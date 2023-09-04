Küresel risk iştahı güçleniyor

İstihdam güçlü kalırken, ücret artışının yavaşladığı tarım dışı istihdam verisi sonrası hisse senedi ve dolar güçlü, tahvil negatif seyir izliyor.

Büyümenin dirençli olmasına rağmen enflasyon baskısının azaldığı veriler sonrası vadeli piyasalar eylül ayında Fed’in durmasına kesin gözüyle bakıyor. Kasım ayında Fed’in faiz artırma ihtimali ise üçte bire geriledi. Bu oran hafta başında yüzde 50’ye yakındı.

Faiz artış beklentisine rağmen doların güçlenmesini ve tahvil faizlerinin artmasını ABD büyümesinin beklenenden daha dirençli olması ile açıklıyoruz. Teknolojik gelişmeler ile CHIPS ve IRA gibi teşvik paketleri orta vadede ABD’nin dünyadan pozitif ayrışmasını destekleyecek.

Türkiye piyasaları dünyadan bağımsız pozitif seyrine devam ediyor. Borsa İstanbul hafta içi yaşanan oynaklığa rağmen psikolojik olarak önemli 8000 seviyesinin üzerinde yeni zirve ile yükselişine devam etti. Eurobond ve CDS piyasaları gelişmekte olan ülkeleri vuran ABD tahvil şokundan neredeyse etkilenmeden pozitif seyrini sürdürüyor.

Ekonomik veriler piyasalardaki iyimser havayı tam olarak desteklemiyor. Büyümenin yavaşlamasına rağmen, enflasyonun yüksek kaldığı ekonomik konjonktür Merkez Bankası’nın faiz artırmaya devam etmesini gerektiriyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde siyasetçinin buna ne kadar izin vereceğini hep birlikte göreceğiz.

Enflasyonun yükselmesine rağmen doların Türk lirasına karşı 27 seviyesinin altında kalması medyada kura müdahale edildiği söylemini canlı tutuyor. Maliye Bakanı Şimşek’in net bir şekilde yalanlamasına rağmen devam eden tartışmaları anlamlı bulmuyoruz. Merkez Bankası rezervlerinin tepe noktasına göre azalmasını kur korumalı mevduat dönüşünde yatırımcıların kısmen dövize geçmesi ile açıklıyoruz.

Türk lirasında finansal baskılamanın devam ettiği ve kısa vadeli dolar faizinin yüksek seyrettiği bir ortamda KKM yatırımcısı dövize geçmeyi tercih ediyor. Enflasyon yüzde 3 seviyesinin altına kalıcı olarak gerilemeden mevcut faizlerle tasarruf sahibinin Türk lirasına dönmesi anlamlı değil.

Piyasalarla ilgili görüşümüzde bir farklılık yok. Türkiye varlıklarını, Türk lirası riski almadan, alın demeye devam ediyoruz. Değerlemeler eskisi kadar cazip olmasa da, hisse senedini finansal baskılamadan kaçmak için iyi bir yatırım aracı olarak görmeye devam ediyoruz. Bankalar ile ilgili eskisine göre daha pozitifiz. Son dönemdeki sermaye kazancına rağmen eurobond getirileri halen makul seviyelerde. Enflasyon kalıcı olarak yüzde 3’ün altına inmeden Türk lirası yatırım araçlarını önermiyoruz.