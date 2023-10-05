Liv, yabancı hasta oranını Healthverse ile artıracak

Healthverse PanoramicWEB platformunda ziyaretçiler, diledikleri yerden VR gözlük, cep telefonu ya da bilgisayar aracılığıyla 360 derece kameralarla ameliyathaneden odalara tüm hastaneyi gezebiliyor.

Türkiye, sağlık turizminde önemli ülkelerden biri haline geldi. Uluslararası sağlık hizmet üretiminde ülkemiz ilk 10’da yer alıyor. Türkiye’de dünya çapında hastane yatırımlarına imza atılırken yabancı hasta sayısı da her yıl artıyor. Yabancılar kanser, radyo terapi, kök hücre naklinin yanı sıra saç ekimi ve estetik için Türkiye’deki hastaneleri tercih ediyor. Bir yabancı hastanın ortalama harcaması 8 bin doları buluyor. Geçen yıl Türkiye’ye 1 milyon 250 bin yabancı hasta geldi. Bu yıl rakamın 1,5 milyon olması öngörülüyor. Sektörde bu gelişmeler olurken hastaneler teknolojide de yarış halinde. Bu anlamda öne çıkan hastanelerden biri Liv Hospital. Türk Telekom ve Healthverse PanoramicWEB’in uluslararası hasta danışmanları, doktorlar ve hastaları çevrim içi bir araya getiren, hastanenin tüm olanaklarını sadece bir link üzerinden 360 derece gezme imkânıyla ziyaretçilere sunan dijital platformu ilk kez Liv Hospital’de hayata geçirildi. Healthverse PanoramicWEB’de sağlık çalışanları, hastanede olmasalar dahi yazılım sayesinde hastanenin içine dijital olarak klonlanarak, görevlerini yerine getirebiliyor. Liv Hospital, dünyada da bir ilk niteliğinde olan platformla yabancı hasta sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Ulus ve Vadi’ye her ay 2000- 2500 yabancı hasta geliyor

Ulus, Vadi ve Bakü’deki 3 bin kişinin çalıştığı üç hastanenin yönetiminden sorumlu olan Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti ve Healthverse PanoramicWEB Kurucu Ortağı Beliz Teoman Ünay ile bir araya geldik. Meri İstiroti, Healthverse PanoramicWEB ile hastalarının bire bir sağlıkla ilgili sorunlarını dinleyerek ve ihtiyaçları olan tedaviyi anlatarak hastanelerini gösterme fırsatı bulduklarını anlattı. İstiroti, şöyle devam etti:

“Her ay Vadi ve Ulus’taki hastanelerimize 2000-2500 arasında yabancı hasta geliyor. Bu hastaların yüzde 50’si kurum kaynaklı, yüzde 50’si araştırarak geliyor. Biz kendi gelenlerin sayısını artırmak istiyoruz. Teklif yolladığımız hastaların yüzde 8’i bize dönerken Healthverse ile yüzde 12’si dönmeye başladı. Daha yolun başındayız. Türkiye’den gelen hastalar için de bu sistemi kullanmak hedeflerimizden biri.”

“Sistemi başka sektörlere yayarak büyüteceğiz”

Yedi yıldır sağlık sektörüne yönelik projeleri olduğunu söyleyen Healthverse PanoramicWEB Kurucu Ortağı Beliz Teoman Ünay ise sistemi şöyle anlattı: “Platformumuz, Türkiye’nin sağlık alandaki gücünü uluslararası çapta pekiştiriyor. Ziyaretçiler, diledikleri yerden VR gözlük, cep telefonu ya da bilgisayar aracılığıyla 360 derece kameralarla boyutsal hale getirilmiş mekânı gezebiliyor, yüz yüze görüşme imkânının da bulunduğu sanal gerçekliği bir yönetici eşliğinde veya tek başına deneyimleyebiliyor. Admin eşliğinde ziyaretlerini yapan kişiler sorularını anlık olarak sorabilirken, tek başlarına yaptıkları gezilerde tüm teknolojik detayların yer aldığı Healthverse PanoramicWEB’in içine yerleştirilen bilgi ve videolara eşzamanlı olarak ulaşabiliyor. Bu sistemle düzenlenecek seminer, fuar gibi organizasyonlarla birçok katılımcının ve şirketin masrafları azalıyor, herkes için bütçe tasarrufu sağlanıyor. Ortağım Ulaş Aksan ile bu sistemi emlak ve yat sektörlerinde de hayata geçirmeyi ve büyütmeyi planlıyoruz.”

Liv Hospital’in marka yolculuğunu kitaba dönüştürdü

Meri İstiroti’nin Liv markasını hayata geçirmek için çıkılan yolculukta, markanın kısa tarihçesini ve yaratılış hikâyesini kaleme aldığı kitabı “Bir Sağlık Markasının Yolculuğu” raflarda yerini aldı. Bir kurumun doğum hikayesini anlatan kitap, 10 yıl önce sağlıkta A Plus bir marka olma inancı ile sektöre giren Liv Hospital’ın var olma süreçlerini, bir markayı harekete geçiren unsurlarının neler olduğunu, global marka yolculuğunda nelerle karşılaştığını, sosyal açıdan nasıl güçlü olacağını ve tüm bunların 360 derece yaklaşımla nasıl ele alınarak işleneceğini anlatıyor.

▌Yurt dışı yatırımlar Budapeşte ile devam ediyor

En çok Balkanlar, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Afrika’dan gelen hastalara hizmet verdiklerini anlatan Meri İstiroti, yeni yatırımlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Yurt dışında Bakü’de yatırımımız var. Bakü’de bir yılda aylık 10 bin hastaya hizmet verir hale geldi. Bizim için çok kıymetli bir büyüme. Ankara, Samsun, Bakü ve İstanbul’da hastanelerimiz var. Amacımız Türkiye’deki deneyimlerimizi yurt dışındaki iyi yatırımlara kopyalamak ve oralardaki yerel ihtiyaçları karşılamak. Bütün Avrupa, Afrika ve Balkanlar’da neler yapabileceğimize bakıyoruz. Aynı başarıyı yurt dışında diğer bölgelerde de sağlamak istiyoruz. Ekim ayı itibarıyla 8’inci Liv, Budapeşte’de hastalarımıza hizmet verecek.”