Pahalılık herkesi arayışa yöneltiyor

Haziran ayından bu yana benzinin litre fiyatı yüzde 90.4 artarak 16 Ağustos'ta 37.71 liraya, mazotun fiyatı yüzde 82 artışla 38.34 liraya yükseldi. Bu artışta itici rolü dövizdeki yükseliş oynadı. 23 Haziran’da dolar ilk kez 25'i aşarak 25,7 TL olmuştu. 16 Ağustos’ta benzinin litresi 37 lira 71 kuruştan satılıyor. Dolar kuru artışı ve akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş hayatın her alanında önlenemez bir pahalılığa neden oluyor. Özellikle ücretli çalışanların kaldıramaz oldukları pahalılık yükü karşısında birçok kuruluş arayışlar içerisinde çözüm önerilerini ortaya koyuyorlar.

Ankara Haber Müdürümüz Hüseyin Gökçe’nin haberinden Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Odaları Birliği’nin mali sistem konusunda bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sunduğunu ve gelir vergisinde ilk dilimin yüzde 10'a çekilmesini önerdiğini öğreniyoruz. Ayrıca SPK, EPDK, BDDK ve KİK dışındaki özerk kuruluşların da kaldırılması öneriler arasında yer alıyor.

TÜRMOB raporunda bunun yanında mali kuralın hayata geçirilmesi, gelir ve kurumlar vergisinin birleştirilmesi, ikinci konutların rantının vergilendirilmesi gibi mali yapıda radikal içerikli önerilere de yer veriliyor. Raporda devreden KDV’nin ya mahsup ya da iade edilmesinin önünü açıcı karar alınması, enflasyon kaynaklı fiktif kazancın vergilendirilmemesi, uzlaşma müessesesinin kaldırılması, geriye dönük vergi düzenlemelerinden vazgeçilmesi gibi konularda da görüş bildiriliyor.

TÜRMOB’un önerileri; işçi ve işveren kuruluşlarının ücretliler için vergi dilimlerinde düzenleme talepleriyle örtüşüyor. Son dönemde sık sık dile getirdiğimiz konu olan adaletli yeni bir vergi sistemine ihtiyaç olduğu, uzman maliyecilerin kuruluşu TÜRMOB tarafından dile getirilmiş.

Demokraside gelişmeyi sağlamak için vergide gelire kolay ulaşılan, dolaylı vergileri artırmaktan vazgeçip, doğrudan vergilerin yükünü artırıcı çaba içinde olmalıyız. Gelişmiş demokratik ülkelerin sonuçları bunu gösteriyor.

Kamu yönetimi TÜRMOB'un raporundan yararlanarak adaletli yeni bir vergi sistemi çalışması başlatmalıdır.

GÜNÜN NOTU:

Son dönemde Fransa’dan İsrail’e kadar birçok ülkede yapılan emeklilik ve vergi düzenlemeleri, sonu gelmeyen protesto ve direnişlere yol açıyor.