Panoramik ekranlar

Yeni nesil özellikle elektrikli otomobillerin şu boydan boya ekranları ve gösterdikleri yüzlerce bilgi, biraz fazla değil mi?.. Üstelik üstlerindeki hareketli grafikler, sürüş dikkatini dağıtmıyor mu?.. Hele geceleri?!..

Porsche ve Mercedes gibi bazı premium markalar, arkadan çift aydınlatmalı teknoloji ve geliştirdikleri yazılımlarla, bu geniş bilgi- eğlence sistem ekranlarında kamera tabanlı “hareket halinde” bir kilitleme konseptiyle daha “güvenilir” yapabiliyorlar. Ön yolcu koltuğunun doluluğunu tespit ediyor ve sağ taraftaki ekranı tüm fonksiyonlara açabiliyorlar. Sürücünün yanındaki ön yolcu, sürüş sırasında önündeki dokunmatik ekranı herhangi bir engel olmadan kullanabiliyor. Böylece eğlence içeriği, sürücünün görüş açısına karartılarak, yola olan konsantrasyonun bozulmaması sağlanıyor. Ön sağ koltukta hiçbir yolcu algılanmazsa, ön yolcu ekranında otomatik olarak sadece dekoratif bir resim gösteriliyor. Sürücü ekranında veya gösterge panelindeki bir kamera, sürücünün gözlerini izleyerek, sürücünün yolcu tarafına ekranına uzun süre baktığını belirlerse, ön yolcu ekranı içeriğinin parlaklığı daha da azaltılıyor.

Kabin içindeki tüm dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmak imkansız olsa da; yolcuların bu teknolojiyle video akışlarının ve diğer bağlantılı içeriklerin keyfini çıkarması, sürücü için minimum çevresel görüş rahatlığıyla, mümkün kılınıyor. Yani, sürücü için dikkat dağınıklığı en aza indirilirken, yolcu için kesintisiz eğlence mümkün…



BMW ise, tümüyle elektrikli “Neue Klasse” yeni model ailesinin arayüzlerini hazırlarken, ön konsolun en üstünde camın tam altında tüm göğüs boyunca uzanan ince bir panoramik ekranı denemeye başlıyor. Geniş bir çizgi duran bu ekrandan yukarıya, özellikle sürücü tarafından ön camın tamamına da tüm dinamik yönlendirme, sürüş bilgileri, bağlantı ve mesaj grafikleri de yansıyacakmış…

Diğer yanda böyle çok pahalı teknolojilere “gerek var mı” sorusunu da, eğer tertemiz doğa güzellikleri içinde gezmiyor ve kirli şehirlerin çirkinliği içindeki trafikte zaman kaybediyorsanız, “evet, var” diye cevaplandırabiliriz.

Ancak sonuç olarak, otomobillerin artık bir ulaşım aracı olmaktan, tekerlekli bir yaşam alanı olarak değiştiğini ve eskiden sürücülerin keyfine göre konulan donanımın artık yolcuların eğlencesi ve rahatlığına göre geliştirildiğini söyleyelim. Böylece, geleceğin sürücüsüz tam otonom araçlarına doğru seri adımlarla ilerlendiğini de belirtelim.



Bu arada; henüz ayrıntılı izlenim sürüşünü gerçekleştiremedik, fakat, umarız, Togg T10X’in boydan boya ekranının sağ bölümü “yolculara açık, sürücülere kapalı” olarak hazırlanmıştır.