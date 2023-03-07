Millet İttifakı’nda yol kazası ve sonrası

Millet İttifakı’nda geçen hafta yaşanan “yol kazası” sonrası her şeyin aynı olması beklenemez…

Millet İttifakı, 9 ana başlıklı 75 alt başlıklı Ortak Politikalar Mutabakat Metni ve 84 maddelik Anayasa Metni konusunda mutabakatın ardından, 3 Mart’ta ittifakın cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplandı. Bu toplantıda 5 parti lideri cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verirken, İYİ Parti Lideri Meral Akşener, CHP’li iki belediye başkanının ismini önererek anket yapılması ve kararın sonradan alınmasını istedi. Akşener’in bu önerisi kabul edilmedi. İsimin açıklanması, 6 Mart Pazartesi gününe bırakılırken, partilerin yetkili kurullarının bilgilendirileceğine yönelik metin hazırlandı. Akşener dahil bütün liderler metni imzaladı.

Ancak Akşener, kendisine Kılıçdaroğlu’nun isminin dayatıldığını ileri sürerek ittifaka yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bu, toplumda “6’lı Masa dağıldı” yorumlarına neden oldu. ”Millet İttifakı’nda bir yol kazası” meydana geldi.

Masanın diğer ortakları aynı sertlikte karşılık vermeden, yeni bir ara toplantıyı Saadet Partisi’nde yapma kararı aldılar. CHP’li belediye başkanları Kılıçdaroğlu’na destek konusunu tekrarlayan mesajlar açıkladı. Yavaş ve İmamoğlu, Akşener’le görüşme talebinde bulundu ancak talep reddedildi.

Bu arada İYİ Parti sözcüleri, “Masadan biz kalkmadık, masadayız. Onlar kalktı” açıklamasını yaptılar. Cumhur İttifakı’na katılmayacaklarını belirttiler. Millet İttifakı’nda hazırladıkları metinlere sadık olduklarını söylediler.

BBP lideri Destici ve bazı AK partililer Akşener’e, “Cumhur ittifakına katıl” çağırısı yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Biz düşen taşları toplamayız. Yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Millet İttifakı’nda “Tek adam rejimine” en sert eleştirileri İYİ Partililerin yaptığı bilindiği için, ”Bir yol kazası oldu. Eskisi gibi olmasa da Millet İttifakı’nın, rejimi değiştirme çabalarının devam edeceği görülüyor” diyebiliriz. Ama bu yol kazası sonrası, her şeyin aynı olması da beklenemez.

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevlerine getirilmesine yönelik teklifinin kabul edilmesi üzerine dün 6’lı Masa’nın Saadet Partisi’ndeki toplantısına katılma kararı aldı. Tüm liderler akşam saatlerinde ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığının kabul edildiğini açıkladılar ve yola devam kararı aldılar. ”Yol kazası” sonrası gelişmeler böyle yaşandı. Hayırlı olsun…

GÜNÜN SÖZÜ:

Bakalım seçime kadar şaşırtıcı hangi gelişmelerle karşılaşacağız.