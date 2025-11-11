Önce 12 puanlık aldılar sonra 7 puanlık sattılar

Yabancı yatırımcı şimdilerde uzun vadeli yaklaşım yerine kısa vadeli kârlılığı öne çıkarıyor. 30 Ekim–6 Kasım tarihleri arasında 15 hissede paylarını 2,18 puanın üzerinde artırırken, 10 hissede 1,61 puan ve üstü azalttılar. En yüksek artış 4,23 puanla bir hissede görüldü. En fazla satış yapılan hissede düşüş 6,56 puanı buldu. Bu hissede bir önceki hafta ise 12 puanlık alım gerçekleşmişti.

Alış ve satışları hızlı

Yabancılar 30 Ekim–6 Kasım tarihleri arasında Bin Ulaşım Teknolojileri’nde paylarını 6,56 puan düşürerek %40,51’e indirdi. Bir önceki hafta ise güçlü alımlarla 11,91 puan artırmışlardı. Hissenin fiyatı da bu işlemlerle birlikte dalgalandı. Ekimin son haftasında alımlarla yükselen fiyat, kasımın ilk haftasındaki satışlarla %15,4 geriledi. Şirketin zararını artırdığı dokuz aylık mali sonuçlarını açıkladığı 30 Ekim’den itibaren satışların yaşandığı gözlendi.

Satışın yapıldığı bir diğer hisse, 1,95 puanla Çağdaş Cam. Bir önceki hafta 6,56 puan ile en fazla satış yaptıkları hissede satışları devam etti. İki haftanın sonunda yabancıların payları %16,11’den %6,85’e geriledi. 29 Ağustos günü en yüksek 48,80 TL’ye kadar çıktı ve geçen süre zarfında arada tepki çıkışları olsa da düştü.

Paylarını artırdılar

30 Ekim–6 Kasım tarihleri arasında yabancılar Sümer Varlık Yönetim’deki paylarını 4,23 puan artırarak %22,15’e çıkardı. Özellikle marttan bu yana fiyat hareketli. Yılbaşından bu yana %1.190 yükseldi. Son günlerde Re-Pıe Portföy’ün fonlarından satış, Tera Portföy’ün TLY fonundan ise güçlü alım var.

ZEYNEP'E SOR

KARARLILIK MI, DOĞAÇLAMA MI?

Kararlılık; öngörülebilirlik, disiplin, tutarlılık, risk kontrolü, güven. Esneklik kaybı, körlük riski, hız sorunu, maliyet, psikolojik yük.

Doğaçlama; Esneklik, fırsat yakalama, yaratıcılık, hız, şok yönetimi. Öngörü kaybı, tutarsızlık, dağınıklık, artan risk, tesadüf bağımlılığı.

Fiyat asimetrisinden yararlanmak istiyor. Grup hisselerinden geride kalanlara yöneliyor

Tüpraş’ın fiyatı artarken YAS fonu neden satış yapıyor?/Umut Mercan

Umut, Koç Grubu şirketlerinden Tüpraş, geride kalan altı ayda %72,16 oranında bir yükseliş kaydetti. Buna karşılık aynı sürede grubun diğer hisselerinden kimisi zayıf kalırken değer kaybedeni de oldu. Bu asimetrik hareketlilik, fon yöneticileri açısından grup içi yeniden dengeleme ve avantaj elde etmek açısından uygun zemin sağlıyor. Bu çerçevede YAS fonunun Tüpraş ağırlığını azaltırken aynı sürede fiyatı düşen Arçelik ve Türk Traktör ile çıkışı zayıf kalan, Koç Holding ve YKB’deki payını yukarı çektiği gözleniyor. Tek bir yükselmiş hissede yoğunlaşmak yerine getirisi düşük kalan ve iskontolu olduğu düşünülen hisselere yönelme söz konusu.

EÜAŞ ile 2030 yılına kadar anlaştı. Satış garantisi aldı. Bununla birlikte zarar devam ediyor

Çan2 Termik’in EÜAS ile yaptığı anlaşma zarardan kâra döndürebilir mi?/Gülhan Karayel

Gülhan, Çan2 Termik’in EÜAŞ ile yaptığı dolar bazlı alım garantisi anlaşması, şirketin gelir akışında belli bir istikrar unsuru oluşturacaktır. 75 USD/MWsa taban fiyatla 2029 sonuna kadar geçerli olacak sözleşme, piyasa fiyatları düşük seyretse dahi gelirlerin minimum seviyede korunmasını sağlayacak. 2025’in kalan dönemi için 264.628 MW ve sonraki beş yıl boyunca yıllık 1,73 milyon MW’lık üretimin bu anlaşma kapsamında satılacak olması, toplam satış hacminde belli bir bölümünün güvence altına alındığını gösteriyor. Öte yandan firma geçen yıl zarar ederken, bu yılın ilk yarısında da düşen gelirle birlikte dönem sonunda zararını sürdürdü.

YATIRIM FONLARI

MAC fonu %19 ile getiride zayıf, aldığı ücrette güçlü

Marmara Capital’in Hisse Senedi (TL) Fonu (MAC),4,64 milyar TL büyüklük ile hisse fonlar arasında en büyük 4. fon konumunda. Dalgalı seyri olan fon, uzun vadede yükselen bir eğilime sahip. Portföyün %94,89’u hisse senetlerinden, %5,11’i Takasbank para piyasasından oluşuyor. Hazirandan bu yana nakit çıkışı öne çıkarken, kasımın ilk haftasında da cüzi miktarda bir çıkış söz konusu. Yatırımcı sayısı hazirandan bu yana düşüyor ve şimdilerde sayı 43.069. MAC’ın doluluk oranı %44,62 ve pazar payı %2,71 düzeyinde. Geniş yatırım tabanıyla piyasa ortalamasının üzerinde hacimsel dengeyi koruyor. Son altı ay getirisi %19,04 ile hisse fonları ortalaması olan %42,3’ün hayli gerisinde kalıyor. Yıllık %2,68 yönetim ücreti ile 204 fon arasında ortalama üstü seviyede. Hisse fonlarda ücret %0,13 ile %3,55 arası değişiyor.

TAHVİL

AG Anadolu Holding, %40,5 bileşik faizle 700 milyon TL borçlandı

AG Anadolu Grubu Holding, 07.11.2025 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 700.000.000 TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %40,50, bileşik faiz oranı ise %40,52 olarak belirlendi. 364 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 09.11.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %40,39 düzeyinde.

%40,50 YILLIK BASİT FAİZ

7 Kasım 2025 itibarıyla (TLREF) %39,28 seviyesinde bulunuyor. Buna göre şirketin sunduğu %40,50 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 1,22 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından dengeli bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFYAZIK2610 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BORLEASE OTO.

Üç farklı kurumsal firmayla kiralama anlaşması yapınca araç yatırımına gitti. Cirosu artacak

Borlease Otomotiv, üç kurumsal müşteriyle toplam 317 aracı kapsayan uzun dönemli kiralama sözleşmeleri imzaladı. Bu kapsamda KDV hariç yaklaşık 307,7 milyon TL tutarında araç yatırımı yapıldı. Teslimatlar ekim ayında başlarken, kalan araçların kasımda teslim edilmesi planlanıyor. Araç kiralama sektöründe uzun dönemli kontratlar, nakit akışı ve filo kapasitesi açısından belirleyici rol oynuyor. Gerçekleştirilen 36 ve 39 aylık yeni sözleşmelerin, Borlease’in 2025 yılı gelirine yaklaşık 21,6 milyon TL katkı sağlaması bekleniyor. Anlaşma süresi boyunca toplam ciroya katkısı ise 369,5 milyon TL düzeyinde olacağı belirtildi. Şirket, 2025 altı aylık dönemde gelirini %9 düşürürken, 2,6 milyar TL’ye geriletti. Esas faaliyet kârı artarken dönem sonunda 1 milyar TL zarar yazdı.

TÜRK PRYSMİAN KABLO

TEİAŞ ihalesinde 934 milyon TL ile en düşük teklifi verdi. Değerlendirme süreci devam ediyor

Türk Prysmian Kablo, TEİAŞ’ın toplam 934,2 milyon TL tutarındaki iki lottan oluşan yeraltı güç kablosu bağlantı projeleri ihalesinde en düşük teklifi verdi. İhale kapsamında Bozyaka, Bahribaba, Hatay ve Güzelyalı GIS trafo merkezlerini kapsayan toplam 10,2 kilometrelik yeraltı kablo hattının yapımı planlanıyor. Değerlendirme sürecinin TEİAŞ nezdinde devam ettiği belirtildi. Yüksek gerilimli yeraltı kablo projeleri, şehir içi enerji iletiminde kayıpların azaltılması ve daha güvenli altyapının kurulması açısından önemli görülüyor. Prysmian gibi yerli üretim kapasitesine sahip firmalar, bu tür projelerde hem teknolojik çözüm üretme kabiliyeti hem de TEİAŞ’ın yerlileşme hedefl eri doğrultusunda avantajlı konumda bulunuyor. İhaleyi alabilmesi gelirini büyütecektir.

CVK MADEN

Büyük ortak faizsiz borç ve sermaye avansı kapsamında toplam 209 milyon TL nakit verdi

CVK Maden’in hakim ortağı Hüseyin Çevik, şirketin büyüme planlarını desteklemek amacıyla toplam 209 milyon TL tutarında nakit ödemesinde bulundu. Tutarın 102 milyon TL’si borç, 107 milyon TL’si ise faizsiz sermaye avansı olarak şirkete aktarıldı. Açıklamaya göre bu ödeme, yeni şirket veya ruhsat alımları ile tesis inşaatı ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacak. Maden sektöründe organik büyüme çoğu zaman ruhsat edinimi, arama faaliyetleri ve tesisleşme üzerinden ilerliyor. Bu nedenle avantajlı şekilde sağlanan bu tür destekler, bilanço dışı borç yükü yaratmadan esnek yatırım imkânı sunuyor. Sermaye avansı formundaki katkı, özkaynak kalitesini bozmadığı için yatırımcı açısından da olumlu değerlendirilir. Büyük ortağın katkısının kısa vadede şirketi rahatlatması beklenmeli.