Meclis çalışma(z)larının bilançosu

Kuzey Buz Denizi’ni oluşturan arktik alan, doğal dengeyi bozan eylemlerin içinde, bakalım

kim “dur” diyecek.

EKONOMİ gazetenizin TBMM büro şefi arkadaşımız Canan Sakarya’nın 14 Mayıs’ta sona erecek 27. Dönem Meclis çalışmaları konusundaki araştırma haberi bugün gazetemizde yer alıyor. Beş parti ile başlayan yasama dönemi 14 partiye yükseldi. 297 kanun teklifi kanunlaştı ve yasama dönemi sonuna dek yasa sayısının 300’ü aşması bekleniyor. Ama buna karşılık soru önergelerinin çoğu cevabını bulamadı, yasamanın denetim ilkesi hakkı çok sınırlı kaldı.

600 milletvekili ölümler, istifalar ve vekilliği düşürülenlerle milletvekili sayısı 577’e düştü. AK, CHP, HDP, MHP ve İYİ partinin varlığı 14 partiye yükseldi. Buna, mevcut parti listelerinden seçildikten sonra kendi partilerine geçenlerle, partilerinden istifa edip yeni parti kuranlar etken oldu. Parti sayısı, Türkiye İşçi Partisi, Demokrat Parti, Memleket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Saadet Partisi, Yenilik Partisi, Zafer Partisi milletvekillerinin yer almasıyla 14’e çıktı. Şu anda Meclis’te partilerinden ayrılmış, başka bir partiye girmemiş üç bağımsız milletvekili de bulunuyor.

İlk kez altı yasama yılını tamamlayacak olan 27. Dönem meclisinde sadece 297 kanun çıkarılırken, soru önergesi sayısı ‘’rekor sayıyla’’ 80 bini aştı ama çoğu karşılığını alamadı.

Milletvekili sayısının 577’ye düşmesine, ölüm ve vekillikleri düşürülenlerin yanı sıra, kabinede görev alarak milletvekilliğinden ayrılan Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Abdülhamit Gül, Lütfi Elvan, Mehmet Muş ve Bekir Bozdağ, neden oldu. Belediye başkanlığını, milletvekilliğine tercih eden Fatma Kaplan, Tanju Özcan, Adnan Selçuk Mızraklı, Ayhan Bilgen ve Bedia Özgökçe Ertan’la milletvekili sayısı bir başka etkenle gerilemiş oldu. Bu süreçte, HDP’li milletvekilleri Semra Güzel, Musa Farisoğlu, Leyla Güven’ in milletvekillikleri ise düşürüldü. AK Parti’den ayrılırken milletvekilliğini bırakma onurunu gösteren Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba da sayının düşmesinde etkenlerden biriydi.

TBMM’nin 27 dönemi cevaplandırılmayan yazılı ve sözlü soru önergeleri, yetersiz denetim hakkı ve dokunulmazlık konularının milletvekilinin elini-kolunu bağladığı ve yasa yerine en çok KHK‘nın çıkarıldığı bir dönem olarak tarihe geçmeye şimdiden aday görünüyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

Ana Muhalefet Lideri Kılıçdaroğlu hem deprem bölgesine gitti, hem de geceyi çadırda geçirdi, örnek oldu, alkışlıyorum.