‘Küçük Filozoflar’ın kampı yurt dışına açıldı

Zeynep Ilgaz, Kocaeli Üniversitesi’nde Fizik okudu ama hiç öğretmenlik yapmadı. Kısa süre bankacılık yaptı, oğlu doğunca anaokulu açtı. Sonra okulunu devredip İstanbul’a taşındı. Yine anaokulu açmak istedi ama ya yer bulamadı ya da bulduğu yerler bütçesini aştı. Sonunda binasız nasıl çalışabileceğinin yollarını araştırmaya başladı. Sosyal medya hesabı açtı ve çocuklarla ilgili hayallerini yani binasız anaokulu projesini paylaştı. Yol boyunca bu fikir çocukların çok mutlu olduğu doğada kampa evrildi.

Bugün Zeynep Ilgaz’ın kurucusu olduğu ‘Küçük Filozoflar Kampta” doğada çocuklar için kamplar düzenliyor. Kars’tan Datça’ya Türkiye’nin birçok noktasında düzenlenen kamplar yurt dışına da taşındı. Geçen yıl 80 olan kamp sayısı bu yıl 100’ün üzerine çıkacak. Yurt dışına da taşan kamplar ilk etapta Karadağ’da düzenlenmeye başlamış. Sırada Mısır, Sırbistan, Dubai gibi vizesiz veya kolay vize alınabilen ülkeler var.

Zeynep Ilgaz, pandemi döneminde çocukların eğitiminin öneminin daha iyi anlaşıldığını ve yaptıkları işin sektöre dönüştüğünü anlatıyor. Bu alanda büyük şirket ve grupların olması gerektiğine inanıyor ve şirketini ortaklık veya birleşme yoluyla büyümeyi hedeflediğini vurguluyor. Ilgaz, kuruluş hikayesini şöyle anlatıyor:

‘Turizm şirketlerinin bu alanda olması gerektiğine inanıyorum’

“Anaokulu için uygun bina bulamayınca bakış açımı değiştirdim. Sosyal medya hesabı açtım. Çocukların mutlu oldukları yerde öğrendiklerini tecrübe eden bir eğitimci olarak, onların doğada özgür olduklarında daha mutlu ve öğrenmeye açık olduğu düşüncesiyle ilk kampımızı tasarladım ve sosyal medyada yayınladığımın ertesi gün kamp kontenjanların doldu. Ardından ikincisi, üçüncüsü derken bugünlere geldik. Pandemi, hayalimizin daha çok aileye ulaşmasına, doğaya değer verilmesine ve çocukların sosyalleşmesinin daha değerli olması anlaşılması açısından bize olumlu yönde katkı sağladı. Bugün yılda 120 kamp yapan, 1.800 aileyi ağırlayan, 2.700 çocuk ile kaplarda buluşan kurumsal bir şirkete dönüştük. İşimiz bir sektör yarattı. Çocuklarıyla gelip bizim çalışmalarımızı taklit eden rakiplerimiz var. Bu alan gerçekten bir ihtiyaç ve kısa sürede turizm şirketlerinin burada olması gerektiğine inanıyorum. Hedefim de bu alanda büyük bir firmayla ortaklık yapmak veya birleşmek ve büyümek. Çocuklarla çalışmaya devam edeceğim. Odak noktam işi geliştirmek, karlılığı artırmak ve yurt dışı kamp sayısını artırmak.”

Çocuklar zeytin hasadını da felsefeyi de öğreniyor

Kamplar hakkında da bilgi veren Ilgaz, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Her kampımızda mutlaka çocuklar ile felsefe atölyesi yapıyoruz. Felsefe atölyelerinde çocukların kavramları farklı açılardan değerlendirebilmeyi, farklı düşüncelere sahip olanlara saygı göstermeyi, kendini rahatça ifade edebilmeyi, düşüncesel çatışmaya açık olmayı öğrenmelerini hedeflemekteyiz.

Bu sebeple ismimiz '’Küçük Filozoflar Kampta'. 4-12 ve 10-15 yaş gruplarına göre kamplar düzenliyoruz. Her kampımızın ayrı bir konsepti var. Anadolu’daki antik kentleri veya zeytin hasadını da Hindistan’daki Holi Festivali’ni de konsept olarak sunuyoruz. Drama, tiyatro, müzik, spor, resim atölyelerimiz de var Okay Temiz ile ritim atölyesi aile kampımız da. Çocuklar kayak yapmayı da zeytin hasadını da öğrenebiliyor.”

■ İki çocuk kitabının gelirini Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışladı

Zeynep Ilgaz, çocuk kitapları da yazıyor. Penguen Ponky ve Fok Çiko adlı iki kitabının gelirlerini Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlamış. Ilgaz, 10 civarında henüz yayınlanmamış kitabı olduğunu söylüyor. “Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına elimizden geldiğince, imkanlarımız dahilinde çocuklar için sosyal sorumluluk projeleri yapmaya da çalışıyoruz” diyor. Bu arada Zeynep Ilgaz, yeni kamp fikirlerini geliştirirken 12 yaşında oğlu Ilgaz ile keşfe çıkıyor. Ilgaz da onay verirse yeni kamp konsepti oluşturuluyor.

■ Depremzede aileler için özel kontenjan açıldı

Zeynep Ilgaz, düzenledikleri kamplarda maksimum 15 aile kabul ettiklerini belirtiyor. Kamp fiyatlarını soruyorum. Erken rezervasyon yaptıkları için fiyatlarının uygun olduğunu söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Kamplarımızla her kesime hitap ediyoruz. Üç gecelik paket fiyatlarımız 20-35 bin TL arasında değişiyor. Üç kişilik bir aile tatile gitmeye kalksa bunun 70-80 bin TL’yi bulur. Bizim kampımızda çocuklar eğlenip eğitim alırken aileler de sosyalleşme ve kendilerine vakit ayırma fırsatı buluyor. Depremzede ailelere de kontenjan açtık. Kampına göre bir veya iki aileyi misafir ediyoruz. Maddi durumu ve tatil imkanı olmayan küçük çocuklu aileleri ağırlıyoruz.”