Ocak ayında 73 hisse %10 üzeri prim yaptı

Ocak ayında BIST 100 Endeksi %1,75 yükseldi. Borsada işlem gören 73 hissenin fiyatı yüzde 10’un üzerinde performans sergiledi. BIST 30’da güçlü getiri sağlayanlar ulaştırma ve telekomünikasyon hisseleri oldu.

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz ocak ayında endeks yüzde 1,75 yükseliş kaydetti. Bu sürede borsada işlem gören 73 hisse yüzde 10 üzeri değer kazandı. Yükselen 73 hisseden sadece altısı BIST 30 Endeksi’nde yer alıyor. Ocak ayında Aselsan yüzde 22,34 yükselirken Turkcell yüzde 16,49, Türk Telekom da yüzde 16,26 yükseldi. Ulaştırma ve telekomünikasyon hisseleri dikkat çekti. Öte yandan Emlak Konut GMYO yüzde 12.11 oranında yükselirken Tofaş Fabrika, yüzde 8.48 getiri ile öne çıktı.

BIST 100-30’da öne çıkanlar

BIST 100 Endeksi’nin BIST 30 dışındaki hisseleri arasında en fazla kazandıran Halk Bankası oldu. Banka hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 25,80 oranında getiri sağlayarak yatırımcılarını sevindirdi. Onu Margün Enerji yüzde 19,48 ve Vakıflar Bankası yüzde 17,75 ile takip etti.

BIST TÜM-100’de en çok kazandıranlar

Hisseler daha geniş çerçevede değerlendirildiğinde, ocak ayında en yüksek getiriyi sağlayanın Pera Yatırım Holding olduğu gözleniyor. Hisse, yüzde 67,25 gibi hayli yüksek bir artış gösterdi. İkinci sırada Sanifoam Endüstri yüzde 43,76, üçüncü sırada gelen Ral Yatırım Holding ise yüzde 36,76 ile öne çıktı.

TL varlıklara ilgi devam eder

1 Şubat itibarıyla TL vadeli mevduat ve para piyasası fonlarında değerlendirilen birkimlere uygulanan stopaj oranlarındaki indirim kaldırıldı. Hisse senedi fonlarda ise sıfır stopaj devam edecek. Artan vergiye rağmen TL varlıklara yönelik ilginin devam etmesi bekleniyor.

ZEYNEP’E SOR

ALIM MI, SATIM MI?

Alım; getiri potansiyeli, çeşitlendirme, pasif gelir, uzun vadeli, fırsat. Bağlanan sermaye, zamanlama ve düşüş riski, işlem maliyeti, bekleme zorluğu.

Satım; kâr realizasyonu, riski azaltma, likidite, düşüşten korunma. Fırsat maliyeti, dalgalanma, yanlış zamanlama, portföy dengesizliği.

Son sermaye artırımını 2016 yılında yapmıştı. Öte yandan her yıl nakit temettü ödemesi var

Eczacıbaşı İlaç’ın kayıtlı sermaye tavanı süresini uzatması sermaye artırımı anlamına gelir mi? / İsmail Baykal

İsmail, kayıtlı sermaye sistemi, halka açık şirketlerin ihtiyaç duydukları takdirde sermayelerini belirli bir üst limite kadar artırabilmelerine olanak tanır. Şirketler, SPK tarafından onaylanan kayıtlı sermaye tavanı içinde, genel kurul kararı olmaksızın, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımına gidebilirler. Böylece finansman ihtiyaçlarını hızlı ve esnek bir şekilde karşılarlar. Eczacıbaşı İlaç da süresi dolan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresini 2029 yılına uzatıyor. Şirket geçen sürede son sermaye artırımını ise 2016 yılında %25 olarak gerçekleştirdi. Bununla birlikte her yıl düzenli temettü ödemesi yapıyor.

Radar Entegrasyon Merkezi’ni hayata geçirdi. Yeni tesis inşası da başlıyor. İhracatı artacak

Aselsan’ın radar yatırımının firmaya katkısının ne boyutta olacağı hakkında bilgi alabilir miyim? / Şafak Çiçek

Şafak, radar sistemleri, savunma sanayisinin kritik alanlarından biridir. Modern savunma ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak için yüksek teknolojili yatırımları gerektirir. Aselsan, radar teknolojilerinde küresel ölçekte öne çıkan bir oyuncu konumunda ve kabiliyetlerini her geçen gün artırıyor. Şirketin radar teknolojisine yaptığı yatırımlar, sadece Türkiye için değil, aynı zamanda ihracat pazarları için de stratejik bir öneme sahip. Firma, 50 milyon dolar yatırımla Radar Entegrasyon Merkezi’ni devreye aldı. Ayrıca radar üretim kapasitesini 3 katına çıkaracak olan yeni tesis inşası da başladı. Yatırımlar, ihracatını büyütecek.

YATIRIM FONLARI

Türkiye Hayat ve Emeklilik’in VGD Fonu, yıllık %58 performans gerçekleştirdi

VGD Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, portföyünün ağırlığını kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırarak yatırımcısına değer sağlıyor. Fonun portföyünün %51,75’i kıymetli madenlere dayalı kamu kira sertifikalarında, %16,38’i BYF katılma paylarında ve %15,29’u doğrudan kıymetli madenlerde değerlendiriliyor. Fonun büyüklüğü 2,88 milyar TL. Pazar payı %42,16 ile dikkat çekiyor. Yıllık yönetim ücreti %1 seviyesinde olurken 124.800 yatırımcısı bulunuyor. Son bir yılda %58,26 getiri sağlayan fon, küresel piyasalardaki belirsizlik dönemlerinde yatırımcılarına güvenli liman niteliği sunuyor. Yüksek riskli varlıklardan kaçınan ve altın gibi kıymetli madenlere dayalı varlıklara yönelmek isteyen yatırımcılar için alternatif bir seçenek sunuyor.

TAHVİL

Creditwest Faktoring, TLREF+%3 faizden bono ihraç etti

Creditwest Faktoring, nitelikli yatırımcılara 30 Ocak 2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 65.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%3 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 29 Ocak 2026 olacak.

TLREF+%3 YILLIK FAİZ

30 Ocak tarihli TLREF 44,53 seviyesinde bulunuyor. Creditwest Faktoring’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %3 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFTPFC12616 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EMLAK KONUT GMYO

2025 hedeflerini paylaştı. Yıl sonunda 12 milyar TL kâr öngörüyor. Tutar 9 aylık kârın 3 katı

Emlak Konut GMYO, 2025 yılına yönelik satış ve gelir beklentilerini yatırımcısı ile paylaştı. Şirket, devam eden ve planlanan projeler kapsamında toplam 7.522 adet bağımsız bölüm satışı ile 856.447 m2 brüt satış alanına ulaşmayı hedefliyor. Bu satışların KDV hariç toplam değerinin 77,18 milyar TL olmasını öngörüyor. Ayrıca, 280.000 m2 alanı 5 milyar TL bedelle satmayı planlıyor. Emlak Konut GMYO, 2025 yılı net kâr beklentisini ise 11,98 milyar TL olarak açıkladı. Geçtiğimiz yılın dokuz aylık dönemindeyse 3,39 milyar TL kâr elde etti. Söz konusu öngörülerin mevcut piyasa koşulları ve ekonomik gelişmelerin beklentilerle uyumlu gerçekleşmesi durumunda ulaşılacak rakamlar olduğunun ise altı çizildi. Değişiklikler halinde hedeflerin de yeniden gözden geçirileceği ifade edildi.

AKFEN İNŞAAT

Grup şirketinin projelerinin inşaasını üstlenecek. Ocakta borsaya gelen hissede satış var

Akfen İnşaat, Akfen Yenilenebilir Enerji ile YEKA GES-2024 kapsamında gerçekleştirilecek projelerin inşaat işlerini üstlenmek üzere sözleşme imzaladı. Anlaşma doğrultusunda, Akfen Yenilenebilir’in bağlı ortaklıkları aracılığıyla katıldığı YEKA GES- 2024 yarışmalarında üstlendiği projelerin tüm inşaat işleri Akfen İnşaat tarafından yerine getirilecek. Varılan anlaşmayla Akfen İnşaat’ın yenilenebilir enerji projelerindeki rolü ve faaliyetleri artacak. Aynı zamanda Akfen Yenilenebilir’in YEKA projelerindeki yatırımlarını daha hızlı ve etkin şekilde hayata geçirmesi mümkün olacak. Geçtiğimiz ocak ayında 38,70 TL’den halka arz olan Akfen İnşaat, ilk günden başlayan satışlarla geriledi. Halka arz fiyatının altına inen hissenin yükselmesi için alıcı güçlenmeli.

MİA TEKNOLOJİ

Teknoloji odaklı çalışıyor. Madencilik için departman kurdu. Mikro mobilite projesi onaylandı

Mia Teknoloji, stratejik hedefleri doğrultusunda madencilik sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtiyor. Bu çerçevede inovasyon ve hizmet odaklı çözümler sunma amacıyla maden teknolojileri departmanını kurdu. Yeni departman; yapay zeka ve büyük veri destekli maden arama ve rezerv tespiti, IoT tabanlı saha izleme sistemleri, sürdürülebilir madencilik uygulamaları gibi alanlarda çözümler sunacak. Böylece rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Diğer taraftan şirket, Mikro mobilite araçlarının IoT ve API altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalarında da ilerleme kaydetti. Araç yönetimini optimize etmeyi amaçlayan yazılım projesi ile Gelişmiş Görsel Üretim ve Düzenleme Platformu projesinin Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığını duyurdu.