Meclis Genel Kurulu çalışmalarına bir hafta verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Genel Kurulu’nun bir hafta çalışmalarına ara vereceği açıkladı. Elitaş, “Bu sabaha karşı ülkemizi derinden üzen 10 vilayeti kapsayan büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldık. Meclis görevinin başındadır. Tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bu hafta TBMM Genel Kurulunun çalışmalarına ara verme kararı aldık. İnsanlarımızın acılarını paylaşmak ve onlara destek olmak için milletvekillerimizle bölgede olacağız” dedi.

Millet İttifakı, işbirliği çağrısı yaptı

Yaşanan depremin ardından ortak açıklama yapan Millet İttifakı, herhangi bir ayrım yapılmaksızın merkezi hükümetin, yerel yönetimlerle güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması gerektiği vurguladı. Yapılan ortak açıklamada, enkaz altında kalan tüm vatandaşların ivedilikle kurtarılması çağrısı yapılırken, şunlar söylendi: “Arama kurtarma çalışmalarında görev alan tüm görevlilerimize Allah’tan güç ve kuvvet diliyoruz. Böyle bir felaket karşısına herhangi bir ayrım yapmaksızın merkezi hükümetin yerel yönetimlerle güçlü bir işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması önem arz etmektedir. Başta AFAD ve belediyelerimiz olmak üzere ilgili tüm devlet kuruluşlarımızın koordinasyon ve titizlik içinde yürüteceği çalışmalarla birlikte milletimizin desteği ve dualarıyla bu zor günleri de aşacağız. 85 milyon tek yürek olarak dayanışma içinde tüm yaralarımızı saracak , bu felaketi birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Afet sürecinde AFAD’ın tam uyarılarının önemle takip edilmesi, hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi, haberleşmelerin SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılmasını, hayati durumlar haricinde telefon görüşmelerinden kaçınılmasını, yolların arama kurtarma ekipleri ve acil yardım araçları için boş bırakılmasını ve yapılacak yardımların ilgili kamu kurumları ve yerel yönetimlerle koordinasyon içinde yürütülmesini, tüm bu hususlara hassasiyetle uyulmasını vatandaşlarımızın bilgisine sunarız. Türkiye olarak kenetlendik. Dualarımız deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımız için.”

AK Parti Adıyaman Milletvekili Taş ailesiyle birlikte enkaz altında

Öte yandan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin depremde enkaz altında olduğu bildirildi. Taş’ın sosyal medya hesabından “Vekilimiz Yakup Taş ailesi birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız...” paylaşımı yapıldı.