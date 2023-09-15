Özgün, özel ve ödüllü bir sinemacı…

Nuri Bilge Ceylan, amatör bir tutku ile başladığı sinemacılık yolculuğunda birçok başarıya imza attı…

Nuri Bilge Ceylan, 1959’ta dünyaya geldi, çocukluğu Çanakkale’nin bir pastoral senfoniyi andıran Yenice’sinde geçti. Boğaziçi Üniversitesi’nde (BÜ) elektrik-elektronik mühendisliği okudu. Fotoğrafçılık ve dağcılık yaptı. BÜ’de okurken Kale Grubu için hazırladığı katalog bir örnek özelliğini taşır, onun fotoğraf sanatçısı yanını anlatır. Ceylan’ın önce sanat dergilerinde fotoğrafl arı yayımlandı. 1985’te ‘’Çıplak ve Deniz’’ adlı fotoğraf dizisi, Kodak yarışmasında ödül aldı. Sinemaya yatkın olduğunu anlayıp Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde iki yıl sinema eğitimi gördü. 1993’te ‘’Seni Seviyorum Ergo’’ filminde oyunculuk yaptı. Bu filmin çekiminde kamera arkasına geçip çekim tekniklerini öğrendi. Senaryosunu yazıp kendi yönettiği ‘’Koza’’ isimli kısa metrajlı filmiyle Cannes’e katılıp gösterim hakkını elde etti. 1997’de ilk uzun filmi olan Kasaba’yı çekti. Filmde ailesi ve akrabalarını oynattığı gibi, 50 bin $’lık yapım maliyetiyle film sinema tarihine geçti. Üçlemenin ikinci filmi ‘’Mayıs Sıkıntısı’’, üçüncü filmi ‘’İklimler’’ oldu. Ceylan, bu filmlerin senaryosunu yazdı ve kurgularını yaptı. İklimler’de eşi Ebru Ceylan başrol oyuncusuydu.

Uzak filmi 56. Cannes Festivali’nde ‘’Büyük Jüri Ödülü’’nü aldı. Ödülünü alırken ‘’Bu ödülü, tutkuyla sevdiğim, yalnız ve güzel ülkeme armağan ediyorum‘’ sözleri çok yankı yaptı. 2009’da Cannes Film Jürisinde yer aldı. 2011’de, “Bir Zamanlar Anadolu” ile Büyük Jüri Ödülünü aldı. 2014’te “Kış Uykusu” filmi Altın Palmiye ödülünün sahibi oldu. 2018’de “Ahlat Ağacı” en çok izlenen filmi oldu. 2023 yılında “Kuru Otlar Üzerinde” filminin kadın oyuncusu Merve Dizdar, Cannes’te ‘’en iyi kadın oyuncu’’ ödülünü aldı. Bu film Oscar filmleri yarışmasında yer alıyor.



Ceylan filmleriyle birçok ödüle layık görüldü. Ödüller sadece O’nu değil, bir anlamda Türkiye sinemasını da yurtdışında taçlandırdı. Uluslararası başarılara sürekli imza atan bir sinemacı olarak adı ve filmleri kurumsallaştı, marka oldu, ’’Türkiye’nin Yüz Akı ‘’ olarak tescillendi.

Yolu hep açık olsun….

GÜNÜN NOTU:

İtalya eski Başbakanı Draghi, The Economist’teki yazsında, ‘’AB‘ye yeni bir mali düzen gerekiyor‘’ dedi.