Meclis torba teklifi kanunlaştırıp çalışmalarına ara verecek

Ekim ayında başladığı bütçe mesaisini tamamlayan Meclis, bu hafta gündemine ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba teklifi alacak. Limanlarda sözleşme süresini 49 yıla kadar uzatan, Hazineye 200 milyar lira ek borçlanma yetkisi veren, TEDAŞ’ a 2 bin liraya kadar olan borçların silinmesini öngören teklifin yasalaşmasının ardından, Meclisin çalışmalarına 15 gün ara vermesi planlanıyor.

Torba tekliften hem muhalefetin hem de çevre örgütleri ve zeytin üreticilerinin karşı çıktığı zeytinliklerde madenciliğe izin veren madde çıkarıldı.

Ancak, limanlarda işletme süresinin 49 yıla kadar uzatan madde ile teklife komisyon aşamasında giren ve Hazineye 200 milyar lira ek borçlanma yetkisi veren madde muhalefet partileri tarafından eleştirilen maddeler arasında yer alıyor.

Yasa teklifinin kanunlaşmasının ardından, HDP’li Semra Güzel ile DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Karma Komisyondan gelen raporların Genel Kurul’da karara bağlanması bekleniyor.

Bu hafta liderler yılın son Meclis Grup toplantılarını da yapacak. Meclis, vereceği aradan sonra ocak ayından itibaren Emeklilikte Yasa Takılanlar (EYT) ile Anayasa değişiklik teklifini öncelikli olarak gündemine alacak.

“Enflasyon çıktığı gibi inecektir”

Bütçe görüşmelerinin son gününde zincir marketler ve fiyat artışları, bir kez daha Genel Kurul gündemine taşındı. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının kontrolünün sağlanması için sıkı ve etkin bir şekilde denetimlerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Kalaycı, “Türkiye para ve maliye politikaları ile fiyat istikrarını sağlamak için mücadele vermektedir. Ülkemizde ekim ayı itibarıyla yüzde 85,51'e kadar yükselen yıllık enflasyon oranı, kasım ayında 84,39 olmuştur. Ancak gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyon yüzde 102,55 olup artış devam etmiştir. Haksız kazanç sağlayan, insanımızın sofrasına göz diken fırsatçıların yakasından tutulmalı, kirli oyunun bir parçası olarak fiyat etiketlerini kabartanlar deşifre edilerek cümle âleme rezil edilmeli, yaptıklarının bedeli de ödetilmelidir” dedi.

Kalaycı, enflasyonun aralık ayından itibaren yüksek oranlarda tepetaklak düşeceğini söyleyerek, “Adına “baz etkisi” deyin, ne derseniz deyin; neticede, enflasyon çıktığı gibi inecektir” diye konuştu.