Marka karmasına Fransız Sandro ve Maje ile İtalyan %100 Capri’yi kattı

Doğuş Perakende Grubu, lüks moda, saat ve mücevherat, spor ve kozmetik gibi kategorilerde dünya markalarıyla iş birliği yapıyor. Elevanty, Loro Piana, Hublot, Under Armour, Kiko Milano gibi markaları bünyesinde bulunduran Doğuş Perakende, geçtiğimiz günlerde bu markalara İtalya ve Fransa’dan yenilerini ekledi. İtalyan tasarımlarının ketenle buluştuğu 100% Capri, kadınlar için erişilebilir lüks ürünler sunan Fransız giyim markası Maje ile yine bir başka Fransız moda markası Sandro’nun mağazaları kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Doğuş Perakende’nin marka karmasına kattığı yeni markalarından %100 Capri, 20 yılı aşkın bir süre önce Antonio Aiello tarafından kurulmuş. Aiello, Sorrento'da tekstil üreticisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, 23 yaşında Capri adasına taşınarak ilk mağazasını açmış. Marka, saf keten kullanıyor ve dünyanın önde gelen lüks, sürdürülebilir giyim mağazası olarak adından söz ettiriyor. . %100 Capri’nin Roma, Floransa, İbiza, Saint Tropez, Miami, Dubai, Katar ve Cape Town gibi şehirlerde mağazaları bulunuyor.

Keteni ön plana çıkaran 100% Capri; ekolojik, biyolojik olarak parçalanabilir, sıfır atık ve hipoalerjenik ürünler üretiyor. Markanın internet sitesinde Avrupa’da yetiştirilen en yüksek kalitedeki doğal keten kumaşların seçildiğine vurgu yapılıyor ve “Üretim sürecimiz, yenilikçi teknoloji ile harmanlanmış geleneksel İtalyan terzilik geçmişine sahiptir. Keteni sanki teninizin bir parçasıymış gibi kullanıyoruz” deniyor.

Marka, sadece kadın ve erkek giyimi değil ev dekorasyon ürünleri de üretiyor. Markanın ilk mağazası Marmaris’teki D Maris Bay’de kapılarını açtı.

Paris’te kurulan Sandro ve Maje aynı grubun markaları

Sandro ve Maje, SMCP grubunun markaları. SMCP, Sandro ve Maje dışında yine Paris markaları olan Claudie Pierlot ve Fursac markalarını bünyesinde bulunduruyor. Grup 47 ülkede 1700’e yakın satış noktasıyla faaliyet gösteriyor.

Sandro, 1984 yılında Évelyne Chetrite ve eşi Didier Chetrite tarafından premium bir çağdaş marka olarak kurulmuş. Çocukluğu Fas’ta geçen Chetrite’in giyim aşkı büyükbabasının Rabat’taki dükkanında başlamış. Paris’e taşınınca kendi markasını yaratmış. Évelyne Chetrite bir röportajda, “Sandro markasını 1984 yılında kurduğumuzda, Fransız pazarında bizimki gibi tasarımlar yoktu. Pazar o zamanlar lüks tasarımcı mağazaları ile ucuz kıyafetler satan büyük mağazalar arasında bölünmüştü ve makul fiyatlarla kaliteli kıyafetler sunan mağaza sayısı yok denecek kadar azdı. Amacımız makul fiyatlarla birinci sınıf ürünler yaratmaktı ve öyle de kaldı” diyor. Sandro’nun İstanbul’daki ilk mağazası Galataport’ta kapılarını açtı.

Maje ise Judith Milgrom tarafından yine 1998 yılında Paris’te yaratılan bir marka. Giyim dışında aksesuarlarıyla da kült bir marka olarak nitelendiriliyor. Şu anda 40 ülkede 620 satış noktası bulunan uluslararası bir marka haline geldi. Maje’nin ilk mağazası İstinyePark’ta açıldı. Galataport ve Yalıkavak diğer lokasyonlar olarak belirlendi.

Dokuz günlük Atlantik gezisi ‘Aldonlar’ olarak kitaba dönüştü

2020 yılında Yıldız Holding’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Ali Ülker’e devreden Murat Ülker, halen pladis ve GODIVA Chocolatier Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Ülker, modern sanata ve hat sanatına olan ilgisi ile tanınıyor. Bir başka hobisi otomobiller olan ve seyahat etmekten hoşlanan Murat Ülker’in iddialı hobilerinden biri de yelken. 2022 yılında birkaç dostuyla birlikte yelkenliyle Atlantik Okyanusu’nu geçti. Ve Ülker’in bu gezisi “Murat Ülker ve G-Force, Aldonlar, Bir Atlantik Geçiş Öyküsü” olarak kitaba dönüştü.

Murat Ülker, The Kitap Yayınları’ndan geçen ay çıkan 136 sayfalık kitabın arka kapağında, geçiş öyküsünün nasıl başladığını şöyle anlatıyor: “Her şey 19 Aralık günü G-Force Adventure WhatsApp grubuna attığım bir mesajla başladı: Atlantik’i geçmek isteyen var mı? Covid salgını devam ediyordu. Aşılarımızı olmuştuk ama çok da sıkılmıştık. Bu arada ben semptomsuz Covid olmuştum. Artık normal hayata dönmeliydik. Aslında aklımda Karayipler’e gidip orada bir haftalığına tekne kiralayıp gezmek vardı. Fakat bizden bir hafta için istedikleri tekne kirası bizim bir yıllık katamaran masrafımıza eş değerdi, dolayısıyla tekne kiralamayı iktisatsız bulduk. G-Force’u gönderelim dedim. Sonra da ‘Neden bizde G-Force’un beraberinde gitmeyelim’ dedi arkadaşlar. Gruba attığım mesajlara karşılık gelebileceğini bildiren dostlarla başladık planımızı yapmaya. Sonrasında hızla karar verildi ve beş kişilik ekibin Las Palmas’tan Antigua’ya geçmesi için tarih belirlendi. Her şey çoktan kafamda şekillenmişti, bana sadece malzemeleri toplamak kalmıştı.”

Peki kitaplara konu olan ve dokuz gün gibi kısa sürede gerçekleşen bu maceralı yolculuğa kimler katıldı? Murat Ülker dışında Durgut Berberoğlu, Aydoğan Semizer, Abdullah Tuğ, Ali Atıf Bir ekipte yer aldı. G-Force, 22 Ocak 2022’de Pendik’ten yola çıktı. 9 Şubat’ta Gran Canaria Adası’nın Las Palmas Şehri’ne vardı. 10 Şubat’ta Atlantik yolculuğuna buradan başlayan G-Force, 18 Şubat 2022’de Antigua Adası’na vararak bitirdi.