Muadil parfüme talep patladı yeni fabrikayı devreye alacak

Ekonomik gelişmeler ve kurlardaki artış birçok kişinin lüks parfüm keyfine darbe vurdu. Ve bu kitlenin hatırı sayılır bölümü muadil parfüme yöneldi. Bu pazarda son yıllarda çok ciddi büyüme var, marka sayısı da rekabet de artmış durumda…

Tüketicinin ihtiyacına uygun fiyatlı muadil parfümleriyle cevap veren markalardan biri de Loris Parfüm. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Okuyucu ile bir araya geldik ve hem markayı hem de sektörü konuştuk. Sektörde 17 yılı geride bıraktıklarını anlatan Okuyucu, bu yılı yurt içi ve yurt dışında 500 mağaza ile kapatacaklarını vurguladı. 2024 yılında 650 mağazaya ulaşmayı planladıklarını kaydeden Okuyucu, 150 yeni mağazanın 100’ünün yurt dışında açılacağını anlattı.

İki yıl öncesine göre Avrupa’da da Türkiye’de de muadil parfüm kullanımının arttığını belirten Okuyucu, “Avrupa’da ünlü markalar mağaza kapatıyor. Biz onların boşalttığı yerlere giriyoruz. Almanya, Hollanda ve Polonya’da böyle 50 mağaza açtık. Avrupa’daki enflasyonu fırsata çevirdik” dedi.

Amerika ve İngiltere pazarına yönelik çok ciddi büyüme planları yaptıklarını söyleyen Okuyucu, şöyle devam etti:

Hedef iki yılda İngiltere’de 100, ABD’de 150 mağazaya ulaşmak

“Yurt dışına Rusya ile açılmıştık ve o bizim için sıçrama tahtası oldu. Şu anda orada 10 mağazamız var. Avrupa ve Orta Doğu’da çok ciddi bir marka bilinirliğimiz var. Almanya, Hollanda, Polonya iyi olduğumuz pazarlardan. Şimdi İngiltere’de büyüyeceğiz. İki mağazamız var. Üçüncü mağazayı Oxford’da açacağız. Hedefimiz iki yıl içinde İngiltere’de 100 mağazaya ulaşmak. ABD’de New Jersey’de ofis kurduk. Amazon’da mağaza açacağız. Fiziki mağaza açma hedefimiz de var. Orada da iki yıl içinde 150 civarında mağazaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Suudi Arabistan da planlarımız arasında. 2024 yılında bu ülkeye gireceğiz.”

Yeni fabrikaya 350 milyon TL’lik yatırım yapacak

Gebze’de 6 bin metrekarelik fabrikada üretim yaptıklarını ifade eden Fehmi Okuyucu, gelen siparişlere yetişmek için yeni fabrikaya geçeceklerini söyledi. Okuyucu, “350 milyon dolarlık yatırım yapacağız ve yine Gebze’de 25 bin metrekarelik kapalı alana sahip fabrikaya geçeceğiz. Sadece parfüm değil duş jeli, oda parfümü gibi pek çok kategoride üretim yapıyoruz. Özellikle son 1 yılda ihracatımız çok arttı. Talebe yetişmek için üretim hattını büyüttük. 2024’te taşınacağımız yeni fabrikayla üretim kapasitemiz üçe katlanacak” diye konuştu.

Sektörde kardeş kardeş rekabet ediyorlar!

Fehmi Okuyucu Siirtli… 1991 yılında ailesiyle İstanbul’a gelmiş. İstanbul’daki ilk işi gıda sektöründe olmuş. Market işletirken bir arkadaşının tavsiyesiyle kozmetik ürünleri satmaya başlamış. Kendi tabiriyle ‘iyi üretici bulamayınca’ kardeşi Hilmi Okuyucu ile birlikte üretim yapmaya karar vermiş. 2006 yılında şirket kurulmuş, ilk mağaza Maltepe’de açılmış. Aradan geçen 17 yılda satış noktalarının sayısı 250’si yurt dışında olmak üzere 500’e ulaşmış durumda. Şimdi bütün marka ve çalışmalarını Fragino adını verdiği çatı şirketin altında toplayacak. Bu arada iki kardeşin yolu işe başladıktan üç yıl sonra ayrılmış. Hilmi Okuyucu da Eyfel markasıyla parfüm işine devam etmiş ve o da şu anda yurt içi ve yurt dışında büyümeye devam ediyor. Fehmi Okuyucu, “Kardeş rekabeti güzel” diyor.

Fiyatlar arttığı için parfüm hediye seçenekleri arasından çıktı

Loris Pazarlama Müdürü Pınar Demir’in sektörle ilgili bir araştırmadan verdiği bilgiye göre premium parfüm pazarının büyüklüğü 2022’de 3.5 milyar TL oldu. Bu rakam 2021 yılında 2,7 milyar TL idi. 2023 yılında pazar büyüklüğünün 6.6 milyar TL olması bekleniyor. Dünya ünlüler dahil markalı ürünlerin pazardaki payı yüzde 80’in üzerinde… Türkiye’de insanlar yılda iki kere kendine parfüm alıyor. Kurlardan dolayı parfüm fi yatları yükseldiği için artık parfüm hediye olarak alınmıyor.