Koloğlu: Libya başbakanının oğlu

Bir gazeteci, yaratıcı spor adamı, dostum Doğan Koloğlu’nu sizlerle birlikte anıyorum…

Doğan Koloğlu, 1927’te babasının kaymakam olduğu Sürmene’de dünyaya geldi. “Arap Kaymakam” adıyla anılan babası Sadullah Koloğlu, bir dönem Libya’da Başbakanlık yaptı.

Koloğlu, orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Lise takımında futbola başladı. Galatasaray takımında futbol oynadı. Daha sonra çeşitli takımlarda ve son olarak GS’da teknik direktörlük ve yöneticilik yaptı. GS’a şampiyonluk yaşattı.

Futbolu bıraktıktan sonra, spor yazarı olarak Akşam, Milliyet, Hürriyet, Sabah ve Vatan gazetelerinde spor yazarlığı yaptı. Spor yazarı olarak “hücum futbolu” deyimini Türkiye’ye kazandırdı. Türkiye Spor Yazarları Derneği kurucuları arasında yer aldı, bir dönem başkanlık görevini üstlendi.

Malik Yolaç’ın çıkardığı Akşam gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 12 Mart döneminde yazar Çetin Altan yazılarından ve Orhan Koloğlu da bu yazıları basmaktan ötürü TCK‘nın ünlü 141. ve 142. maddelerinden mahkum oldular. Koloğlu’nun mahkemede “Evet yazıların içeriğinin bilincindeyim ve tüm sorumluluğunu üstleniyorum” sözleri, o dönemin siyasi tutukluları arasında çok yankı yaptı. Bu ifadesi el’an anılır.

Ben, Doğan ağabey (Koloğlu) ile o dönemde Sağmalcılar (sonra Bayrampaşa adını aldı) Hapishanesi’nde tanıştım ve birbirimize çok ısındık ve dost olduk. Doğan Ağabey, hapiste dört duvar arasında bir yandan yabancı yayın organlarını, bir yandan da yabancı radyoları izleyerek, dünyadaki gelişmeleri izler bizlere aktarırdı.

Hapisten çıktıktan sonra Hürriyet’te spor servisi müdürlüğü yaparken gazetenin orta sayfasında tek sütun üzerine, işçiişveren haberciliğini başlattı. Bu dönemde spor sayfasını salt futbol yoğunluklu olmaktan çıkardı, diğer spor dallarına yaydı. Futbolu da bir analiz konusuna dönüştürdü. Koloğlu, sporda bilimselliği getiren kişi oldu. Koloğlu, tarihçi ve yazar Orhan Koloğlu’nun ağabeyi, gazeteci ve müzisyen Sina Koloğlu’nun babasıdır.

Doğan Ağabey ile 1970’lerde başlayan dostluğumuz 2013 yılında 86 yaşında vefatına dek sürdü. Futbolcu, gazeteci, spor yazarı, spor örgütü yöneticisi, dostum ve ağabeyim “hapishane yoldaşım” Doğan Koloğlu’nu özlemle anıyorum.

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