Küresel liderlerden iklim ve doğa için 6 stratejik hamle

İklim riski, finansal riskle ayrılmaz bir şekilde bağlı ve ulusal güvenlik, ekonomik direnç ve küresel rekabet açısından çok önemli. Dünya, net sıfır emisyon hedefine ulaşmaya ve biyolojik çeşitliliğin kaybını durdurmaya çalışırken, özel, kamu ve filantropi sektörlerinden liderler, bu zorlukları doğrudan çözmek için harekete geçiyor.

Küresel iklim kriziyle mücadele artık sadece çevresel bir konu değil, aynı zamanda belirleyici bir ekonomik zorluk. İklim riski, finansal riskle ayrılmaz bir şekilde bağlı ve ulusal güvenlik, ekonomik direnç ve küresel rekabet açısından çok önemli. Dünya, net sıfır emisyon hedefine ulaşmaya ve biyolojik çeşitliliğin kaybını durdurmaya çalışırken, özel, kamu ve filantropi sektörlerinden liderler, bu zorlukları doğrudan çözmek için harekete geçiyor. Yapılan stratejik yatırımlar, yarının ticaret ilişkilerini, teknolojik hakimiyetini ve jeopolitik ittifaklarını belirleyecek. İklim değişikliği, kaynak yönetimi ve teknolojik yenilikler alanında büyük bir yarış yaşanırken, temiz enerji, yapay zeka (AI) ve sürdürülebilir uygulamalarda lider olanlar, ekonomik geleceklerini ve küresel etkilerini güvence altına alanlar olacak.

Önümüzdeki on yıl, sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemek ve dünyayı umutsuzluğa sürüklenmekten kurtarmak için kritik olacak. Koordine edilmiş ve kolektif bir eylemle siyasi, ekonomik ve kurumsal engelleri aşmamız gerekecek.

Küresel sermayeyi yöneten liderler, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2024 Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları'nda iklim ve doğa sistemlerinin dönüşümünü sağlamak için altı kritik aracı tanımladılar. Bu altı araç, sadece teorik hedefl er değil, hızlı ve koordineli eylem gerektiren acil zorunlulukları kapsıyor.

1. Karma Finansman Araçlarının Geri Dönüşü Karma finansman, küresel iklim krizini çözme çabasında dönüştürücü bir araç konumunda. Kamu, özel ve filantropi sermayesini birleştirerek geleneksel finansman engellerini aşmak ve yüksek düzeyde yatırımlar yapmak için kullanılıyor.

2. İklim ve Doğa Sermaye Yapısının Genişletilmesi Filantropi kurumlarının, iklim değişikliği konusunda gerçekten etkili olabilmesi için, iklim eyleminin erken aşamalarında rol almaları gerekiyor. Bugün, küresel filantropi sermayesinin sadece yüzde 2’sinden daha azı (yaklaşık 1 trilyon dolar) iklim girişimlerine yönleniyor. Bu da önemli bir finansman açığı yaratıyor. Hayır kurumları küresel ekonomi içinde küçük bir varlık olsalar da, risk toleransı, çeviklik ve diğer sermaye türlerini toplama yeteneği açısından, özel yatırımları teşvik etmekte önemli bir rol oynuyor. Kurumsal hayır kurumları ise özellikle erken aşama yenilikleri desteklemek, piyasa risklerini azaltmak ve sistemik değişimi hızlandırmak için anahtar bir rol üstleniyor.

3. Güçlü Sistemik Etki Ölçütlerinin Geliştirilmesi İklim ve doğa girişimlerini gerekli ölçek ve aciliyetle uygulamak için, performansı ve etkiyi ölçen güçlü, veri odaklı ölçütlerin kullanılması, koordinasyonu artırmak, yatırımları çekmek çok önemli. Bu alanda fırsatları değerlendirmek için daha iyi veriye ihtiyacımız var ve bu veriye ulaşmanın yolu da inovasyon ve teknolojiden geçiyor. Aksi takdirde, finansman ve etki büyüklüğü konusunda olanaklar çok sınırlı.

4. Küresel Güney Yatırımlarının İlerletilmesi Küresel Güney, iklim etkilerine karşı büyük bir hassasiyet gösteriyor ve sürdürülebilir bir geleceği sağlamak için kritik öneme sahip. Bu bölgeler, savunmasız olsalar da, temiz enerji kullanımını artırarak yeşil ekonomi konusunda öncü olabilirler. Dolayısıyla yeşil enerji çözümlerine yapılacak yatırım, emisyonları azaltacak, enerjiye erişimi iyileştirecek, yerel ekonomileri destekleyecek, istihdam yaratacak ve sağlık açısından iyileşme sağlayacak. Bu nedenle, Küresel Güney’e yatırım yapmak, ahlaki bir zorunluluk ve sürdürülebilir bir küresel enerji geleceği için stratejik bir gereklilik.

5. Asya'daki Geçişi Desteklemek Asya, iklim zorluklarının merkezinde yer alırken, hem dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor hem de küresel emisyonların yarısından fazlasından sorumlu. BM İklim Eylemi ve Finans Özel Elçisi Mark Carney, "Asya’daki kömür santralleri, ekonomik ömürlerinin sonuna kadar çalışmaya devam ederse kalan karbon bütçesini tüketecek" diyor ve şunları ekliyor: “Erken emekliliklerini finanse etmek, karma finansman ve yüksek güvenilirlikteki gönüllü karbon piyasaları tarafından desteklenen enerji geçiş kredilerini gerektirecek."

6. Okyanus Ekonomisi İçin Sermaye Açığını Kapatmak Okyanus ekonomisi, iklim ve doğa zorluklarını ele almak için kritik öneme sahiptir, ancak uzun zamandır göz ardı ediliyor. Okyanuslar iklimi düzenledikleri gibi, yaşamı sürdürmek, gıda güvenliği sağlamak açısından da çok önemli bir rol üstleniyor. Sürdürülebilir balıkçılık, deniz turizmi ve yenilenebilir okyanus enerjisi gibi büyük ekonomik fırsatlar da sunuyor.