Kişiler otomobil ithal edebilir mi?

Değerli EKONOMİM okuyucuları, kişiler otomobil edebilir mi? Sorusu çokça soruluyor. Bunun cevabı evet ama oldukça meşakkatli bir yol izlemek gerekiyor.

Gümrükler Genel Müdürlüğü bir genelge ile otomobil ithalatında nasıl işlem yapılacağını duyurmuş idi. Bundan, çok kişinin haberi olmayabilir. Nitekim çok soru gelmesinin nedeni de budur.

Distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatlarında şöyle bir yol izlenmesi gerekiyor;

Öncelikle, ithale konu aracın distribütör sıfatıyla ithal edilip edilmediği, ithalatçıdan temin edilecek sözleşmeler incelenerek tespit ediliyor.

İthale konu araç ile aynı veya yakın bir tarihte ithal edilen aynı/benzer eşya niteliğini haiz araç kıymetleri araştırılacak ve elde olunacak bilgiler çerçevesinde, beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda makul şüphe oluşması halinde, kıymet tespit yöntemleri ile kıymet araştırması ve incelemesine ilişkin olarak Gümrük Kanunu ve Bakanlıkça yapılan ikincil düzenlemeler(yönetmelik-tebliğ-genelge) çerçevesinde işlem yapılacağı belirtiliyor..

İthale konu aracın çıkış/ihracat ülkesi ile ticaret yapılan ülke aynı olması aranıyor.

Araca ait, ihraç ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen ihracat beyannamesinin ve aracın satışında üretici firmadan yetki belgesi almış yurt dışı bayii tarafından düzenlenen satış faturasının onaylı örneğinin beyannameye eklenmesi gerekiyor. (Hatta, üretici firmanın yurtdışı bayi adına düzenlemiş olduğu fatura bile istenebilir.)

Aracın Türkiye'de distribütörünün bulunması halinde, mutlak suretle, ilgili markanın Türkiye distribütöründen aracın şasi numarası esas alınarak, kıymeti ile taşıdığı donanım ve aksesuarları konusunda bilgi istenilmesi gerekiyor. Keza; gümrük kıymetinin tespitinde, distribütörden temin edilen kıymet bilgisi, gümrük kıymeti ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde veri olarak dikkate alınacağı anlaşılıyor. .

Data Kartı (Teknik Evsaf Kartı) olan markalar için bu kartın da beyannameye eklenmesi icap ediyor. Beyannameye eklenen faturaların, Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olması gerekiyor. Ayrıca; Faturalarda, araç üstünde bulunan ilave donanım ve aksesuar bilgileri ile bunların kıymetlerinin yer alıp almadığı kontrol ediliyor.

Eşyanın muayene ve/veya kontrolü yapılırken, araç üzerinde standart ve/veya ilave hangi donanım ve aksesuarların bulunduğu, bunların kıymetleri, standart donanım kapsamında bulunup bulunmadığı, bulunmakta ise faturada ayrıca belirtilip belirtilmediği özellikle inceleniyor.

Yurt dışı araştırmasına gidilmesine ihtiyaç duyulması durumunda, ihracatçı ülkeden cevap alınabilmesini teminen, talep yazısında, yurt dışı araştırmasına ihtiyaç duyulma nedenleri maddeler halinde açık ve anlaşılır şekilde belirtilerek işlem yapılıyor.

Durum böyle, bu şartları yerine getirebilmek ithalatı yapacak kişi için oldukça meşakkatli. Keza; yurtdışındaki satıcılardan kaynaklanan zorluklar da cabası.