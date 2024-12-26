Küçük hisselerde kayıplar %50 kazançlar ise %500’ü buldu

2024 yılı biterken küçük hisselerde oldukça büyük dalgalanmalar yaşandı. Sert düşüş yaşayanlar kadar yüksek kazançlar da gözlendi. Düşüşler yüzde 50’yi bulurken yükselişler yüzde 500’lere kadar çıktı.

Borsa İstanbul’da BIST Tüm-100 Endeks hisselerinde 2024 boyunca büyük dalgalanmalar yaşandı. Piyasa değeri 50 milyar TL’nin altında olan 15 hisse senedi yüzde 200 ile yüzde 500 arasında değer kazandı. Yıl boyunca yatırımcılar, küçük hisselerdeki ani fiyat hareketleriyle karşı karşıya kaldı. Bu durum hem yüksek kazanç fırsatlarını hem de ciddi riskleri beraberinde getirdi.

Ana Pazar hisselerinde yüksek artış

Piyasa değeri düşük ancak performansı yüksek 15 hisse, yüzde 200 ile yüzde 500 arasında değer kazandı. Örneğin, Ufuk Yatırım hissesi yılbaşından bu yana yüzde 584,21 oranında yükselerek yatırımcısına yüksek kazanç sağladı. Sanifoam Endüstri yüzde 506,20, Tureks Turizm Taşımacılık da yüzde 421,99 artış göstererek yatırımcıların dikkatini çekti. Bu üç şirketten Ufuk Yatırım’ın piyasa değeri 28,6 milyar TL’ye kadar çıkarken diğer iki şirketin hayli üzerinde bir değere ulaştı.

Piyasa değeri düşükler ve kayıplar

Diğer yandan, piyasa değeri 30 milyar TL’nin altında olan 15 hissede ise ciddi değer kayıpları yaşandı. Politeknik Metal yüzde 56,2 oranında düşüşle başı çekerken, Saray Matbaacılık yüzde 55,56 ve Aztek Teknoloji yüzde 53 oranında geriledi. Bu hisseler, dalgalı piyasa koşullarında büyük kayıplara neden oldu.

Yüksek riskli hisselerde nasıl hareket etmeli

Piyasa değeri düşük şirketlerin işlem hacmi de dar olabilmekte. Bu da istenen boyutta bir aktif piyasanın olmamasına sebep olur. Yüksek riskli hisselerde işlem yaparken dikkatli hareket etmekte yarar var. Yatırımcıların günlük dalgalanmalardan yararlanmak yerinde daha uzun vadeli beklentilerle hareket etmesi aynı zamanda gereksiz risklerden de uzak durmasına olanak verecektir.

ZEYNEP’E SOR

TEMİNATLI YATIRIM MI, TEMİNATSIZ YATIRIM MI?

Teminatlı yatırım; düşük risk, kredi imkanı, güvenilirlik, hedeflenen getiri. Kısıtlama, marj çağrı riski, teminat kaybı riski, karmaşık süreçler.

Teminatsız yatırım; daha yüksek getiri, esneklik, basitlik, hızlı işlem. Yüksek risk, yüksek faiz ve maliyet, düşük güven, sınırlı kredi, baskı.

Hem karbon salınımını azaltmak hem de enerji maliyetlerini düşürmek için bir firma kuracak

Halkbank’ın enerji firması kuracağı bilgisi doğru mu? Bilgi alabilir miyim? /Erdem Coşkun

Erdem, tüm firmalar karbon ayak izini azaltma yönü adımlar atıyor. Karbon salınımını azaltmanın gözlenen öncelikli tedbiri yenilenebilir enerjiyi daha fazla kullanabilmek. Bu çerçevede Halkbank da harekete geçmiş görünüyor. Banka, yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üretimini desteklerken karbon salınımının azaltılması amacıyla bir firma kuracağını açıkladı. Böylece hem enerji ihtiyacını karşılayacak hem de maliyetini azaltma imkanı bulacak. Banka, 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde faiz gelirini %152, dönem sonu kârını da %44 artırdı. Hissenin fiyatı da Şubat 2022’de en düşük 4,23 TL iken şimdilerde 16,17 TL bölgesinde .

Uzun vadeli düşünmek riski azaltır. Hisse bir yıldan fazladır zirvesinde ve yatay hareket ediyor

İş Yatırım önümüzdeki 2 ay içinde nasıl bir hareket sergiler öğrenebilir miyim? / Melike Şen

Melike, borsada kısa süreli al sat işlemler olabilir. Bu stratejiyi profesyoneller sıklıkla uygular. Ancak bireysel yatırımcının kısa süreli işlemlerle hareket etmesi riski artıran bir durumdur. Bunun ana nedeni bireysel yatırımcının piyasayı sürekli takip etme olanağının olmaması ve profesyoneller gibi bilgi ve imkana sahip bulunmamasıdır. Bu nedenle kısa süreli işlemler yerine uzun vadeli hedeflerle hareket etmekte yarar var. Öte yandan İş Yatırım, uzun vadede yükselen bir fiyat hareketine sahip. Bununla birlikte fiyat artışları sonrasın yataya dönmekte. Hissenin fiyatı, Ağustos 2023’ten bu yana zirvesinde yatayda hareket ediyor.

YATIRIM FONLARI

Strateji Portföy’ün AN1 Fonu, dengeli stratejiyle %73 getiri sağladı

AN1 Birinci Değişken Fonu, dengeli portföy yapısıyla yatırımcılara TL bazında orta ve uzun vadede yüksek getiri sağlamayı hedefliyor. Fonun portföyünde %44,25 hisse senedi, %33,32 ters-repo ve %11,70 vadeli işlemler nakit teminatları bulunuyor. Geri kalan kısmı yabancı hisseler ve Takasbank para piyasası araçlarından oluşuyor. Fon, 957,6 milyon TL toplam değere sahip ve doluluk oranı %11,54. Yatırımcı sayısı ise 3.814 seviyesinde. Fon, farklı piyasa araçlarını dengeli kullanarak portföy riskini minimize ederek istikrarlı bir getiri hedefliyor. Yılbaşından bu yana %72,73 getiri sağladı. Fonun başarısı, piyasa dinamikleriyle uyumlu yönetim anlayışı ve geniş yatırım aracı çeşitliliğinden kaynaklanıyor. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için AN1, alternatif bir seçenek sunmakta.

TAHVİL

QNB Faktoring, %53,16 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

QNB Faktoring, 24.12.2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 181.900.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %47,50, bileşik faizi ise %53,16’e denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %23,68 olacak.

%47,50 YILLIK BASİT FAİZ

24 Aralık tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,31 seviyesinde bulunuyor. QNB Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %47,50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 1,81 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 24.12.2024 olurken vade tarihi 24.06.2025 olacak. Piyasada TRFFINF62554 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÇAĞDAŞ CAM

Borsaya yeni gelen firma, iki ayrı tesisinde yatırıma gidecek. Hisseye yönelik ilgi korunuyor

Çağdaş Cam, iki yeni yatırıma gidiyor. Aydın Kuyucak ticari soğutucu camları tesisindeki yatırımıyla, yüksek enerji tasarruflu yalıtımlı cam üretim kapasitesini %60 artıracak. Yatırımını, 2025’in ilk yarısında devreye alacak. Şirket bir diğer açıklamasında da Manisa 1 Solar Cam Üretim yerleşkesinde yeni bir üretim bandı yatırımı yapacağı bilgisini paylaştı. Manisa’daki yatırım, mevcut Bifacial panellerde kullanılan 2mm cam üretim kapasitesini %40 artıracak. Açıklamasında solar panel sanayisinin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelişmiş teknik donanımlara sahip olacağı bilgisini paylaştı. Bu yatırım da 15 Mayıs 2025 itibarıyla devreye alınacak. Hisse, 17 Aralık günü 22 TL’den tavandan açılış yaparken dördüncü gündeki satış sonrası çıkışını sürdürdü.

ATAKEY PATATES

Yeni üretim hattı faaliyete geçti. Kaplamalı soğan halkası ve kaplamalı peynir çubuğu üretecek

Atakey Patates, Afyonkarahisar Susuz beldesindeki fabrikasında, ürün portföyünü ve kapasitesini genişletmek amacıyla başlattığı yeni yatırım projesini tamamladı. Kaplamalı ürünler üretim binası ve ham soğan deposu inşası ile gerekli makine ve teçhizat kurulumları tamamlandı. Böylece firma, kaplamalı soğan halkası ve kaplamalı peynir çubuğu üretimine başladı. Söz konusu proje, yatırım teşvik belgesi çerçevesinde hayata geçirildi. Yeni üretim hattı, Atakey Patates’in üretim kapasitesini artırarak hem ürün çeşitliliğini geliştirmesine olanak verecek hem de sektördeki rekabet gücünü yükseltmesine katkı sağlayacak. Şirket son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise gelirini %4 geriletirken dönem sonu kârını 163,9 milyon TL’den 9 milyon TL’ye düşürdü.

ÇELİK HALAT

Büyük ortak aldığı payla şirketteki hakim konumunu güçlendirdi. Alım bedeli piyasanın altında

Çelik Halat’ın sermayesinin %18,8 oranında hissedarı konumunda bulunan Betatrans Lojistik, sahip olduğu payları ana hissedar Artaş İnşaat’a devrettiğini bildirdi. Devir işleminde bir hissenin fiyatı 10,06 TL’den belirlendi. Satış sonrası Artaş İnşaat’ın %56,41 oranındaki payı %75,22’ye yükseldi. Son durum itibariyle, Çelik Halat’ın ortaklık yapısında Artaş İnşaat’ın hakimiyeti güçlenmiş oldu. Çelik Halat’a ait hissenin fiyatı ise geçtiğimiz temmuz ayında test ettiği en yüksek seviyesi olan 45,10 TL’nin ardından gelen satışlarla birlikte geriledi. Hisse şimdilerde 21,86 TL seviyelerinde işlem görüyor. Mevcut fiyat seviyesi Ekim 2022’deki fiyat seviyesine denk geliyor. Hakim ortağın gerçekleştirdiği alım bedeli ise piyasa fiyatının hayli hayli altında bulunuyor.