylerini güncellemelerinde fayda var.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve TLREF’in seyri

Dolar kuru 34 sınırına dayandı. 33,93 seviyesinde bulunuyor.

TLREF ise 49,35 seviyesinde. TLREF’in 50’nin altında

seyretmesi DXY’nin 101,5 seviyesinde olmasına rağmen dolar

kurunun talep görmesine neden oluyor. TLREF’deki zayıf seyir

kurun zayıf ancak yukarı ivmesinin sürmesine neden olacaktır

TAHVİL

Invest-Az Yatırım, %63,80 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Invest-Az Yatırım, 20 Ağustos 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 75.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %55,40, bileşik faizi ise %63,80’e denk geliyor. 168 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %25,5 olacak.

%55,40 YILLIK FAİZ

20 Ağustos tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,35 seviyesinde bulunuyor. Invest-Az Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %55,40 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 6,05 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 21 Ağustos 2024 olurken vade tarihi 5 Şubat 2025 olacak. Piyasada TRFIAZY22513 ISIN kodu ile işlem görecek.”

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK

Belediyenin araç kiralama ihalesini kazandı. İlk çeyrekte gelirleri azaldı. Büyütebilmesi şart





Platform Turizm Taşımacılık, Zeytinburnu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihaleyi kazandı. Belediyenin istediği 15 Aylık Araç Kiralama işinde, kdv hariç 56.784.975 TL ile en avantajlı teklifi verdi. Kesinleşen ihale kararı şirkete bildirildi. Sözleşmenin imzalanması için Belediye’den davet bekleniyor. Kazanılan ihale, şirketin gelirlerini olumlu yönde destekleyecek. Aralık 2022’de borsada işlem görmeye başlayan Platform Turizm Taşımacılık, ilk açılışını 10,01 TL’den gerçekleştirirken şimdilerde 24 TL’nin üzerinde işlem görüyor. Şirket son paylaştığı 2024 üç aylık mali tablolarında gelirini %28 geriletirken dönem sonunda zarar açıkladı. Gelirini büyütmeli.

ESCAR FİLO KİRALAMA



“Varmı Arttıran” platformunu nitelikli yatırımcılara arz edecek. İhraç için harekete geçti

Escar Filo Kiralama’nın %100 bağlı ortaklığı Varmı Arttıran Digital Platform, aldığı kararla halka açılmak istiyor. Karara göre, söz konusu iştirak, sermaye artırımı yaparak ihraç edilecek paylarını halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satmayı amaçlıyor. Bu şekilde Borsa İstanbul’un Girişim Sermayesi Pazarı’nda işlem görmeyi hedefl iyor. Bu amaçla SPK’ya başvuruda bulunacak. Nitelikli yatırımcılara satış konusunda tüm işlemleri yürütmek üzere şirket yönetimi yetkilendirilirken aracılık ve danışmanlık hizmetleri için Tera Yatırım ile bir sözleşme imzaladı. Firma, Varmı Arttıran Digital Platformu’nu büyütebilme gayesiyle sermaye piyasalarına erişim sağlayarak kaynak temin etmek istiyor.

GALATA WİND ENERJİ

Depolamalı GES ön lisansı olan iki şirketi aldı. Yatırımını ise 2026 sonrası gerçekleştirecek

Galata Wind Enerji, yurtdışı iştiraki Galata Wind Energy aracılığıyla, iki şirketi satın aldı. Nova Grup Enerji ile Avrupa Grup Enerji’nin sermayesinin %100’ünü temsil eden paylarının tamamını aldığını duyurdu. Açıklamada alım bedeli hakkında bilgi verilmedi. Nova Grup Enerji ile Avrupa Grup Enerji’nin elinde, Ankara’da toplam kurulu gücü 60 MWm / 60 MWe olan depolamalı güneş elektrik üretim santrali ön lisansları bulunuyor. Satın alma, Galata Wind Enerji’nin 2030 yılına kadar 1000 MW kurulu güç hedefine ulaşması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Projelere 2026 yılından sonra başlanacak. Şirket, ilk çeyrekte gelirini düşürürken kârını büyüttü.

EFOR ÇAY

Çay üreticisi, iki yeni gübre üretim tesisini faaliyete geçirdi. Tesisler, kârlılığına destek olacak

Efor Çay’ın bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik, iki yeni gübre üretim tesisini faaliyete geçirdi. Tesislerden biri, yıllık 175.000 ton kapasiteye sahip granül gübre üretecek. Diğeri ise yıllık 23.040 ton kapasiteli inhibitörlü gübre üretiminde bulunacak. Yeni tesislerin faaliyete geçmesi, Efor Çay›ın büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket açıklamasında, önümüzdeki 12 aylık dönemde tesislerin 1,5 milyar TL ciro katkısı yapmasını bekliyor. Efor Çay, gübre sektöründe gerçekleştirdiği yatırımla hem üretim kapasitesini hem de gelirlerini artırmayı hedefl iyor. Geçtiğimiz temmuz ayında borsaya gelen Efor Çay, geçen sürede oldukça iyi bir performans sergileyerek yükseldi.

MERİT TURİZM

Karadağ’daki otel ve residansın işletmesini yerine getirecek. Gelir ve kâra bağlı ödeme olacak

Geçtiğimiz nisan ayında, Karadağ’da Merit Starlit Hotel & Residence’ın ön açılışını yapan Merit Turizm, aynı tarihte müşteri kabulüne de başladığını duyurmuştu. Tesis, 10 katlı ve 19.000 m2 kapalı alana sahip bulunuyor. İçerisinde 44 lüks otel odası ve 49 lüks residans yer alıyor. Şirket yeni açıklama ile yapılan işletme anlaşması gereğince otel ve residans kısmının işletmesini üstlendiğini duyurdu. Anlaşma gereği, Merit Turizm toplam hasılat üzerinden %2 temel işletme ücreti ve brüt operasyon karı üzerinden %5 temel işletmecilik ücreti alacak. Ön açılış sürecinin devam etmesi nedeniyle, bu gelirler 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren elde edilmeye başlanacağı belirtildi.