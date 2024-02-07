  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Merkez bankaları siyaset yapar

Merkez bankaları siyaset yapar

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Dünya piyasalarında son dönemde ilginç fiyatlamalar gözleniyor. Birkaç aydır, Amerikan tahvil fiyatları yükselirken (piyasa faizleri düşerken), hisse senedi fiyatları artıyor. Amerikan endeksleri rekor kırarken, kripto paralar güçlüyken, Çin’in en önemli borsa endeksi Şangay Endeksi’nin beş yılın en düşük seviyesinde olması absürt fiyatlamaların son örneğidir.

Bu şekilde devam etmez. Bir noktada bazı finansal varlıkların havlu atması gerekiyor. Şangay Endeksi öyle bir seviyeye geldi ki, daha da düşerse diğer finansal varlıkların etkilenmemesi mümkün değildir. Bu endeksteki çöküş sürerse, dolar güçlenebilir. Tabii doları etkileyecek en önemli faktör, faiz seviyesi olacaktır.

Fed’in martta faiz indirmesi sürpriz olur vurgusunu iki aydır yapıyorum. Fed Başkanı Powell geçen hafta “Mart erken” sinyalini verdi. Fed için en önemli veri olan istihdam verisi, geçen cuma çok iyi geldi. Martta ve nisanda çok zayıf istihdam raporları gelirse, Fed mayıs indirimini gündemine alabilir. Ben şu aşamada haziranda indirim bekliyorum. Fed’in Aralık 2023’te durup dururken, ekonomik veriler çok güçlü olduğu hâlde güvercin ifadeler kullanmasını, başkanlık seçimi dışında açıklayamıyorum. Sonuçta sadece Fed değil, hiçbir merkez bankası Trump’ın başkan olmasını istemiyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Trump gelecekse dolar 31 Ocak 2024
Euro bölgesindeki durum      24 Ocak 2024
Döviz piyasalarında sert hareketler görülebilir 17 Ocak 2024
Seçimin hızlandırıcı etkisi olabilir 10 Ocak 2024
Tek bir sorunun yanıtı aranıyor 03 Ocak 2024
2024’ün sürprizi Çin olabilir 27 Aralık 2023
Altın sessiz 20 Aralık 2023
Spekülatörler euro alıyor 13 Aralık 2023
Fed konusunda dikkatli olunmalı 06 Aralık 2023
Yeni bir risk barometresi lazım 29 Kasım 2023