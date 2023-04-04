MHP, 7 Nisan’da aday listesini YSK’ya verecek, CHP Parti Meclisini topluyor

Milletvekili listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacağı son tarih olan 9 Nisan tarihine için geri sayım sürerken siyasi partilerde listelere son şekli verilmeye başlandı. MHP, 7 Nisan Cuma günü milletvekili listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na vereceğini açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu’nun hazırladığı geçici aday listesinin, Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye dün sunulduğunu belirterek, kesin aday listesini 7 Nisan’da kamuoyuna açıklayacaklarını ve aynı gün Yüksek Seçim Kurulu’na sunacaklarını açıkladı. Yalçın, milletvekili aday adayı başvurularının 21 Mart’ta sona ermesinin ardından Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu’nun aday adaylarının; eğitim durumları ve adli sicil kayıtları başta olmak üzere, hukuki ve mesleki normları taşıyıp taşımadıklarının Komisyon tarafından titizlikle ele alındığını belirtti.

8 Nisan’da CHP, Parti Meclisi toplanıyor

3 bin 500 milletvekili aday adayının başvurduğu CHP, teşkilatlara yazı göndererek, aday olarak görmek istedikleri isimleri Genel Merkeze bildirmelerini istemişti. Bu süre dün sona erdi ve bildirilen isimler Genel Merkez’de oluşturulan komisyonda değerlendirmeye alınmaya başlandı. Oluşturulacak liste daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulacak. CHP, Parti Meclisi’nin milletvekili aday listeleriyle ilgili 8 Nisan tarihinde toplanması bekleniyor. Bu toplantı da milletvekili aday listesi PM’ye sunulacak. Kılıçdaroğlu’na geçtiğimiz Şubat ayında yapılan PM toplantısında milletvekili aday listelerini belirleme konusunda tam yetki verilmişti.

“Asgari ücretlinin 1047 lirası eridi“

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, mart ayı enflasyon verilerini asgari ücret üzerinden değerlendirdi. Ağbaba, bu yılın ilk üç ayında asgari ücretlinin 1047 lirasının, en düşük memur aylığının ise 1262 lirasının enflasyon karşısında eridiğini belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “ ENAG yıllık enflasyonu 112,51, ısmarlama TÜİK verilerinde ise 50,51 olarak açıklandı. Yani sokağın hissettiği enflasyonla, sarayın talimatla açıklattığı enflasyon arasında 62 puan fark bulunuyor. Öte yandan makyajlı TÜİK verilerinde dahi asgari ücretlinin, memurun kaybı gizlenemiyor. TÜİK verilerinde dahi üç ayda; asgari ücret 1047 TL kaybederek 7459 TL’ ye, en düşük memur maaşı 1262 TL kaybederek 9179 TL’ ye düştü. Yapılan zamlar üç ayda enflasyon karşısında tam anlamıyla buhar oldu” değerlendirmesi yaptı.