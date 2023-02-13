Siyasi partilerin milletvekillerini deprem bölgesinde görevlendirmesi nedeniyle Meclis çalışmalarına 21 Şubat’a kadar ara verecek. Meclis’in çalışmalarına ara vereceğini AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklaması ile duyurdu.

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonrasında Meclis’in çalışmalarına ara vermesi kararını aldıklarını belirterek, “TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir” dedi.

EYT ne zaman yasalaşacak?

Geçtiğimiz hafta deprem felaketi yaşanmasaydı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa teklifi kanunlaşacaktı. Meclis’te OHAL’le ilgili cumhurbaşkanı tezkeresinin görüşülmesinin ardından milletvekilleri yeniden depremin yaşandığı illere gittiler. Yaşanan büyük felaket sonrası EYT’liler yeniden bekleyişe geçti. Meclis’in 21 Şubat’ta çalışmalarına başlamasıyla birlikte EYT’nin yasalaşma takvimi de netleşecek.

Afet döneminde kesintisiz eğitim çağrısı

Deprem nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçme kararının alınması üzerine muhalefetten ‘kesintisiz eğitim‘ çağrısı geldi. CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, depremzedelerin barınma sorununun çözümünde önce, turistlik oteller, pansiyon ve devre mülkler gibi alternatiflere öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi.

Karabıyık, bölgelerdeki öğrencilerin eğitim haklarını bir dönem dondurmak veya yatay geçişlerini kolaylaştırmak gibi çözümler de üretilebileceğini kaydetti. İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı, kararı beş maddede değerlendirerek, depremin yarattığı büyük travmanın atlatılabilmesi için, öğrencilerin izole olmaması ve sosyal ortamlarından koparılmaması gerektiğine vurgu yaparak, KYK yurtlarının kullanılmasından önce devlet misafirhaneleri, oteller ve pansiyonlar gibi alternatiflerin değerlendirilebileceğini bildirdi.

Depremzede öğrencilerin uzaktan eğitim için gerekli olan araçlara sahip olmadığı belirtilerek, “Üniversitelerde uzaktan eğitime geçiş kararının KYK yurtlarının kullanılmasından başka bir gerekçesi varsa, bu gerekçe açıkça kamuoyuyla paylaşılmalıdır” denildi.

DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanlığı ise kesintisiz eğitim çağrısı yaparak, okulları açık tutacak önerilerini açıkladı. Deprem bölgesine yakın ve hasar görmeyen illerdeki, temel eğitim kurumlarının ve üniversitelerin misafir öğrenci kapasitelerinin belirlenerek, 15 Mart’a kadar yerleştirmelerin tamamlanmasını önerdi.