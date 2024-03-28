MALATYA İzollu Pirot Köyü’nden Adnan Başdemir, 1970’li yılların başında liseyi bitirdiğinde babası ailenin maddi durumunu ortaya koydu:

- Oğlum, benden bu kadar. Sizi daha fazla okutacak gücüm yok…

Babaları aynı sözü büyük oğlu Mustafa Başdemir’e de söylemişti. İmam Hatip Lisesi mezunu olan Mustafa Başdemir, derslere yüklenmiş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni kazanmıştı. Kardeşi Adnan Başdemir’i de üniversite sınavına girmesi için teşvik etti:

- Pes etmek yok. Daha ileri gitmeliyiz…

Adnan Başdemir de sınava girdi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Abi kardeş İstanbul’da öğrencilik yıllarından itibaren kol kola girdi, çalışarak okumanın yollarını aradı. Önce bir çay ocağında çalışmaya başladılar, sonra gözlerini karartıp, bir ihaleye girdiler:

- Laleli’deki Tayyare Apartmanları’nda 250 metrekarelik bir dükkan 100 lira iken ihale açıldı, 12 metrekarelik yeri 3 bin 205 liraya kiraladık.

Mustafa-Adnan Başdemir kardeşler, 12 metrekarelik dükkanı “Lale Çay Ocağı”na dönüştürdü. Zamanla çay ocağı tutunca yer de büyütüldü:

- Aziz Torun’dan, Ömer Dinçer ve Hayati Yazıcı’ya kadar şimdinin birçok önde gelen ismi Lale Çay Ocağı’nın müdavimleri arasındaydı.

Mustafa-Adnan Başdemir kardeşler “Lale Çay Ocağı”yla girdikleri iş hayatında, oto lastiği ticareti, akü satışı derken yelpazeyi genişletti. Zamanla onlara oto bayiliği, tekstil sektörü eklendi. İşler büyüyünce “Gürbaşlar Grubu”na dönüştü.

“Gürbaşlar Grubu”, Malatya Girişim Grubu’nun önde gelen ortakları arasında yerini aldı. Malatya Park AVM, Mövenpick Otel ve rezidans bölümünden oluşan proje Adnan Başdemir’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda, Rönesans Holding’in de ortaklık ve tecrübe birikimiyle hayata geçirildi.

Mustafa Başdemir’in oğlu Özkan Başdemir, Adnan Başdemir’in oğlu Selim Başdemir’le birlikte ailenin ikinci kuşağı da işlerin içine girmesiyle birlikte araç kiralama alanına adım atıldı. ABD merkezli Enterprise’ın Türkiye’deki temsilciliği alındı. Araç kiralama sektöründe de dikkat çeken noktaya ulaşıldı.

Yaşlar ilerleyince Gürbaşlar Grubu’nda Mustafa Başdemir Onursal Başkanlığa çekildi, Adnan Başdemir Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi.

Mustafa Başdemir, 2000-2004 yılları arasında işleri arasında mütevelli heyetinde bulunduğu Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Yönetim Kurulu Başkanlığını da sıkıştırdı. MEV’i 4 yıl başarıyla yönetti.

Özkan Başdemir, 19 Mart 2024 sahur vaktinde (04.59) yönetiminde birlikte görev yaptığımız Malatya Eğitim Vakfı (MEV) grubuna mesaj gönderdi:

- Kıymetli dostlar, babamın rahatsızlanıp yoğun bakıma alındığını paylaşmak isteriz. Babam Bakırköy’deki Acıbadem Hastanesi’nde. Dualarınızı eksik etmeyin.

Mustafa Başdemir, daha önce de ameliyatlar geçirmiş, hastanede tedavi görmüştü. Özkan Başdemir’in sahur vaktinde gönderdiği mesaj, “Bu sefer durum kritik” duygusu yarattı.

Nitekim 25 Mart 2024’te Mustafa Başdemir’in vefat haberi geldi…

Mustafa Abi’yi Ramazan ayının ilk günlerinde Turan Tuna’nın ev sahipliğindeki iftarda gördüm. Demek ki o iftar, Mustafa Abi’nin dostlarıyla vedalaşma buluşması oldu.

Mustafa Abi’ye Allah’tan rahmet diliyorum.

Mekanın cennet olsun Mustafa Abi…

Malatya’ya gitmeyi ‘Umre’ gibi görüyoruz

2003 YILI Temmuz ayı… Dönemin Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başdemir aradı:

- “Kayısı Festivali”ne denk gelen günlerde MEV olarak geniş bir heyetle Malatya’ya gidiyoruz. Mutlaka gelmen lazım.

Dönemin CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu’nun da öncüleri arasında yer aldığı ekiple birlikte Malatya’ya giderken Mustafa Başdemir, duygularını şöyle paylaştı:

- Yılda bir kez Malatya’ya yaptığımız bu gezileri “Umre” gibi görüyoruz.

Mustafa Başdemir, MEV ekibi olarak Malatya’ya gidişlerini “Umre” gibi görmesi, yapılan “hayır” işlerinden kaynaklanıyordu:

- Her gezide en az bir-iki okulun temelini atıyoruz veya açılışını yapıyoruz. Malatyalı gençlere daha fazla eğitim bursu vermek için güç topluyoruz.

Nitekim Temmuz 2003’teki gezi sırasında Mustafa Başdemir’in Kale’de (İzollu) yaptırdığı, “Tahsin Başdemir İlköğretim Okulu” yeni döneme hazır hale getirilirken MEV Kurucular Kurulu’ndan Muammer Şahin de Karaterzi Köyü’nde bir okul temeli attı.

Aradan 16 yıl geçti, 2019 yılı Kasım ayında bu kez Gürbaşlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir’den davet geldi:

- İzollu’daki köyümüz Pirot’ta Abim Mustafa Başdemir adına bir cami yaptırdık. Açılışına bekliyoruz.

Bu ayın ilk haftasında da Adnan Başdemir ve Özkan Başdemir davet gönderdi:

- Selimpaşa’da yaptırdığımız “Hacı Şefika ve Mustafa Başdemir Camii”nin açılışına bekliyoruz. Camide ilk Cuma vaazını Prof. Ali Bardakoğlu verecek.

Mustafa Abi’yi en çok heyecanlandıran görev, Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı olmuştu.

Van’da okul yapıyoruz eksiğimiz var, Dalınç sen tamamlar mısın

EMEKLİ hemşire İfakat Yavuz, Ocak 2011’de Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) kapısını çaldı, dönemin Genel Müdür YardımcısıGüsel Bilal ile görüştü:

- 1 milyon liram var. Bununla okul yaptırmak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz?

O yıl Ekim ayında Van’da yaşanan depremin acısının en sıcak günlerinde Güsel Bilal kente gitti, dönemin Valisi Münir Karaloğlu ile görüştü:

- Sayın Valim, bir bağışçımızın 1 milyon lirası var. Yer gösterirseniz Van’da okul yaptırmaya yönlendiririz.

Depremde zarar gören “2 Nisan İlköğretim Okulu”nun yeri seçildi. Kollar sıvandı, “TEV İfakat Yavuz İlk ve Ortaöğretim Okulu”nun inşaatı başladı. İnşaat ilerlerken 1 milyon liranın yetmeyeceği anlaşıldı.

Güsel Bilal, TEV’in eski yurtdışı bursiyeri, dönemin Goldman Sachs International Yönetim Kurulu Üyesi Dalınç Arıburnu’nu aradı:

- Van’da okul yaptırıyoruz. Eksiğimiz var, yardım eder misin?

Arıburnu sordu:

- Ne kadar istiyorsun Güsel Abla?

Güsel Bilal yanıtladı:

- 200 bin lira verebilirsen sevinirim.

Arıburnu, “Güsel Abla”sının sözünü ikiletmedi. “Başkasının adını taşıyor” diye düşünmeden Van’daki “İfakat Yavuz Okulu”nun tamamlanmasına katkıda bulundu.

2016 yılı Mayıs ayında dönemin TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Koç ile Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, 49’uncu kuruluş yıldönümü buluşmasında bir isme vurgu yaptı:

- Vakfımıza 49 yıl boyunca emek veren Güsel Bilal, artık hizmetini Mütevelli Heyeti Üyesi olarak sürdürecek.

Güsel Bilal, kürsüye çıktı, 49 yıl boyunca bursiyerlerin “Güsel Ablası” olduğunu belirtti:

- 28 yıl Vehbi Koç ile çalışma şerefine nail oldum. TEV’de Atatürk ilkeleri doğrultusunda ilerleyen başarılı gençlere burs vermeye özen gösterdik.

Güsel Bilal’in vefatını ABD’de yaşayan Serkan Elden’in sosyal medyadaki paylaşımından öğrendim:

Bir eğitim meleği Güsel Bilal’i yolcu ediyoruz… TEV’den aldığımız bursla değil sadece, aynı zamanda bizlere verdiği dünya insanı olma vizyonu ile hayatımıza dokunan bu güzel, entelektüel ve iyi kalpli insanı anacağız.

1991 yılında Uluslararası TEV Burs töreninde Vehbi Bey (Koç), Güsel Abla’yı göstererek, “TEV’den burs aldığınız için değil, Güsel sizlere inanıp, bu aileye seçtiği için şanslısınız” demişti.

Çok seven, çok emek, çok iz bıraktın bu dünyaya Güsel Ablacığım… Huzurla yat…

Hemen TEV’in sitesine girdim, yayınlanan mesajı okudum:

Sayısız bursiyerin hayatına dokunarak onların, hepimizin Güsel Ablası olan, eğitimin ve ülkeye faydalı olmanın önemini her fırsatta coşkuyla gençlere aktaran, her daim TEV bursiyerliği farkını anlatan Güsel Bilal, gençlerimiz ve ülkemiz için eşsiz bir değer oldu.

Güsel Abla’ya Allah’tan rahmet diliyorum…

Mekanın cennet olsun Güsel Abla…