Meclis, CHP’nin karşı çıktığı ‘OHAL’i görüşmek için toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini açıklaması ve kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Meclis bugün toplanacak ve OHAL kararını görüşerek oylayacak.

AK Parti Meclis Grubunun milletvekillerine ‘çok önemli ‘ uyarısı ile gönderdiği mesajda “Deprem bölgesi için ilan edilen OHAL kararı görüşülüp oylanacağından Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep milletvekillerimiz hariç diğer tüm milletvekillerimizin 9 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14.00’te TBMM Genel Kurulu’nda hazır bulunmaları önemle rica olunur” denildi.

OHAL kararının Meclis’ten 151’den az olmamak şartıyla toplantıya katılanların yarısından bir fazlasının oyuyla geçmesi gerekiyor. Nitelikli çoğunluk aranmadığı için AK Parti ve MHP milletvekillerinin oyları yeterli. OHAL kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kararın isabetli bir karar olduğunu ve kararlılıkla destekleyeceklerini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Cumhurbaşkanına orantısız sürede orantısız yetki veren OHAL yasasını kesinlikle reddediyoruz. Cumhurbaşkanının yeteri kadar yetkisi var, OHAL yasasını çıkartmak isteyen bu iradeye ve iktidara kesinlikle güvenmiyoruz” derken yapılacak işler için yasaların yeterli olduğunu söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, destek olacaklarını açıkladı. HDP ise Cumhurbaşkanına verilen yetkiler nedeniyle destek vermeme kararı aldı.

Millet İttifakı toplantısı iptal edildi

Millet İttifakı’nın 13 Şubat’ta Saadet Partisi’ni ev sahipliğinden yapılacak olan toplantısı yaşanan deprem felaketi nedeniyle iptal edildi. Cumhurbaşkanı adayının görüşülmesi beklenen toplantının ertelendiği Saadet Partisi’nden yapılan “13 Şubat tarihli Saadet Parti'mizin ev sahipliğinde planlanan Millet İttifakı toplantısı tehir edilmiştir“ açıklaması ile duyuruldu.