Les Benjamins, Güney Kore’ye mağaza açan ilk Türk marka oldu

Les Benjamins Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Sabancı Kamışlı, Ocak ayında bu köşenin konuğuydu. Kamışlı’nın 2022 yılının son günlerinde sosyal medyada yaptığı paylaşımı bu köşeye taşımıştım. Kamışlı, paylaşımında 2022 yılında Les Benjamins’in euro bazında yüzde 100 büyüdüğünü, Paris’te show room açacaklarını ve yeni iş birlikleri yapacaklarını, global çapta sürprizleri olduğunu anlatıyordu.

Fethi Sabancı Kamışlı’yı aramış, büyüme planlarını sormuş ve şu yanıtı almıştım: “Biz yatırım yaptığımızda COVID-19 patladı. İstanbul’da Akasya AVM, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’nde mağazamız var. Bu yılın ilk yarısında İzmir’de amiral gemimiz olacak bir mağaza açacağız. Türkiye’de birkaç yer için daha görüşmelerimiz devam ediyor. Yurt dışında Dubai’de mağaza açtık. Burada birkaç yerle daha görüşüyoruz. Berlin ve Londra’da da yer bakıyoruz. Yakın zamanda Paris’te showroom açacağız. Çok güzel bir yer tuttuk. Amerika da hedef ülkelerimiz arasında. Orada da çok özel bir deneyim mağazası açmayı hedefliyoruz. Biz yurt dışında şu kadar mağazamız olsun demiyoruz. Biz değil yaptığımız işler konuşsun istiyoruz. Ama dünyadaki en önemli, kilit şehirlerde amiral gemisi bir mağazamız olacak. Yurt dışındaki fırsatları değerlendireceğiz. Ayrıca bu yıl çok önemli iki veya üç dünya markasıyla çok ses getirecek iş birliklerine de imza atacağız.”

Yurt dışında Orta Doğu ülkelerine odaklandılar

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Zorlu Center’da pop-up mağazalarını açtıklarını paylaştı Fethi Sabancı Kamışlı… Birkaç gün önce de Les Benjamins ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı ve Güney Kore’de pop-up mağazalarını açtıklarını bildirdi. Paylaşımı görünce önce Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel’i aradım ve bu ülkede hangi Türk perakende markalarının olduğunu sordum. Güney Kore’de mağazası olan marka olmadığını, ancak Desa’nın altı, Valeron’un ise 10 adet satış noktasının göründüğü bilgisini gönderdi. Tabi aynı soruyu Fethi Sabancı Kamışlı’ya da sordum. O daha net cevap verdi, “Evet, ilk Türk marka biziz” dedi ve ekledi: “Toplamda Türkiye, Dubai ve Güney Kore’deki popup mağaza ile birlikte 7 mağazaya ulaştık. Yurt dışında Orta Doğu’ya odaklandık.”

■ Mart 2020’de yatırım yaptılar, pandemiye yakalandılar

Mersin Serbest Bölge Limanı’nda (MESBAŞ Port) 2022 yılı sonunda fi ili elleçleme tonajını 1.8 milyon tona yükselttiklerini kaydeden MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı şöyle konuştu: “Toplam yük hacmimiz 2021 yılına göre yüzde 14 artış sağladı. Kendi sınırlarımız içerisindeki özel rıhtımlarımız sayesinde bölgemizdeki firmalarımıza önemli lojistik avantajlar sağlıyoruz. Denizyolunun yanı sıra diğer ulaşım şebekelerine olan bağlantıları ve yakınlığı, Orta Doğu ülkeleri ile transit ticaret işlemlerinde fonksiyonel kullanımı ve transit malların geçişine daha çok imkân veren konumda bulunuyoruz.”

■ Pop-up pazarı 100 milyar dolara yaklaşıyor

Merak edenler için bir açıklama yapayım; pop-up mağaza, bir alışveriş merkezi veya işlek bir caddede günler veya haftalar boyunca satış yapan geçici mağaza demek… Bu mağaza akımı Los Angeles’ta başlamış ve Çin’den Meksika’ya dünyaya yayılmış. Bu mağazalar perakendecilerin daha fazla müşteriye ulaşmasına ve satışlarını artırmasına katkı sağlıyor.

CEM GARİH İLE BİRLİKTE YENİ YATIRIM FONU KURDU

Yıllardır birlikte yatırım yaptığı Alarko VC’nin kurucusu Cem Garih ile birlikte Formus Capital adını verdikleri yeni bir fon kurduklarını da kısa bir süre önce paylaştı. İki ortak, Fast Company TR’ye yeni ortaklıklarını anlattı. Bu röportaja göre, 100 milyon dolar fon büyüklüğüne sahip olan Formus Capital’da fonun yüzde 50’si Alarko Holding, Esas Holding ile Cem Garih ve Fethi Sabancı Kamışlı’dan gelecek. Fonun geriye kalan yüzde 50’lik kısmı ise mevcut partnerlerle aynı vizyonu taşıyan farklı ortaklara ait olacak. VC’nin hedefi mümkün olabildiğince hızlı ilerleyerek 3-4 yıl içinde fonun tamamını yatırıma dönüştürmek. Bir diğer hedef ise global bir erken aşama teknoloji yatırım platformuna dönüşmek.