Merkez bankaları siyaset yapar

Dünya piyasalarında son dönemde ilginç fiyatlamalar gözleniyor. Birkaç aydır, Amerikan tahvil fiyatları yükselirken (piyasa faizleri düşerken), hisse senedi fiyatları artıyor. Amerikan endeksleri rekor kırarken, kripto paralar güçlüyken, Çin’in en önemli borsa endeksi Şangay Endeksi’nin beş yılın en düşük seviyesinde olması absürt fiyatlamaların son örneğidir.

Bu şekilde devam etmez. Bir noktada bazı finansal varlıkların havlu atması gerekiyor. Şangay Endeksi öyle bir seviyeye geldi ki, daha da düşerse diğer finansal varlıkların etkilenmemesi mümkün değildir. Bu endeksteki çöküş sürerse, dolar güçlenebilir. Tabii doları etkileyecek en önemli faktör, faiz seviyesi olacaktır.

Fed’in martta faiz indirmesi sürpriz olur vurgusunu iki aydır yapıyorum. Fed Başkanı Powell geçen hafta “Mart erken” sinyalini verdi. Fed için en önemli veri olan istihdam verisi, geçen cuma çok iyi geldi. Martta ve nisanda çok zayıf istihdam raporları gelirse, Fed mayıs indirimini gündemine alabilir. Ben şu aşamada haziranda indirim bekliyorum. Fed’in Aralık 2023’te durup dururken, ekonomik veriler çok güçlü olduğu hâlde güvercin ifadeler kullanmasını, başkanlık seçimi dışında açıklayamıyorum. Sonuçta sadece Fed değil, hiçbir merkez bankası Trump’ın başkan olmasını istemiyor.