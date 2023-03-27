Mosder Başkanı Mustafa Balcı: Antakya mobilya ve ihracat için önemli, iş gücü dağılmamalı

MOSDER BAŞKANI MUSTAFA BALCI, SANAT VE BİLGİ GÖÇÜNÜN ÖNLENMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULUYOR:

‘Antakya mobilya ve ihracat için önemli, iş gücü dağılmamalı’

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER), 6 Şubat’ta gerçekleşen deprem felaketinden sonra bölgeye yardıma odaklandı. MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, yönetim kurulunu topladı ve 65 üye firmayla yardım kampanyası başlattı. AFAD’A 2,5 milyon TL’nin üzerinde nakdi yardım iletildi. MOSDER üyesi firmalar, ihtiyaç olan bölgelere hızla battaniye, kuru gıda, çadır, kumanya, giyecek ve ısıtıcı gibi temel ihtiyaçları gönderdi, göndermeye de devam ediyor. Kahramanmaraş’ta AFAD koordinasyonunda MÜSİAD’ın kurduğu 2000 konteyner için Mobilya Dernekleri Federasyonu ile iş birliği yapıldı. Konteynerlerin içi MOSDER üyelerinin bağışladığı karyola, yatak, üçlü koltuk, iki kapılı dolap, çalışma masası gibi mobilyalar döşenmeye başlandı. Bu çerçevede şu ana kadar 4,100 parça mobilya gönderildi.

Mustafa Balcı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Weltew Home da depremzedeler için Kahramanmaraş Elbistan’da 300 kişinin barınabileceği çadır kent ile seyyar mutfak kurdu. Balcı, “İlk etapta tüm üyelerimizle yatak ve yorgan gibi acil ihtiyaçların üretimine odaklandık. Biz de depremden hemen sonra firmamızda sabaha kadar çalışıp yatak ve minder ürettik. Acil ihtiyaçlara cevap vermeye çalıştık. Ne olursa olsun dünya dönüyor. Her sorunu aşacağımıza, birlikte yaraları saracağımıza inanıyoruz” diye konuşuyor.

‘Ortadoğu’ya açılan kapı, ihracat için ileride önemi artacak’

Deprem bölgesindeki göçün önlenmesi gerektiğine dikkat çeken Mustafa Balcı, özel teşvik ve prim sistemlerinin devreye alınması gerektiğini vurguluyor. “Bölgedeki iş gücünün dağılmaması gerekiyor” diyen Balcı, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Antakya’ya gittim, çok ağır hasar var, çok acı var. Küçük sanayi sitesinde ise hasar var ama ayakta kalmış. Barınma ihtiyacına cevap verilebilirse küçük sanayi sitesinde üretime başlanabilir. Sonuçta Antakya kadim bir şehir. Mobilya açısından çok önemli. Mobilya kültürü ve el maharetinin devam etmesi, bölgeden sanat ve bilgi göçünün önlenmesi lazım. Ayrıca ihracat açısından da önemi büyük. Çünkü Ortadoğu’ya açılan bir kapı. Gelecekte önemi daha da artacak. O kapı da kapanmamalı. Antakya’yı, Hatay’ı korumamız gerekiyor.”

‘İş için kapımızı çalan hiçbir depremzedeyi geri çevirmeyeceğiz’

Mustafa Balcı, Weltew Home olarak 100 depremzedeyi işe almayı taahhüt ettiklerini, 20’sinin işe başladığını anlatıyor. Sektör olarak bu konuda hassas olduklarını kaydeden Balcı, şöyle devam ediyor: “Depremzede olduğunu söyleyip gelen hiçbir kişi geri gönderilmiyor ve ona bir iş yaratılıyor. Hepimizin kapısı depremzedelere açık. Bütün üyelerimizle toplantı yaptık ve bu konuda karar aldık. İstanbul’dan Kayseri’ye her yerde üyelerimizin kapıları iş isteyen depremzedelere açık.”

‘KDV iadeleri çok geç ödeniyor, krediye zor ulaşılıyor’

Mustafa Balcı’nın verdiği bilgiye göne, Türk mobilya sektörü geçen yıl 4,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Hedef 2023 yılında bu rakamı 5 milyar doların üzerine çıkarmak. Balcı’nın şirketi Weltew Home, sektörünün önde gelen oyuncularından. Yurtiçinde 135 mağazası, yurt dışında 85 show rooom’u olan şirketin aylık 9 bin parça üretimi var. Bu yıl yurt içinde 40, yurt dışında 35 mağaza açmayı planlıyor. Ortadoğu ve Afrika’da güçlü olan şirket bu yıl Fildişi Sahili ve Nijerya’da mağaza açmaya hazırlanıyor. Weltew Home, 2022 yılında 850 milyon TL ciro yaptı. Bu yıl hedef 1 milyar 750 milyon TL ciroya ulaşmak.

Sektörün en büyük külfetinin lojistik olduğunu anlatan Balcı, KDV iadelerinin de çok geç alınabildiğini vurguluyor ve ekliyor: “Zaten finansman sıkıntısı var, kredilere de çok zor ulaşılabiliyor. İstanbul ve İnegöl’de bunun için özel vergi iadesi merkezleri kurulmalı. KDV’lerimizi zamanında alalım ki çalıştıralım ve yine katma değer yaratalım.”