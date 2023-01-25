Mehmet Kalyoncu ‘baba ve oğul’ ilişkisini notalara döktü

Ekim 2021’de Hikayeler ve Liderler başlıklı köşeyi yazmaya başladığımda ilk konuğum Kalyon Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Başkanı Mehmet Kalyoncu olmuştu. Ancak Kalyoncu ile projelerini değil müzik tutkusu ve bestelerini konuşmuştuk. Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde 9 yaşında eğitime başlayan, ileri derecede piyano çalan ve bu yeteneğini London School of Music sertifikasıyla belgeleyen Kalyoncu, pandemi dönemini fırsat bilerek bestelerini düzenledi ve bunları paylaşmaya da başladı. Kalyoncu, son olarak ‘Baba ve oğlu’ adını verdiği bestesini sosyal iş ağında paylaştı.

Baba ve oğul ilişkisini dünyadaki en özel ilişkilerden biri olan nitelendiren Mehmet Kalyoncu, duygularını şöyle dile getirdi:

‘Babamla omuz omuza İstanbul Havalimanı gibi birçok anlamlı işi başardık’

“Baba ve oğul ilişkisi güçlü ve sağlıklı olduğunda dünyayı iyileştiren ve geliştiren bir ilişki. Peygamberler tarihinde dahi bu ilişki ile alakalı çokça öğreti var. Yakın tarihte üzerine onlarca şarkı ve film yapılmış. Tabi hepimizin bildiği Çağan Irmak’ın Babam ve Oğlum’u en derin iz bırakanlarından. Bu kadar önemli bir ilişkide babalar olarak üzerimize çok sorumluluk düşüyor. Bana babamla omuz omuza vererek başta İstanbul Havalimanı olmak üzere birçok anlamlı işi birlikte başarmak nasip oldu. Bu süreç bana çok şey öğretti ama ilk sıraya şunu koyarım; eğer babalar çocuklarıyla birlikte anlamlı bir işle uğraşmazlarsa birbirleriyle uğraşırlar. Kendisinden daha büyük idealleri olan, dert sahibi babaların bu dertlerine ailelerini dahil edebilmeleri ilişkiyi çok güçlendiriyor. Bir yandan da aslında bizim için hayat anlayışımızda çok önemli bir yer tutan ana-baba duası almak aslında her şeyin özeti. Bu parçamı babalar gününde paylaşmayı düşündüm ancak baba sevgisi aynı anne sevgisi gibi tek güne sığdırılamayacak kadar büyük, bunu en iyi anne, babasını kaybedenler bilir.”

2022’de Anadolu’daki kadınlardan 1 milyon 400 bin ürün aldı

2018 yılında kurulan Kadınların Elinden, Anadolu'daki kadın üreticilerin doğal ve organik ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Bir yandan da kadın kooperatifleri ile çalışarak onların ekipman, hammadde, lojistik, paketleme ve teknoloji gibi birçok alanda sorunlarını çözüyor. Kadınların Elinden’in kurucusu ve CEO’su Mustafa Alp Dumrul, 2022 yılı faaliyetlerini paylaştı. “2022 yılında Anadolu’nun topraklarında üretilen 1 milyon 400 bin ürünü hak ettiği değerde aldık ve İsviçre başta olmak üzere dünyanın sayılı ülkelerinde satılabilecek forma, paketlemeye ve üst düzey standartlara dönüştürdük” diyen Dumrul, 3 yıldır 100 binden fazla kurumsal hediye paketi hazırladıklarına da dikkat çekti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü için hazırlandıklarını kaydeden Dumrul, şöyle devam etti: “400’den fazla kadın üreticinin kooperatiflerinde ürettiği çeşitli ürünler ve destekleyici bazı ürünlerle hediye paketleri hazırlıyoruz. Geçtiğimiz 4 yıllık serüvende 800’den fazla kurumsal şirketle hediye paketleri yaptık. Bu sene hayata geçirdiğimiz 2200 metre karelik Ataşehir operasyon merkezimizle birlikte günlük 5 bin paketten fazla paket hazırlayabilen uçtan uca bir operasyon gücümüz var. Aralık ayında yeni yıl paketleriyle kurumsal müşterilerimize 22 bin 500 paketi Garanti BBVA’nın yılbaşı paketi başta olmak üzere 50 binden fazla marka özelleştirilmesi yapılmış hediye paketi hazırladık.”