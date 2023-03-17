Meclis’te cumhurbaşkanı aday gösterme süreci başladı

Seçim takvimi işlerken siyasi parti gruplarında cumhurbaşkanı ada gösterme süreci başladı. AK Parti Meclis Grubu Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı. Dün basına kapalı toplanan AK Parti Meclis Grubu’nda, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve grup başkanvekillerinin imzasıyla, AK Parti Grubu Genel Kurul Divan Başkanlığına sunulan, “Anayasa'nın 101’nci, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 8’inci maddeleri gereğince 14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösteriyoruz “ yazılı başvuru ele alındı. Toplantının ardından AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Grubu tarafından cumhurbaşkanı adayımız olarak bildirilmesine Grup Toplantısına katılan milletvekillerimizin oy birliğiyle karar verildi” açıklaması yaptı.

Öğleden sonra da MHP Grubu toplanarak, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı aldı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı MHP olarak aday gösterme kararı aldıklarını belirterek, “ ‘Aday belli karar net’ diyoruz ve bu net olan kararımızı da bugün itibariyle resmi bir karar ve imza altına almış olduk. Önümüzdeki günlerde Yüksek Seçim Kurulu’na MHP grubu olarak müracaatımızı yapacağız” dedi. Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular 19 Mart’ta başlayacak. Cumhur İttifakı gelecek hafta YSK’ya Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin başvuruyu yapacak. Aynı şekilde CHP grubu da önümüzdeki hafta pazartesi günü kapalı grup toplantısı yaparak Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin grup kararı alacak.

CHP ve İYİ Parti 25 ilde işbirliği yapacak

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nu ortak aday olarak belirleyen Millet İttifakı, milletvekili listeleri üzerindeki çalışmalara odaklandı. İYİ Parti’nin kendi listelerini yapacağını belirten İYİ Parti kaynakları, 25 ilde ise CHP ile işbirliğine gidileceğini açıkladılar. İYİ Parti kurmayları, “ Daha önce 40 il olarak planlanmıştı ancak daha sonra 25 ilde işbirliği öngörüldü. Doğu ve güneydoğu ile küçük illeri kapsayan 25 ilde listeleri CHP ile birlikte yapacağız. İşbirliğine gidilen yerde kimin oyu fazlaysa o partinin adayı birinci sırada, diğer partinin adayı ikinci sırada yer alacak, o ilde daha güçlü olan parti liste çıkaracak. Oyu yüksek olan partinin listesinde o partinin adayı birinci sırada, diğer partinin adayı ikinci sırada yer alacak” bilgisini verdiler.