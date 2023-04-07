Niyazi Dalyancı: Adalet arayan bir melek…

Niyazi Dalyancı, 1943’te İstanbul’da dünyaya geldi. Beykoz ilkokulu ve Robert Kolej’i bitirdi ve İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 1965 yılında 22 yaşında Türk Haberler Ajansında dış haberler muhabiri olarak çalışmaya başladı. 1974 yılında Cenevre’de Kıbrıs barış görüşmelerini izleyip haberlerini yaptı.

1978’de Saddam’ın saldırılarından İran sınırında dağlık bölgeye yerleşen Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Celal Talabani ve Keko Ekrem’le Kandil Dağı’nda yaptıkları söyleşi, Alman, İngiliz ve İskandinav televizyonlarında yayınlandı. Bu söyleşi önemli yankı yaptı ve 1979 yılında televizyon haberciliği dalında ödüle layık görüldü.

Bedri Kayabal ile birlikte 1982’de yabancı televizyonlar için habercilik yapan Bağımsız Basın Ajansı’nı kurdu. BBC ve yabancı radyolara yaptığı sıcak ve nesnel Türkiye haberleri veren çalışmalar içinde oldu.

Dostum Niyazi, siyasette de yer aldı, etkili bir Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi oldu. Barış Derneği yönetim kurulunda yer aldı. 12 Eylül Darbesi’nde kapatılan 28 bin dernek arasında Barış Derneği de vardı. Şubat 1982’de Başkan Mahmut Dikerdem ve Reha İsvan’la birlikte tutuklandı. Yargılaması 141-142. maddelerin kaldırılmasına kadar sürdü. Davası sürerken Barış Derneği Nobel Barış ödülüne aday gösterildi.

Etkin gazetecilik dönemi sonrası Niyazi dostum Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi oldu. Dalyancı son yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde görev üstlendi. Mart ayında 80 yaşında yitirdiğimiz Dalyancı’nın iki çocuğu vardı.

THA’da 1970’li yılların sonunda o yazı işleri müdürü, ben haber müdürü olarak birlikte çalıştık, çok güzel habercilik yaptık, dostluğun tadına vardık.

Zaten O’nun, Sedat Ergin’in cenazesinde kullandığı sözlerdeki gibi, “Dev bir kalbi bütün insanlığın iyiliği için atardı.”

Sedat’ın sözleriyle, “O insan görünümlü meleği” özleyerek anıyorum…

GÜNÜN NOTU:

Seçime doğru Türkiye, bu kez Varlık Fonu mal varlığına karşılık 790 milyon Euro’luk borçlanma yaptı.