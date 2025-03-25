Piyasalarda dengelenme şirketlerde kârlılık izlenmeli

Geçtiğimiz haftanın son 3 gününde yaşanan sert düşüş sonrası borsada dengelenme arayışı öne çıkıyor. SPK’nın aldığı tedbirler sonrası Endeksin 400 günlük ortalamanın üzerindeki hareketinin korunması önemli.

Artan tansiyonla birlikte piyasalarda yaşanan gerilimli süreç geçtiğimiz hafta BIST 100 Endeksi’nin 8,984’e kadar gerilemesine neden oldu. SPK’nın aldığı tedbirlerle birlikte borsanın haftaya başlangıcı pozitif olduysa da ikinci yarıda yönünü aşağı çevirdi. Dalgalanmalar bir süre daha devam edecek. Gerilimin düşmesiyle birlikte piyasalar da normalleşecek. Dengelenme sürecinde yatırımcılar güçlü şirketlere odaklanacak. Endeksin 400 günlük ortalamasının üzerindeki seyri( 8.882) ilk etapta hedefin 200 günlük (9.690) ve sonrasında da 100 günlük (9.898) ortalamanın aşılmasına imkan verebilecektir. Piyasalarda dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde bilançolara odaklanmak uzun vadede güçlü getirileri sağlamakta. Borsa İstanbul’da esas faaliyet kârını artıran ve özsermaye kârlılığı yüksek şirketler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. BIST 100’de 10 şirketin 2024/12 döneminde özvarlıkları yüzde 24,74 artarken esas faaliyet kârındaki artış %52,51 oldu. Liste başında yer alan şirketler, havacılıktan sağlığa, savunmadan perakendeye uzanan geniş bir skalada yer alıyor.

Savuma ve perakendede güçlü oyuncular

Listenin başında yer alan Aselsan, %47,77 esas faaliyet kârı büyümesi ve %11,49 özsermaye kârlılığıyla dikkat çekiyor. Bim Mağazalar ise %17,10 özsermaye kârlılığı ile perakende sektöründeki istikrarını korurken, 248 milyar TL piyasa değeriyle güçlü konumunu sürdürüyor. Havacılık sektöründe Pegasus %20 ,50, TAV Havalimanları %12,49 ve Çelebi %60,55 özsermaye kârlılığı ile havacılık ve yer hizmetleri alanında öne çıkan şirketler oldu. Çelebi’nin %62,71 esas faaliyet kâr artışı, şirketin operasyonel verimliliğini ortaya koyarken, 62 milyar TL piyasa değeriyle dikkat çekiyor.

ZEYNEP’E SOR

AKTİF DEVİR HIZI MI, ALACAK DEVİR HIZI MI?

Aktif devir hızı; genel verimlilik, iş modeli, büyüme potansiyeli, güçlü değerlendirme. Kârlılığı göstermeme, sektörel farklılık, büyüklük yanılgısı.

Alacak devir hızı; nakit akışı, müşteri güvenilirliği, iflas riskini düşürme. Satışları baskılama, memnuniyet riski, sektörel değişkenlik, tam yansıtmama.

Dönüşüm Programı hedefinde istikrarlı yürüyor. Yatırımda güçlü artış bu yılda da sürüyor

Tüpraş’ın bu yıl için yapacağı yatırım tutarı hakkında bilgi alabilir miyim? / Ercan Üstün

Ercan, yatırım planları, operasyonel verimliliği artırmak ve uzun vadeli kârlılığı sürdürmek için önemlidir. Tüpraş, 2025 yılında yaklaşık 600 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. Tutar, geçen yıl gerçekleşen 376 milyon dolarlık yatırımın oldukça üzerinde bir rakama denk geliyor. Şirketin Dönüşüm Programı çerçevesinde yatırımlarını büyütmeye önem verdiği gözleniyor. Öte yandan 2025 yılı net rafineri marjını varil başına 5-6 dolar seviyesinde bekliyor. Geçtiğimiz yıl 6,3 dolar olduğu düşünüldüğünde beklenti düşüş yönünde. Satış beklentisi ise 30 milyon ton. Bu ise kârın zayıf kalma olasılığının düşük olmadığını gösteriyor.

Geçen yıl gelir ve kârını büyüttü. Bu yılın ilk iki ayında da veriler olumlu ve büyüme sürüyor

Anadolu Sigorta’nın performansı sizce 2025 yılında da devam eder mi? / Orhan Emir

Orhan, sigorta şirketleri için gelir ve kârlılık, yalnızca prim üretimindeki artıştan değil, aynı zamanda bu primlerin verimli şekilde değerlendirilmesinden ve teknik kârlılıktan da etkilenir. Sürdürülebilir bir büyüme için hem teknik zararların yönetimi hem de güçlü yatırım politikaları önemlidir. Anadolu Sigorta, geçtiğimiz yıl prim üretimini artırırken teknik gelirini de artırdı. Yıl sonunda da %81’lik bir artış ile kârını 11,54 milyar TL’ye çıkardı. 2025’in ilk iki ayında da brüt prim üretimini %49 artırdı. Şirketin reel yatırımlarla gelirlerini artırma yönlü açıklamaları ise büyümenin çeşitlenerek devam edeceğine işaret ediyor.

YATIRIM FONLARI

Azimut Portföy’ün KSK Fonu, düşük riskle son bir yılda %51 getiri sağladı

İkinci Kira Sertifikaları Katılım Fonu (KSK), kira sertifikalarına odaklanan ve faizsiz yatırım ilkesine uygun olarak yönetilen bir fon olarak öne çıkıyor. Toplam değerinin %78,07’si özel sektör kira sertifikalarına, %9,54’ü kamu kira sertifikalarına ve %11,21’i diğer yatırım araçlarına ayrılmış durumda. 527 milyon TL’lik büyüklüğe sahip fonun 204 yatırımcısı bulunuyor.Doluluk oranı %31,47 seviyesinde ve düşük risk profili ile istikrarlı yatırım öneriyor. KSK, uzun vadeli ve güvenli kazanç arayan yatırımcılar için uygun Kira sertifikalarına dayalı yapısı, faizsiz yatırım ilkelerine bağlı kalmasını sağlarken, yüksek dalgalanmalara karşı korunaklı bir model sunuyor. Son bir yılda %51,38 getiri sağlayan fon, istikrarlı kazanç hedefl eyen yatırımcılar için alternatif bir seçenek sunuyor.

TAHVİL

Dünya Varlık, TLREF+%2,50 faizden tahvil ihraç etti

Dünya Varlık, nitelikli yatırımcılara 21.03.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 75.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%2,50 olarak belirlendi. 546 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 6 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 18.09.2026 olacak.

TLREF+%2,50 YILLIK FAİZ

21 Mart tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %45,72 seviyesinde bulunuyor. Dünya Varlık’ın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %2,50 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSDVYS92610 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DCT TRADİNG

Topraksız tarım teknikleriyle katma değerli ürünler üreterek gelirini büyütmeyi hedefliyor

DCT Trading, 2025 yılı içerisinde 19 bin tonun üzerinde mısır satışı gerçekleştirdiğini ve sadece bu kalemde 167 milyon TL’lik gelir elde ettiğini duyurdu. Şirket ayrıca, Yunanistan’daki bağlı ortaklığı Bluefarm IKE ile yürüttüğü tarımsal üretim faaliyetlerinin benzerini Türkiye›de de gerçekleştirecek. Yeni yatırımla yaban mersini başta olmak üzere, topraksız tarım tekniğiyle ürün üretecek. Topraksız tarım ve yüksek katma değerli ürün yetiştiriciliği, özellikle su sorunuyla karşı karşıya olan ülkelerde tarımda verimliliği artırmak için öne çıkan yöntemler arasında yer alıyor. Yaban mersini gibi niş pazar ürünleri ise hem iç hem dış pazarda talep görebilmekte. Şirket, son paylaştığı 2024 yıl sonu mali tablolarında ise gelirini artırmasına rağmen yıl sonunda zarar yazdı.

GEN İLAÇ

SGK ile Geri Ödeme Sözleşmesi imzaladı. Gelirini önemli ölçüde desteklemesi bekleniyor

Gen İlaç, SMA tedavisinde kullanılan “Spinraza” adlı ilacın SGK’ya temin edilmesine yönelik bir sözleşme imzaladı. İmzalanan Alternatif Geri Ödeme Sözleşmesi kapsamında, belirli miktarda ilacın SGK’ya teslimi şirket tarafından yapılacak. Sözleşmenin toplam katkısının güncel döviz kuruyla 1,7 milyar TL’nin üzerinde olması bekleniyor. Teslimatlar tamamlandığında sözleşme sonlanacak. Alternatif Geri Ödeme Sözleşmeleri, yüksek maliyetli ve kritik tedavilerde kamu ile özel sektör arasında oluşturulan esnek finansman modelidir. Özellikle nadir hastalıklar kapsamında değerlendirilen SMA gibi durumlarda, bu tür modeller ilaçların hastalara erişimini kolaylaştırırken, şirketlere öngörülebilir gelir akışı sağlıyor. Gen İlaç, 2024’te satışları büyütürken kârını düşürdü.

LİNK BİLGİSAYAR

Kamu Bilişim Yetki Belgesi’ne hak kazandı. İhalelere katılarak gelirini artırabilecek

Link Bilgisayar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Kamu Bilişim Yetki Belgesi” almaya hak kazandığını duyurdu. Söz konusu belgeyle birlikte şirket, kamu kurumlarının bilişim hizmeti alımlarında doğrudan yetkilendirilen firmalar arasına katılmış oldu. Kamu Bilişim Yetki Belgesi, yazılım ve bilişim altyapısı sağlayan şirketlerin kamu ihalelerinde aktif rol alabilmesini sağlayan sertifika olması açısından önemli. Belge, aynı zamanda hem teknik yeterliliğin hem de güvenlik standartlarının karşılandığını gösteriyor. Link Bilgisayar’ın bu belgeyi alması, şirketin kurumsal kapasitesi ve bilişim çözümleri konusundaki yetkinliğini resmi olarak belgelemesi anlamına geliyor. Firma, 2024’te gelirini %462 oranında büyütmeyi başarırken kârını 254,6 milyon TL’ye çıkardı.