Kral Şakir çocuklara hentbolu sevdirecek

Varol Yaşaroğlu’nun yarattığı Kral Şakir, Cartoon Network’te yayınlanan ilk yerli çizgi film oldu. 300 bölümlük bir dizi halinde yayınlanan Kral Şakir’in sinema filmleri de kısa sürede özellikle 6-11 yaş grubunda geniş bir izleyici kitlesi yarattı. 16 Şubat’ta beşinci film vizyona girecek. Kral Şakir kitapları 10 milyona yakın satış rakamına ulaştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 17 küresel amacını işlediği için Angry Birds ve Şirinler’den sonra Kral Şakir’le iş birliği yaptı. 150 ülkede Disney’in dijital platformunda yayınlanan Kral Şakir’in geri dönüşüm filminin kapağında olduğu bir takvim çıkarıldı. Takvimin diğer sayfalarında da 17 küresel amaca hizmet eden kareler yer aldı. Varol Yaşaroğlu sürdürülebilirlik konferanslarında konuşmacı olarak davet edildi.

Hali hazırda Kral Şakir MENA bölgesinde 25 ülkede 8 lehçede yayınlanırken Kral Şakir, dizi karakterlerinden Fil Necati ve Varol Yaşaroğlu’nun balmumu heykelleri İstanbul’daki Madame Tussaud Müzesi’nde hayranlarıyla buluşacak. Bu arada Kral Şakir dizi ve film dünyasındaki başarısını lisanslı ürünlere de taşıdı. LC Waikiki’den DeFacto’ya, Johnson & Johnson’dan Algida’ya, HP ve Karaca’dan Hilton otellerine 50’nin üzerinde şirketle lisanslı ürün için çalışır hale geldi.

Kral Şakir, yakında hentbol sporunu çocuklara sevdirmek için yeni bir iş birliğine imza atacak. Türkiye Hentbol Federasyonu, bu sporun daha geniş kitlelere yayılması için Kral Şakir ile güçlerini birleştirdi. Bu iş birliğini konuşmak için Grafi2000 Prodüksiyon kurucu ortağı Varol Yaşaroğlu ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile buluştuk.

Hentbol akademisi kurulması da planlanıyor

Hentbolun salonlarda kalmaması ve sokağa inmesi için çalıştıklarını belirten Uğur Kılıç, oğlu Demir’in Kral Şakir’i izlediğini ve bu iş birliğine onun vesile olduğunu anlatıyor. Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

“Oğlumla birlikte izlerken Kral Şakir hentbol oynasa ne güzel olur dedim, oğlum ‘Ben de hentbol oynamak isterim’ diye cevap verdi. Hikâye kafamda bu sayede canlanmaya başladı. Varol Yaşaroğlu’nun bir dostuyla görüştüm, bizi bir araya getir dedim. Kısa sürede bir araya geldik. Çünkü tek derdimiz çocuklara dokunabilmek, hayatlarını değiştirebilmek… Kral Şakir ve hentbolu birleştirmek için beyin fırtınası yaptık.

11 dakikalık bir animasyon film hazırlandı. Mesajımızı eğlenceli bir dille vereceğiz. İnanıyoruz ki bu iş birliğimiz sayesinde gelecek yıl okullarda çok daha fazla çocuk hentbol oynayacak. Kral Şakir, kuralları öğretmek, çocuklara cesaret vermek açısından bize çok katkı sağlayacak. Kral Şakir Hentbol Akademisi kurma planımız da var.”

Bu arada Uğur Kılıç’ın verdiği bilgiye göre, hentbolde Türkiye’de kulüpler bazında 20 bin lisanslı sporcu var. Okullarla birlikte bu sayı 50 bini buluyor. Erkek ve kadın sporcu oranlarına bakıldığında yüzde 51-49 gibi çok yakın oranlar söz konusu… Kılıç’ın hedefi, yönetim kurulunda iki olan kadın sayısını da erkeklerle eşit hale getirmek…

■ "50’NİN ÜZERİNDE MARKA, 300’DEN FAZLA ÜRÜNLE EKONOMİYE KATKI SAĞLIYORUZ”

Varol Yaşaroğlu ile Kral Şakir’in markalaşmasını konuşmamak olmazdı. Kral Şakir’in hitap ettiği yaş grubunun 6-11 yaş olduğunu, ancak 7’den 70’e izlenir hale geldiğini dile getiren Yaşaroğlu, şunları anlattı: “Kırtasiyeden oyuncağa, tekstilden gıdaya 50’nin üzerinde şirketle 300’ün üzerinde ürünle ekonomiye katkı sağlıyoruz. Tekstilde LC Waikiki ve DeFacto var. Johnson & Johnson, ilk kez bir Türk markasının lisansını aldı. Hilton otelleriyle anlaşmamız var. Hilton otellerine girdiğinizde sizi Kral Şakir karakterleri karşılıyor, lisanslı ürünlerimiz hediye ediliyor, odalarda Kral Şakirli çarşaflarda yatıyorlar, dizileri izliyorlar. İstanbul ve Antalya’daki otellerde var. Birkaç yıl içinde dünyadaki Hilton otellerine de yayılır diye düşünüyorum. Kral Şakir’in lisanslı ürünleri MENA ülkelerinde de satılmaya başlandı.

■ “DÜNYAYA ODAKLANDIK, MICKY MOUSE GİBİ BİR MARKAMIZ NEDEN OLMASIN?”

Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir’in bir dünya markası olmasına odaklandığını da vurguladı ve ekledi: “Kral Şakir, MENA bölgesinde 25 ülkede 8 ayrı lehçede yayınlanıyor. Youtube’de Hinduca gibi birçok dilde izlemek mümkün. Dizi ihraç eden şirketlerle çalışıp dünya genelinde televizyonlara, sinema salonlarına girmek istiyoruz. Ben dünyada çok önemli bir başarı yakalayacağımıza inanıyorum. Hizmet İhracatçıları Birliği ve Kültür Bakanlığı ile de neler yapılabileceği konusunda görüşmelerim oldu. Ben elimden geleni yapacağım. Özel sektör ve kamu da bu projelere destek olabilirse Micky Mouse gibi yüzlerce yıl yaşayacak bir markamız neden olmasın? Biz bir pazara girdiğimizde tekstilden oyuncağa birçok sektörü tetikleyeceğiz. Ülkemize döviz kazandıracağız. Ben tamamen buna odaklandım."