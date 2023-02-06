Piyasalar iyi(kötü) veriyi kötü(iyi) gelişme olarak görüyor

Güçlü tarım dışı istihdam ve ISM hizmet verileri sonrası ABD hisse ve tahvilleri ve emtia piyasaları sert kayıplarla haftayı kapattı. Dolar günün tek kazandıran yatırım aracı. Tarım dışı istihdamın 517 bin ile beklentinin 2,8 katına ulaştığını ve ISM hizmetin 55 ile güçlü genişleyici bölgede olduğunu gösteren veriler sert faiz artışına rağmen ABD ekonomisinin dirençli olduğunu gösteriyor.

İyi haber, güçlü tarım dışı istihdama rağmen aylık ücret artışının yüzde 0,3 ile beklentiye paralel gelmesi. Ancak manşet rakamdaki sapma o kadar yüksek ki, piyasalar bardağın dolu tarafına bakmıyor.

Günün diğer sürprizi Cuma günü açıklanan Türkiye enflasyon verisinin yüzde 6,7 ile beklentilerin (yüzde 4) çok üzerinde gelmesiydi. Döviz kurunun yatay seyrine ve emtia fiyatlarının sınırlı artmasına rağmen enflasyonun bu denli yüksek gelmesi fiyatlama alışkanlıklarının bozulduğunu gösteriyor.

Yıllık enflasyon yüksek baz dönem etkisiyle gerilemeye devam edecek. Ama büyümeye öncelik veren mevcut ekonomi politikaları ile enflasyonda anlamlı ve kalıcı bir düşüş sağlanması mümkün değil. Merkez Bankası’nın 2023 ve 2024 yılı için yaptığı yönlendirmeyi tahmin değil temenni olarak görüyoruz.

Türkiye’de piyasalar genelde enflasyon verisine tepki vermiyor. Uygulanan politikalar, para politikası, enflasyon, tahvil arasındaki ilişkiyi tamamen kopartmış durumda. Para politikası büyüme saikiyle, tahvil faizleri makro ihtiyati tedbirlerle belirleniyor.

Ancak cuma günkü enflasyon verisi net bir şekilde tahvil negatif sinyal veriyor. Aylık enflasyonun yüzde 7’ye yaklaştığı bir ortamda Türk Lirası tahviller kötü bir risk/getiri profili veriyor.

Enflasyon verisinden çıkıp hisse senedi piyasası için yorum yapmakta zorlanıyoruz. Piyasada salı-perşembe arası sert aşağı cuma günü sert yukarı yönlü yaşanan oynaklık büyüme, kar, enflasyon gibi bir iktisadi bir temele dayanmıyor. Kredili uzun pozisyon taşıyanlar ile açık yapan oyuncuların savaşını görüyoruz. Kimin kazanacağı analitik bir çözüme değil tarafların gücüne bağlı olarak belirlenecek.

2022 yılı boyunca hisse senedi için pozitif görüşümüzü hızlı büyüme, yüksek enflasyon ve vahşi finansal baskılamaya dayandırdık. Kantarın topuzunu kaçıran piyasalar bu görüşü fazlasıyla mükafatlandırdı.

2023 yılı büyümenin yavaşladığı, karların baskılandığı, seçimler dolayısıyla dalga boyunun artacağı bir yıl olmasını bekliyoruz. Borsada kaldıraçlı pozisyonların azaltılmasını, hisse senedinde seçici olunmasını ve altın, dünya borsaları gibi alternatif yatırım araçlarının değerlendirilmesini öneriyoruz.

Borsa İstanbul’da gıda, içecek, gıda perakendesi, yazılım gibi defansif sektörlere öncelik veriyoruz. Banka, dayanıklı tüketim malları, otomotiv gibi yüksek betalı varlıkları holdingler üzerinden dolaylı olarak almayı tercih ediyoruz.